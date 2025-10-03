Đẹp như "nữ tổng tài" Bạch Lộc với 4 cách mix áo da mùa thu siêu dễ áp dụng

Ngày 30/9, phòng làm việc của Bạch Lộc chia sẻ loạt ảnh street style mới của nữ diễn viên trên mạng xã hội. Không phải những bộ váy dạ hội lộng lẫy hay trang phục sân khấu hoành tráng, lần này cô chỉ xuất hiện trong outfit da đen kết hợp kính râm đơn giản. Thế nhưng, chính sự tối giản lại làm bật lên khí chất riêng biệt: Vừa sang chảnh, vừa phóng khoáng, vừa có chút nghệ sĩ đầy mê hoặc. Trong gió thu se lạnh, một cái ngoái đầu của Bạch Lộc cũng đủ khiến người hâm mộ "lụi tim", bởi thần thái vừa lười biếng, vừa quyến rũ đến mức không thể rời mắt.

Trong loạt ảnh mới được đăng tải, Bạch Lộc diện một chiếc áo khoác da đen phối theo phong cách tối giản, không cầu kỳ phụ kiện nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch. Bộ đồ không chỉ tôn dáng mà còn khéo léo nhấn mạnh đường nét mềm mại của cô. Khi bước đi dưới nắng chiều, ánh sáng phản chiếu lên lớp da bóng mịn của áo khiến Bạch Lộc trông như một "nữ tổng tài" bước ra từ màn ảnh. Chẳng cần phô diễn quá nhiều, chỉ với một ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính, cô đã truyền tải trọn vẹn thần thái mạnh mẽ nhưng vẫn đầy nữ tính.

Chi tiết đáng chú ý khác chính là phụ kiện kính râm đen mà Bạch Lộc sử dụng. Không chỉ giúp tạo điểm nhấn cho outfit, chiếc kính còn góp phần đẩy khí chất "siêu A" của cô lên một tầm cao mới.

Với phong cách street style đời thường nhưng vẫn đầy lôi cuốn, outfit lần này giúp cô chứng minh rằng bản thân luôn biết cách tỏa sáng ở bất cứ đâu. Một lần nữa, Bạch Lộc khẳng định: Đôi khi, chỉ cần một chiếc áo da đen, một cái ngoái đầu trong gió cũng đủ biến khoảnh khắc bình thường thành huyền thoại.

5 công thức phối đồ mùa thu lấy cảm hứng từ Bạch Lộc: Tối giản mà sang chảnh khó cưỡng

1. Áo khoác da + áo phông trắng + quần jean ống đứng

Nếu như Bạch Lộc chọn da đen để toát lên vẻ quyền lực, thì khi kết hợp cùng áo phông trắng và quần jean ống đứng, outfit này lại trở nên trẻ trung, năng động mà vẫn giữ được nét sang trọng. Đây là công thức "bất bại" dành cho mọi cô nàng muốn mặc đẹp đi làm hay đi chơi.

2. Áo khoác da + váy hoa midi

Đừng nghĩ áo khoác da chỉ hợp với quần, thực tế khi mix cùng váy hoa midi, outfit lại tạo nên sự cân bằng thú vị: vừa cá tính, vừa nữ tính. Đây là gợi ý tuyệt vời cho những buổi dạo phố mùa thu, khi bạn muốn vừa nổi bật vừa không bị gò bó.

3. Áo khoác da + chân váy bút chì + boots cao gót

Outfit này dành riêng cho những cô nàng công sở muốn tạo khí chất "nữ tổng tài". Chân váy bút chì giúp tôn dáng, boots cao gót kéo dài đôi chân, còn áo khoác da đen thì hoàn thiện thần thái quyền lực. Nhìn vào gương, bạn sẽ thấy mình như đang bước ra từ loạt ảnh street style của Bạch Lộc.

4. Áo khoác da + quần short + tất lưới hoặc boots cao cổ

Nếu bạn thuộc team thích cá tính, hãy thử set đồ này. Vẫn là áo khoác da đen nhưng khi phối cùng quần short và tất lưới/boots cao cổ, outfit sẽ trở nên phá cách, nổi loạn nhưng vẫn cực kỳ hút mắt. Đây là style hợp cho những buổi hẹn hò buổi tối hay đi cà phê chill cùng bạn bè.

5. Áo khoác da + áo cổ lọ mỏng + quần tây ống suông

Đây là outfit mùa thu "chuẩn không cần chỉnh" dành cho những ngày trời se lạnh. Áo cổ lọ mỏng giữ ấm, quần tây ống suông vừa thoải mái vừa tôn dáng, kết hợp cùng áo khoác da đen sẽ mang lại vibe trưởng thành, thanh lịch, phù hợp cả đi làm lẫn gặp gỡ đối tác.

Outfit của Bạch Lộc cho thấy một điều: Mùa thu không cần quá cầu kỳ, chỉ cần một chiếc áo khoác da là chị em đã có thể biến tấu ra hàng loạt phong cách khác nhau. Từ trẻ trung năng động, dịu dàng nữ tính cho đến sang chảnh quyền lực, tất cả đều có thể xoay quanh item này.

