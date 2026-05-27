Mới đây, nhiều phụ huynh bắt đầu than trời vì một từ lạ liên tục xuất hiện trong mọi cuộc trò chuyện của con nhà mình: “delulu”.

Từ lớp học, bàn ăn cho tới lúc xem TikTok, không ít học sinh tiểu học bỗng dưng thích nói những câu kiểu: “Con delulu thôi”, “Bạn kia đúng kiểu delulu”, hay “Cho em sống delulu một chút đi”.

Điều khiến người lớn hoang mang là: Nghe thì giống tiếng Anh, nhưng tra Google xong vẫn… chưa hiểu hết bọn trẻ đang nói gì. Trên các diễn đàn phụ huynh, hàng loạt bài đăng xuất hiện với cùng một câu hỏi: “Rốt cuộc delulu là gì mà tụi nhỏ nói suốt ngày vậy?”.

Nhiều cư dân mạng cũng để lại bình luận hài hước: "Con bé lớp 4 nhà mình nói câu này cả ngày, tôi tưởng tên nhân vật hoạt hình”, “Ban đầu cứ nghĩ tụi nhỏ nói nhầm từ gì đó”, Bây giờ không biết tiếng lóng Internet là nói chuyện với con như người tối cổ luôn”,...

Thực tế, “delulu” không phải từ mới của năm 2026. Thuật ngữ này đã phổ biến trên Internet quốc tế từ vài năm trước, đặc biệt trong cộng đồng fan K-pop và Gen Z trước khi lan mạnh sang Gen Alpha qua TikTok, YouTube Shorts và meme.

“Delulu” là cách nói lái vui của từ “delusional” (ảo tưởng).

Ban đầu, nó được dùng để mô tả những người “ảo” quá mức, nhất là fan tưởng tượng chuyện tình cảm với idol. Nhưng lên Internet một thời gian, nghĩa của từ này dần nhẹ hơn, hài hước hơn. Giờ đây, “delulu” thường được dùng theo kiểu tự trêu bản thân. Nói cách khác, “delulu” là trạng thái biết mình đang hơi… tự tưởng tượng quá đà nhưng vẫn cố tình vui vẻ tận hưởng cảm giác đó.

Điều thú vị là rất nhiều người dùng từ này dù không thực sự quan tâm đến nghĩa gốc. Giống “sixseven”, sức lan truyền của “delulu” nằm ở chỗ nó ngắn, dễ nói, nghe vui tai và có thể nhét vào đủ mọi tình huống trên mạng xã hội.

Chỉ cần ai đó tự tin quá mức, mơ mộng hơi xa hoặc tự dựng “kịch bản trong đầu”, cộng đồng mạng sẽ ngay lập tức bình luận: “delulu quá rồi”. Các chuyên gia truyền thông cho rằng đây là kiểu tiếng lóng Internet rất điển hình của Gen Alpha: Không cần chính xác tuyệt đối về nghĩa, quan trọng là tạo cảm giác “cùng tần số” với nhau.

Nhiều từ lóng hiện nay hoạt động giống một “mật mã nhận diện”. Chỉ cần dùng đúng từ, đúng ngữ cảnh, người trẻ sẽ hiểu ngay bạn có “online cùng hệ” hay không.

Đó cũng là lý do khiến phụ huynh ngày càng có cảm giác phải… học lại ngôn ngữ từ đầu nếu muốn hiểu con mình đang nói gì trên mạng xã hội.

Từ “delulu” cho tới “sixseven”, Internet đang tạo ra một hệ ngôn ngữ mới nơi ý nghĩa đôi khi không còn là điều quan trọng nhất. Quan trọng hơn cả là cảm giác được thuộc về một cộng đồng, cùng hiểu một trò đùa và cùng sống trong nhịp văn hóa số đang thay đổi từng ngày.