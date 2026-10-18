Đi hội chợ mẹ và bé: Mẹ 5.0 không chỉ săn deal hấp dẫn, còn “bỏ túi” một nghề tay trái mới

Có con đồng nghĩa với việc cuộc sống của mẹ có ít nhiều thay đổi. Liệu có cách nào để mẹ vừa có thời giam chăm sóc con, vừa giữ được sự chủ động về công việc và thu nhập? Chính vì vậy, nhiều mẹ bỉm hiện đại có xu hướng tìm kiếm những công việc linh hoạt, làm việc tại nhà hoặc làm thêm một "nghề tay trái".

Để đáp ứng nhu cầu này, sắp tới đây, tại gian hàng Nestlé NAN và Nutren Junior trong khuôn khổ Vietbaby Fair 2026, một workshop mang tên "Nghề tay trái cho mẹ 5.0" được thiết kế dành riêng cho các mẹ bỉm sẽ được diễn ra.

Khi "nghề tay trái" trở thành một kỹ năng đáng để mẹ tìm hiểu

Một trong những hoạt động đáng chú ý tại gian hàng Nestlé NAN và Nutren Junior năm nay là workshop "Nghề tay trái cho mẹ 5.0", với sự dẫn dắt của chị Tô Quỳnh Mai, chuyên gia đào tạo trong lĩnh vực sales, marketing, livestream và xây dựng năng lực kinh doanh trên nền tảng số.

Workshop "Nghề tay trái cho mẹ 5.0" được dẫn dắt bởi host Tô Quỳnh Mai, một chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo thực chiến về Affiliate Marketing (Tiếp thị liên kết).

Affiliate hiện không còn xa lạ tại thị trường Việt Nam và quốc tế. Tuy nhiên, hiện tại Affiliate không đơn giản là câu chuyện "gắn link rồi chờ có đơn". Đa phần người mới làm tiếp thị liên kết thường tiếp cận công việc này với tâm lý kiếm tiền nhanh, trong khi đây thực chất là mô hình dựa trên hiệu quả chuyển đổi, đòi hỏi người làm phải hiểu khách hàng, biết tạo nội dung, theo dõi dữ liệu và quan trọng nhất là xây dựng uy tín lâu dài.

Tại buổi workshop này, các mẹ bỉm sẽ được tiếp cận với công việc này từ những kiến thức đầu tiên, như: affiliate hoạt động như thế nào, một người chưa có kinh nghiệm nên bắt đầu từ đâu, những kỹ năng nào thực sự cần thiết và mẹ có thể tận dụng trải nghiệm, kiến thức cũng như thế mạnh cá nhân ra sao để từng bước thử sức với một công việc linh hoạt trong thời gian chăm con.

Nếu mẹ vẫn đang tìm kiếm phương án để vừa chủ động thời gian chăm con, vừa có thể tiếp tục phát triển bản thân và chủ động về tài chính, đừng bỏ qua cơ hội tham gia buổi workshop miễn phí diễn ra từ 17.00 đến 17.45 ngày 18/10 tại sân khấu chính của Vietbaby.

Vietbaby Fair 2026: Đáp ứng nhu cầu từ bé đến ba mẹ

Đến với Vietbaby Fair 2026, ngoài workshop dành cho mẹ, tại gian hàng của Nestlé NAN và Nutren Junior, các gia đình còn được tham gia một buổi đi chơi đúng nghĩa với nhiều hoạt động tương tác cùng nhiều cơ hội nhận quà hấp dẫn.

Khu vực photobooth check-in, nơi bố mẹ có thể lưu lại những bức ảnh đáng yêu cùng con và nhận những phần quà từ chương trình. Bên cạnh đó là các hoạt động trải nghiệm, tương tác trực tiếp tại gian hàng dành cho gia đình.

Bố mẹ cũng có thể lên sẵn danh sách đồ cần mua cho con bởi đây cũng là dịp kết hợp tham quan với mua sắm khi các sản phẩm Nestlé NAN và Nutren Junior với những chương trình ưu đãi đặc biệt cùng quà tặng riêng trong thời gian diễn ra sự kiện.

