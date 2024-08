Đến tuyển thủ tennis còn diện đồ Lolita bồng xòe đi thi đấu, chị em hãy tự tin mặc đẹp lên sân!

Tuyển thủ tennis hàng đầu Nhật Bản - Naomi Osaka hiện đang là cái tên được giới mộ điệu thời trang réo gọi với màn xuất hiện gây chú ý tại giải US Open (Quần vợt Mỹ mở rộng) ngày 27/8 vừa qua. Cụ thể, tay vợt sinh năm 1997 ra sân trong bộ đồng phục thi đấu hết sức nhí nhảnh màu xanh neon với những chi tiết đặc trưng của phong cách thời trang Lolita. Được biết, đây là bản collab mới nhất giữa 2 brand thể thao sừng sỏ: Nike & Ambush.

Video ghi lại hình ảnh thi đấu nữ VĐV Naomi Osaka trong bộ đồng phục thi đấu hết sức thời trang từ màn collab Nike x Ambush. (Nguồn: Instagram @yoon_ambush)

Theo đó, outfit xinh xắn của Naomi khi xuất hiện bao gồm: chân váy bèo nhún được bọc ngoài bởi một chiếc váy phối voan khác, ở phần trên cô diện chiếc áo khoác gió màu trắng của Nike với điểm nhấn là chiếc nơ to trên lưng. Về phần phụ kiện cũng đặc sắc không kém, bên cạnh mũ lưỡi trai nửa đầu vốn là item đặc trưng của bộ môn tennis, cô nàng còn được hãng chăm chút đến từng chiếc nơ đồng điệu cùng màu đính trên giày và headphone.

Bộ trang phục cầu kỳ được 2 ông lớn thời trang chuẩn bị cho tay vợt hàng đầu Nhật Bản khiến công chúng choáng ngợp bởi sự đặc sắc và công phu.

Từng chi tiết xếp li, bèo nhún, nơ bướm đều được nhấn nhá khéo léo khiến các fan tennis lẫn người yêu thời trang mê tít.

Bên cạnh outfit nổi bật đang gây bão, trong lần bắt tay này Nike và Ambush còn dành tặng Naomi thêm một phiên bản khác cũng với phong cách điệu đà tương tự nhưng "thần thái" hơn với phối màu đen - trắng cùng chất liệu da. Trên tấm poster của tờ The New York Times, hình ảnh của Naomi trong outfit này được đính kèm câu quote Tennis clothes don't have to just look like tennis clothes (Tạm dịch: Đồ tập tennis không nhất thiết phải giống đồ tập tennis).

Nếu bộ trang phục thi đấu màu xanh được Naomi mặc ra sân cho ta cảm giác nhí nhảnh thì phiên bản màu đen với hơi thở thời trang mạnh mẽ hơn được trình làng trên ấn phẩm của The New York Times.

Trên trang cá nhân NTK Yoon Ahn của Ambush - người trực tiếp phát thảo thiết kế này viết: "Naomi vừa thi đấu tại giải Quần vợt Mỹ mở rộng trong bộ trang phục mà tôi dành riêng cho cô ấy. Phong cách Lolita là cánh cửa đến một thế giới kỳ ảo, nơi người ta không phải tuân theo những lề lối, chuẩn mực hàng ngày."

NTK Yoon Ahn cho hay, thiết kế trên được cô làm ra để dành tặng cho hành trình cá nhân của Naomi qua bản sắc thời trang lẫn cá tính của nữ tuyển thủ.

Naomi Osaka là nữ VĐV có phong cách thời trang ra sân hết sức điệu đà, cô nhiều lần không ngần ngại thể hiện sự nữ tính của mình qua các set đồ váy vóc bắt mắt mà vẫn thi đấu cực thành công.

Hình ảnh đầy cảm hứng của Naomi Osaka trên sân đấu lẫn thông điệp sâu sắc của Nike và Ambus tạo ra đã phần nào thể hiện lý tưởng mà những người làm thời trang chuyên nghiệp muốn truyền tải đến cộng đồng về câu chuyện ăn mặc trong thể thao. Đồ tập không phải lúc nào cũng chỉ là đồ tập, thời trang là một dạng động lực để ra sân lẫn tiếng nói không lời cho các người chơi nói lên cá tính của họ.

Bạn hoàn toàn có thể mặc điệu một chút lên sân (bất kể đó là sân tennis hay pickleball), thậm chí có thể mặc đồ voan hay bèo nhún như Naomi cũng chẳng sao. Miễn sao bộ đồ đó khiến bạn cảm thấy tự tin và chất liệu, phom dáng vẫn phù hợp để chơi thể thao là được.