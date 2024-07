Dekabon - Trợ thủ giúp cha mẹ hỗ trợ cân bằng dinh dưỡng cho con

Bài viết này sẽ cung cấp một số thông tin cần thiết và "bật mí" cánh tay phải đắc lực hỗ trợ các cha mẹ trong việc kiểm soát chế độ dinh dưỡng của con.



Dinh dưỡng quan trọng như thế nào đến sự phát triển của trẻ?

Dinh dưỡng là một trong những yếu tố cơ bản cần được quan tâm hàng đầu để đảm bảo cho trẻ có một sức khỏe và năng lượng tối ưu để phát triển. Để ý đến chế độ ăn hàng ngày của con sẽ khiến cha mẹ kiểm soát được các chất dinh dưỡng cơ bản mà con nạp vào.

Trẻ ăn không đúng cách có nguy cơ thiếu các vi khoáng chất gây ra tình trạng biếng ăn, chậm lớn, kém hấp thu,... Nếu nhận thấy các dấu hiệu kể trên, cha mẹ nên bổ sung cho trẻ các sản phẩm hỗ trợ có chứa,các vi khoáng chất và vitamin thiết yếu như kẽm, crom, selen, vitamin nhóm B giúp đáp ứng đầy đủ nhu cầu về dưỡng chất ở trẻ. Đồng thời các vitamin thiết yếu này còn hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường khả năng hấp thu dưỡng chất, giúp cải thiện tình trạng biếng ăn, giúp trẻ ăn ngon miệng.

Việc hiểu biết về kiến thức dinh dưỡng trẻ em sẽ giúp các bậc phụ huynh chọn lựa những thực phẩm tốt cho con và biết được cơ thể của trẻ cần những chất dinh dưỡng nào.

Giải pháp hiệu quả - trợ thủ đắc lực giải cứu cha mẹ khỏi vấn đề "mất cân bằng dinh dưỡng" của trẻ

Dekabon là thương hiệu các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng và khoáng chất dành riêng cho bé. Với mong muốn trở thành trợ thủ đắc lực giúp con khỏe mạnh trên hành trình lớn khôn, Dekabon cùng các chuyên gia đầu ngành đã nghiên cứu và cho ra mắt bộ sản phẩm chứa 4 dưỡng chất đặc biệt quan trọng với trẻ là DHA, D3K2, Fe và Probiotics.

Với các tiêu chí: đảm bảo hiệu quả, dễ dàng sử dụng, uy tín tiện lợi, Dekabon không chỉ nhận được sự kiểm định của các chuyên gia mà còn được ưa chuộng bởi nhiều bậc phụ huynh.

Các trợ thủ đắc lực của nhà Dekabon bao gồm những sản phẩm:

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ DEKABON D3K2

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ D3K2DHA là thực phẩm bổ sung vitamin D3, vitamin K2 và DHA cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ giúp tăng cường đề kháng, hỗ trợ xương khớp chắc khỏe.

Công dụng:

Cung cấp hàm lượng vitamin D3, tăng cường vitamin D3 để hấp thụ canxi hỗ trợ quá trình trao đổi chất của cơ thể.

Hỗ trợ giảm nguy cơ còi xương ở trẻ em, loãng xương ở người lớn do thiếu vitamin D3, K2.

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ DEKABON DHA

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Dekabon DHA là thực phẩm bảo vệ sức khỏe bổ sung DHA được chiết xuất từ tảo tinh khiết, bổ sung vitamin A và E cùng dầu Olive hỗ trợ phát triển hệ thần kinh và chỉ số IQ của trẻ giúp phát triển não bộ, tốt cho thị lực của trẻ.

Công dụng:

Dekabon DHA bổ sung DHA, hỗ trợ tốt cho sự phát triển của não bộ và mắt của trẻ.

Hỗ trợ bổ sung Vitamin A, Vitamin E cho cơ thể

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ DEKABON BIO

Hỗ trợ bổ sung lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm triệu chứng rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn đường ruột như đầy bụng, nôn trớ, tiêu chảy, táo bón, … và cải thiện hệ miễn dịch.

Công dụng:

Bổ sung 10 chủng tỷ bào tử lợi khuẩn có lợi cho đường ruột

Hỗ trợ kích thích tiêu hoá

Hỗ trợ tăng cường trao đổi và tiêu hóa thức ăn, giúp bé dễ dàng hấp thu chất dinh dưỡng.

Hỗ trợ tăng cường chức năng hệ miễn dịch

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ DEKABON ZINC

Giúp bổ sung nguồn kẽm hữu cơ dễ hấp thu và hiệu quả, giúp bé phát triển tối ưu cả về thể chất và trí tuệ Bổ sung Kẽm cho cơ thể Hỗ trợ giúp tăng sức đề kháng, hạn chế ốm vặt, kích thích vị giác giúp trẻ ăn ngon miệng.

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ DEKABON FEBER

Hỗ trợ bổ sung sắt cho cơ thể, giảm nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt, tăng sức đề kháng, hỗ trợ chức năng của hệ tiêu hóa…

Công dụng:

Hỗ trợ bổ sung sắt cho cơ thể, giảm nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt

Sản phẩm có bổ sung thêm chất xơ không gây táo bón cho người dùng.

Hỗ trợ tăng sức đề kháng.