"Đi hội chợ" không phải chỉ để mua đồ, lịch trình của cả nhà có thể thú vị hơn rất nhiều: mẹ tìm hiểu một kỹ năng mới, cả nhà cùng check-in, bé tham gia các hoạt động trải nghiệm, bố mẹ tranh thủ tìm hiểu thêm những lựa chọn dinh dưỡng phù hợp với giai đoạn phát triển của con.

Nestlé cùng NAN và Nutren Junior đồng hành cùng VietBaby Fair mang đến những lựa chọn dinh dưỡng phù hợp cho con

Đồng hành cùng các gia đình tại VietBaby Fair lần này có hai nhãn hàng dinh dưỡng trẻ em của Nestlé: Nestlé NAN và Nutren Junior.

Nestlé NAN được nhiều phụ huynh Việt Nam ưu chuộng vì có nhiều dòng sản phẩm được thiết kế phù hợp, hỗ trợ cho những giai đoạn phát triển và nhu cầu dinh dưỡng khác nhau của trẻ. Trong đó, NAN Optipro Plus 4 dành cho trẻ từ 2–6 tuổi có công thức chứa 5HMO, lợi khuẩn Bifidus BL và đạm Optipro, đồng hành cùng mẹ nuôi dưỡng để hỗ trợ bé tự tin lớn khôn mỗi ngày.

NAN Optipro Plus 4 à dòng sản phẩm có công thức được nghiên cứu và phát triển tại Thụy Sĩ với chất lượng Thụy Sĩ, nổi bật bởi hệ dưỡng chất 5-HMO, lợi khuẩn Bifidus BL và đạm Optipro dành cho trẻ 2-6 tuổi.

Nutren Junior - nhãn hàng thứ 2 của Nestlé góp mặt trong sự kiện Vietbaby Fair 2026 - là thực phẩm dinh dưỡng y học (*) dành cho trẻ từ 1–10 tuổi, được thiết kế phù hợp với những trẻ có nguy cơ thiếu hụt dinh dưỡng, suy dinh dưỡng hoặc có nhu cầu năng lượng cao. Công thức sản phẩm chứa DHA cùng 29 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu, hỗ trợ phát triển trí não và thị giác, hỗ trợ con tập trung quan sát; phức hợp Synbiotic (gồm bộ đôi Probiotic và Prebiotic), hỗ trợ củng cố hệ miễn dịch để con thỏa sức vui chơi; và 50% đạm Whey (trên tổng lượng đạm có trong sản phẩm), giúp hỗ trợ thể chất con khỏe mạnh, tự tin vươn cao.

Thực phẩm dinh dưỡng y học Nutren Junior có công thức B.I.G, kết hợp các thành phần dinh dưỡng nhằm hỗ trợ ba khía cạnh, gồm: thể chất, đề kháng và trí não.

Sự xuất hiện của hai thương hiệu trong cùng một không gian cũng tạo điều kiện để bố mẹ tìm hiểu trực tiếp thông tin sản phẩm thay vì chỉ đứng trước hàng loạt lựa chọn trên kệ và tự hỏi: "Loại nào mới phù hợp với con mình?".

Bằng việc tham gia trải nghiệm gian hàng, những thắc mắc của cha mẹ sẽ được các tư vấn viên giải thích đầy đủ và cặn kẽ nhằm giúp phụ huynh đưa ra những lựa chọn dinh dưỡng phù hợp với con trong từng thời điểm, giai đoạn phát triển cụ thể.

VietBaby Fair Hà Nội 2026 được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội từ ngày 15-18/10.

Hẹn mẹ và cả gia đình tại gian hàng Nestlé NAN & Nutren Junior tại VietBaby Fair Hà Nội 2026, từ ngày 15–18/10 tại VEC. Đừng quên dành thời gian cho workshop "Nghề tay trái cho mẹ 5.0" và khám phá những trải nghiệm dành riêng cho cả mẹ lẫn bé tại sự kiện.