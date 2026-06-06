Đi biển mùa hè, chỉ cần mang theo vài món này là đủ có ảnh đẹp cả chuyến đi

Mùa hè luôn gọi mời chúng ta bằng những chuyến vi vu đến các bãi biển ngập tràn ánh nắng và lộng gió. Để lưu lại những khoảnh khắc lung linh mà không phải "tay xách nách mang" hàng tá món mỹ phẩm cồng kềnh, việc chọn lọc những sản phẩm thực sự đa năng, chất lượng cao là điều vô cùng quan trọng. Một chuyến đi biển hoàn hảo đòi hỏi sự cân bằng giữa bảo vệ làn da trước nắng gió gay gắt và duy trì một lớp trang điểm rạng rỡ, lâu trôi để bạn tự tin thả dáng trước ống kính. Thấu hiểu tâm lý đó, danh sách 5 "bảo bối" tinh gọn dưới đây sẽ là trợ thủ đắc lực giúp bạn thăng hạng nhan sắc bất chấp thời tiết nóng bức. Đặc biệt hơn, tất cả các siêu phẩm này đều đang có giá cực hời trong dịp Sale Lazada 6/6, đi kèm hàng loạt tầng voucher giảm giá sâu, giúp bạn vừa có ảnh đẹp cả chuyến đi vừa tiết kiệm hầu bao một cách thông minh nhất.

1. COMBO 2 - Bigsize Cocoon Nước tẩy trang bí đao 500ml tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

Sau một ngày dài thỏa sức vui chơi, chụp ảnh và tiếp xúc liên tục với khói bụi, kem chống nắng cùng nước biển mặn, bước làm sạch sâu là quy trình tối quan trọng để bảo vệ da không bị lên mụn, và COMBO 2 - Bigsize Nước tẩy trang bí đao 500ml tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml của nhà Cocoon sẽ là cứu tinh của bạn. Với thành phần chiết xuất tự nhiên an toàn và dịu nhẹ, sản phẩm giúp tẩy sạch hoàn toàn các lớp trang điểm cứng đầu, thông thoáng lỗ chân lông và giảm lượng dầu thừa hiệu quả cho làn da nhạy cảm. Bộ đôi phiên bản dung tích lớn này có mức giá gốc 598.000 VNĐ nhưng sẽ giảm tới 30% trong đợt sale, chỉ còn 421.000 VNĐ. Đặc biệt, khi chốt đơn combo này tại Lazada, bạn còn được nhận thêm quà tặng độc quyền là 1 tinh chất xịt dưỡng 100ml trị giá 150.000 VNĐ để nuôi dưỡng làn da tức thì.

Nơi mua: Cocoon

2. Chống nắng dạng serum La Roche-Posay ANTHELIOS UVAIR SPF50+ 50ml

Vật bất ly thân hàng đầu cho mọi chuyến đi biển chính là Chống nắng dạng serum La Roche-Posay ANTHELIOS UVAIR SPF50+ 50ml, lá chắn kiên cố bảo vệ làn da khỏi sạm nám trước tác hại nghiêm trọng từ tia UV gay gắt ngoài đại dương. Với kết cấu dạng serum mỏng nhẹ độc đáo, sản phẩm nhanh chóng thẩm thấu vào da, không hề gây cảm giác nhờn rít, bí bách hay để lại những vệt trắng mất thẩm mỹ khi bạn hoạt động ngoài trời. Để sở hữu lớp màng bảo vệ tối ưu này cho chuyến đi, bạn có thể săn ngay trên Lazada với mức giá chiến dịch vô cùng ưu đãi chỉ 558.000 VNĐ (giảm 10% so với giá gốc 620.000 VNĐ). Đặc biệt, ngày hội mua sắm còn mang đến cho bạn chương trình trợ giá thêm tới 5%, tích xu (Coin) 10%, chính sách Freeship miễn phí giao hàng cho mọi đơn hàng cùng cơ hội áp dụng thêm Voucher sàn Lazada lên tới 18%.

3. Carslan Skin Tone Enhancing Cream Lazy

Để thay thế cho những lớp kem nền dày cộp dễ bị chảy trôi do mồ hôi và nước biển, Carslan Skin Tone Enhancing Cream Lazy 50g là giải pháp lý tưởng giúp bạn có một diện mạo mộc mạc nhưng vẫn rạng ngời. Được chiết xuất hoàn toàn từ các thành phần thực vật lành tính, dòng kem này không chỉ cung cấp độ ẩm cần thiết cho da mà còn khéo léo che phủ các khuyết điểm nhỏ, đồng thời nâng tông da một cách tự nhiên, trắng sáng để bạn tự tin chụp ảnh "makeup như không makeup". Trong đợt sale lớn này, sản phẩm được giảm giá từ 349.000 VNĐ xuống còn 329.000 VNĐ. Khi thanh toán, các cô nàng có gu nhớ áp dụng đồng thời các tầng ưu đãi từ hệ thống bao gồm tích xu (coin), voucher riêng từ nhà bán hàng (seller voucher), mã giảm giá thanh toán (VCM) và mã miễn phí vận chuyển (FSM) để có mức giá tốt nhất.

