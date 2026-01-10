Delina Collection – những sáng tạo hoàng gia được chế tác bởi Parfums de Marly

Diễn ra vào ngày 8/1/2026 tại Lotte Mall West Lake, sự kiện đã trở thành điểm hẹn lý tưởng dành cho những tín đồ nước hoa, giới mộ điệu thời trang và những ai trân quý nghệ thuật sống tinh tế.

Không gian pop-up gây ấn tượng với sắc hồng biểu tượng của Delina, bao phủ toàn bộ khu vực trong bầu không khí dịu dàng và thanh lịch. Những đường cong mềm mại, ánh sáng nhẹ nhàng cùng cách bài trí tối giản tôn vinh trọn vẹn vẻ đẹp của từng hương thơm trong bộ sưu tập.

Pop-up Parfums de Marly Delina Collection tại Lotte Mall West Lake Hà Nội

Khách tham quan được dẫn dắt qua ba khu vực riêng biệt, đại diện cho ba sắc thái của Delina Collection: tươi mới và lãng mạn, mềm mại và rạng rỡ, sâu lắng và quyến rũ. Mỗi không gian được thiết kế như một tác phẩm nghệ thuật thu nhỏ, cho phép người thưởng lãm cảm nhận hương thơm thông qua cả thị giác lẫn xúc giác.

Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm thị giác, âm nhạc đóng vai trò quan trọng trong việc định hình cảm xúc của sự kiện. DJ ABG Tina mang đến những set nhạc sôi động, khuấy động không gian và đồng hành cùng khách mời trong hành trình khám phá thế giới hồng mang tính biểu tượng của Delina.

Các đại diện từ nhãn hàng cùng dàn khách mời ấn tượng tại sự kiện

Sự kiện quy tụ dàn khách mời ấn tượng gồm ca sĩ Isaac, Á hậu Việt Nam 2012 Tú Anh, Diễn viên Nguyễn Ngọc Huyền, Người mẫu – Diễn viên Kang Chul, Người mẫu Mạc Trung Kiên, Diễn Viên Ngọc Xuân, ca sĩ – Content Creator Gavin Nguyen, MC – Diễn Viên Kiều Ngân, MC – Biên Tập Viên Phan Trung Hậu, Content Creator Bá Tùng, KOL Dương Minh Đăng và Content Creator Việt Khánh. Bên cạnh đó là sự hiện diện của đại diện đơn vị phân phối chính thức Parfums de Marly tại Việt Nam, cùng các đại diện từ Lotte Mall West Lake và các đơn vị truyền thông báo chí.

Các đại diện nhãn hàng và các đại diện từ Lotte Mall West Lake Hà Nội

Các đại diện từ nhãn hàng cùng dàn khách mời ấn tượng tại sự kiện

Theo chia sẻ từ đại diện thương hiệu, mỗi hương thơm trong Delina Collection khắc họa một khía cạnh khác nhau của nữ tính, gắn liền với từng khoảnh khắc trong ngày – dẫn dắt người phụ nữ Delina từ bình minh đến hoàng hôn.

Delina La Rosée rạng rỡ với quả Vải và Lê, dịu dàng trong sắc hương Mẫu Đơn cùng các nốt hoa thanh thoát; lấy cảm hứng từ những đóa hồng đẫm sương mai – một bản hòa ca tươi mát tôn vinh sự chăm sóc bản thân, gợi nhắc nghi thức làm đẹp thế kỷ 18 tại lâu đài Marly, nơi phụ nữ làm mới làn da bằng nước hoa hồng tinh khiết.

Delina mở đầu với Vải và Cam Bergamot, bung tỏa cùng Hoa Hồng Damascena và Vanilla; tái hiện khu vườn ngập nắng ban ngày của lâu đài, nơi các quý cô dạo bước dưới những chiếc ô, chia sẻ tiếng cười và những bí mật – phản chiếu tinh thần coquette playful của người phụ nữ hiện đại.

Delina Exclusif trở nên sâu lắng và quyến rũ hơn với Hương Trầm, Cỏ Hương Bài, Vanilla và Xạ Hương; gợi nên những buổi tiệc đêm tại lâu đài Marly, khi hoa hồng tỏa ra hương thơm nồng nàn hơn, và những dáng hình nữ tính duyên dáng thắp sáng khu vườn – lời tôn vinh vẻ đẹp nữ tính táo bạo khi màn đêm buông xuống.

Một không gian sống động, nơi tinh thần Parfums de Marly thăng hoa trong sự kiện

Delina Collection cùng các dòng nước hoa cao cấp khác của Parfums de Marly hiện đã có mặt tại hệ thống cửa hàng Takashimaya, Diamond Plaza, Vincom Đồng Khởi – Escentric Signature, Lotte Department Store Hanoi – Escentric Signature và Lotte Mall West Lake – Escentric Signature.