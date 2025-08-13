DENSITY chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam: Đón đầu kỷ nguyên trẻ hóa không đau với công nghệ RF thế hệ mới

Đây là sự kiện chuyên môn quy mô lớn, quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực da liễu và thẩm mỹ nội khoa, hứa hẹn sẽ mở ra một bước ngoặt mới cho thị trường thiết bị trẻ hóa công nghệ cao tại Việt Nam.

Thông tin về sự kiện ra mắt Density

DENSITY – Giải pháp trẻ hóa không đau, mở rộng chỉ định điều trị

Thiết bị điều trị da DENSITY Noir (DENSITY) là thiết bị sử dụng sóng RF đơn cực & lưỡng cực tích hợp, do Jeisys Medical (Hàn Quốc) phát triển. Thiết bị được trang bị cảm biến thông minh RIC, giúp điều chỉnh năng lượng theo thời gian thực, kiểm soát nhiệt độ an toàn và tối ưu hoá hiệu quả điều trị.

Khách hàng điều trị trẻ hóa bằng máy DENSITY

Điểm nổi bật của DENSITY là trải nghiệm không đau, không sưng, không cần nghỉ dưỡng – phù hợp với nhóm khách hàng có làn da nhạy cảm, da mỏng hoặc lần đầu tiếp cận công nghệ trẻ hóa. Đây cũng là phân khúc khách hàng mà các cơ sở thẩm mỹ hiện nay đang tìm kiếm giải pháp điều trị phù hợp.

DENSITY đã đạt chứng nhận FDA (Hoa Kỳ) và đang được Dermamed phân phối độc quyền tại Việt Nam.

Sự kiện chuyên môn quốc tế, cập nhật xu hướng trẻ hóa mới nhất

Các báo cáo viên có mặt tại sự kiện ra mắt DENSITY

Điểm nhấn quan trọng của chương trình là phần báo cáo chuyên môn từ các chuyên gia uy tín quốc tế, đại diện cho các thị trường làm đẹp phát triển như Singapore, Nhật Bản, Malaysia:

Bs. Isaac Wong – The Artisan Clinic (Singapore)

Bs. Nishikawa Ayaka – Shonan Beauty Clinic (Nhật Bản)

Bs. Rasool Shaik Mohamed – Radiant Clinique (Malaysia)

Bên cạnh đó là sự góp mặt của các bác sĩ đầu ngành tại Việt Nam trong lĩnh vực thẩm mỹ nội khoa:

Bs. Hoàng Thiên Minh Trị

Bs. Vũ Ngọc Quý

Bs.CKI Nguyễn Hữu Thành Đạt

Bs.CKI Phạm Hồ Thanh Thanh

Các chuyên gia sẽ trực tiếp chia sẻ ứng dụng lâm sàng, kinh nghiệm thực tiễn và case study điển hình với công nghệ DENSITY, giúp người tham dự tiếp cận toàn diện cả về mặt kỹ thuật lẫn chiến lược triển khai tại cơ sở.

Với DENSITY, Dermamed kỳ vọng mang đến một thế hệ công nghệ trẻ hóa mới – nơi hiệu quả không đồng hành với sự đau đớn, và thẩm mỹ nội khoa bước vào kỷ nguyên nhẹ nhàng, thông minh và cá nhân hóa.

Công ty TNHH Dermamed

Địa chỉ: Tòa nhà Etown, số 364 Cộng Hòa, phường Tân Bình, TP HCM

Hotline: 0948680690

Website: https://dermamed.com.vn/

Email: dermamed.manager@gmail.com