Nơi mua: Carslan

4. [ĐỘC QUYỀN 20H 5-8.6] MAC - Bộ 2 món: MAC Studio Fix Powder Plus Foundation

Để giữ cho lớp nền luôn mịn màng, không bị bóng dầu hay lem nhem dưới cái nóng mùa hè, Bộ 2 món: MAC Studio Fix Powder Plus Foundation / Lớp nền mịn lì, kiểm soát dầu thừa suốt 24 giờ - Sản phẩm này của MAC chính là "vũ khí bí mật" không thể thiếu trong túi đồ du lịch. Là một trong những dòng sản phẩm bán chạy nhất của thương hiệu danh tiếng MAC, loại phấn nền này mang lại lớp nền mịn lì hoàn hảo cùng khả năng kiểm soát dầu thừa xuất sắc suốt 24 giờ đồng hồ, giúp những bức ảnh bắt khoảnh khắc của bạn luôn lung linh. Đây được coi là deal "hời" nhất chiến dịch khi giá gốc của bộ sản phẩm từ 2.320.000 VNĐ được giảm kịch sàn chỉ còn 1.500.000 VNĐ (tương đương mức giảm 35%). Đừng bỏ lỡ khung giờ vàng độc quyền từ 20h ngày 5/6 đến 8/6 để nhận ưu đãi kép: giảm trực tiếp 35%, nhận thêm store voucher 12% từ gian hàng (tổng giá trị tiết kiệm lên tới 47%) và cộng dồn được voucher sàn Lazada lên đến 20%.

Nơi mua: MAC

5. Flower Knows Swan Ballet Eyeshadow Palette Six Colors 6.5g

Một đôi mắt có điểm nhấn lấp lánh sẽ là chìa khóa giúp những bức ảnh chụp cận mặt bên bờ biển của bạn trở nên có hồn và thu hút hơn gấp bội, và bảng phấn mắt Flower Knows Swan Ballet Eyeshadow Palette Six Colors Smooth Long-Lasting Effect 6.5g sẽ giúp bạn làm được điều đó. Sở hữu thiết kế mang phong cách hoàng gia sang trọng cùng 6 ô màu thời thượng, chất phấn siêu mịn lên màu cực chuẩn và có độ bám cao lâu trôi, sản phẩm giúp bạn dễ dàng biến hóa linh hoạt từ layout trong trẻo buổi sáng đến quyến rũ vào ban đêm. Bảng mắt kiêu sa này đang được áp dụng mức giá chiến dịch rất ngọt ngào chỉ 597.080 VNĐ (giá gốc 649.000 VNĐ). Bên cạnh việc sở hữu một sản phẩm làm đẹp cao cấp, bạn còn được hỗ trợ kết hợp tối đa các chương trình giảm giá sâu của sàn bao gồm tích xu (coin), voucher nhà bán hàng, mã VCM và mã FSM.

Nơi mua: Flower Knows

Gói gọn hành lý với 5 món mỹ phẩm đa năng và chất lượng cao kể trên, bạn đã hoàn toàn tự tin sở hữu một làn da khỏe mạnh, rạng rỡ cùng những layout makeup cuốn hút cho chuyến đi biển mùa hè. Các sản phẩm này không chỉ giúp bạn bảo vệ làn da toàn diện mà còn là bí quyết đem lại những tấm ảnh "triệu like" trên mạng xã hội mà không cần chỉnh sửa quá nhiều. Hãy nhanh tay lên lịch, ghé thăm gian hàng chính hãng trên Lazada vào dịp lễ mua sắm Sale 6/6 này để bỏ giỏ hàng, áp dụng các tầng voucher ưu đãi kịch sàn từ file thông tin. Chúc các bạn có một chuyến du lịch biển thật trọn vẹn, ngập tràn niềm vui và mang về thật nhiều bức ảnh kỷ niệm tuyệt đẹp!

Lazada chính thức khởi động lễ hội mua sắm giữa năm ""Siêu Sale 6.6"", diễn ra từ 20h ngày 05/06 đến hết ngày 08/06/2026. Bên cạnh cơ hội săn hàng hiệu giá hời, mùa sale năm nay còn chào đón hơn 10.000 gian hàng quốc tế chính hãng mới từ TMALL và Gmarket cùng loạt ưu đãi hấp dẫn:

• Voucher toàn sàn lên đến 6 triệu đồng.

• Hàng chính hãng giảm đến 50%, voucher thương hiệu giảm thêm đến 20%.

• Hàng nghìn sản phẩm từ TMALL & Gmarket giảm trực tiếp hơn 50%.

• Nhận đến 80.000 Xu từ chương trình ""Đại hội đua Xu"".

• Săn thêm voucher giảm 20% qua minigame ""Bật deal 6.6 - Vote hăng – Săn voucher đỉnh"".

• Freeship 0đ* toàn sàn.

• Đơn quốc tế giao nhanh khoảng 7 ngày, đổi trả tùy nhu cầu trong 30 ngày.

Nhanh tay mở app Lazada, thêm ngay món yêu thích vào giỏ và hẹn báo thức lúc 20h ngày 05/06 để không bỏ lỡ đại tiệc mua sắm giữa năm tại đây.

*Áp dụng nếu thỏa điều kiện, xem chi tiết tại trang Trợ giúp/Help Center.