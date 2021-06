Để ý mới thấy KOL có con nhỏ bây giờ ai cũng phải có thiết bị này trong nhà!

Sau khi chào đón thành viên thứ 2 – em Dừa, channel Xoài Fam liên tiếp chia sẻ những khoảnh khắc cực dễ thương của gia đình khi có thêm thành viên mới. Trong khi đó, dù ở trên đất Mỹ, mọi hoạt động của bộ đôi An Nguy – Alex đều được cộng đồng mạng quan tâm khi cặp đôi này vừa chào đón em bé đầu lòng với nickname dễ thương: Bay bé bỏng. Và trong video đầu tiên để 2 thiên thần nhỏ chiếm sóng, khá trùng hợp khi cả 2 gia đình này đều lựa chọn các sản phẩm chăm bé đến từ Fatz Baby – một trong những thương hiệu chuyên cung cấp các sản phẩm hỗ trợ mẹ và bé hiện đang được rất nhiều mẹ bỉm tin dùng.

Sản phẩm đầu tiên được cả 2 mẹ bỉm Trang Lou và An Nguy gợi ý chính là máy hút sữa – sản phẩm không thể thiếu với chị em bỉm sữa. An Nguy tiết lộ lúc mới sinh cô dùng máy hút sữa do chính phủ cấp nhưng sản phẩm này vừa cồng kềnh lại bất tiện. Vấn đề chỉ được giải quyết khi An Nguy được tặng chiếc máy hút sữa điện đôi Resonance 5. Nhờ kích thước nhỏ gọn, tiện lợi mà ngay cả lúc di chuyển hay ngồi trên xe oto mẹ An vẫn có thể hút sữa đúng giờ. Tương tự An Nguy, Trang Lou lại chọn chiếc máy hút sữa điện đôi Resonance 4 Fatz Baby đi kèm áo hút sữa rảnh tay cho công cuộc hút sữa của mình. Theo mẹ Xoài, máy hút sữa nhà Fatz Baby rất hiệu quả khi có thể điều chỉnh các cấp độ hút, mát-xa lẫn các chế độ hút đôi hay đơn vừa hút cực êm nên bản thân có thể ngồi hút sữa ngay kế bên em Dừa mà không làm em thức giấc.

Không chỉ ưu ái cho thương hiệu Fatz Baby, 2 gia đình đều bỉm sữa đình đám này còn có điểm chung khi cùng sử dụng thậm chí bình chọn chiếc máy tiệt trùng có chức năng sấy khô King 1 của nhãn là sản phẩm nhà nào có con nhỏ cũng nên sở hữu 1 chiếc. Lý do được 2 bà mẹ An Nguy và Trang Lou tiết lộ đó chính là King 1 là chiếc máy tiệt trùng bằng đèn hệ thống đèn LED UVC vừa có hiệu quả tiệt trùng cao vừa có độ bền lâu hơn các sản phẩm tiệt trùng thông thường. Bên cạnh đó, máy còn sở hữu đến 6 chế độ - chức năng và còn cho phép điều chỉnh thời gian, chế độ sử dụng tùy theo nhu cầu nên vô cùng tiện lợi, tiết kiệm thời gian khi sử dụng. Đặc biệt, trong khi Trang Lou sử dụng King 1 để tiệt trùng các loại bình sữa, dụng cụ hút sữa thì cô nàng An Nguy còn kết hợp tiệt trùng cả đồ chơi cho Bay và điện thoại, chìa khóa xe của mình cùng Alex để an tâm hơn trong bối cảnh dịch Covid còn phức tạp.

Một sản phẩm Fatz Baby nữa có mặt trong 2 gia đình bỉm sữa này chính là chiếc máy đun nước Trong khi Trang Lou chọn cho gia đình chiếc máy đun và hâm nước thông minh Smart 2 hiện đại, có khả năng tự động ngắt khi nước sôi, đảm bảo an toàn nhất là với những nhà có trẻ nhỏ như Xoài thì An Nguy lại chọn chiếc máy đun Quick 1 với ưu điểm máy có khả năng đun và giữ ấm theo từng mốc nhiệt độ khác nhau tùy theo nhu cầu sử dụng.

Trong video của Xoài Fam và An Nguy, các mẹ bỉm sữa cũng có thể xem thêm rất nhiều sản phẩm hỗ trợ chăm con tiện lợi đến từ Fatz Baby. Như gia đình Xoài đã chủ động sắm thêm balo bỉm sữa Fatz Baby để bảo quản sữa cho em Dừa mỗi khi phải đi xa thì mẹ bỉm An Nguy còn đầu tư hơn khi chuẩn bị cả máy hâm sữa lẫn máy làm ấm khăn cũng đến từ Fatz Baby để chăm Bay dễ dàng. Loạt công cụ lẫn bí kíp chăm con của 2 gia đình này hứa hẹn sẽ mang đến rất nhiều kinh nghiệm lẫn thông tin bổ ích cho chị em bỉm sữa nào đang có nhu cầu sắm sửa những sản phẩm bổ trợ để chăm con chu toàn và hiệu quả hơn trong bối cảnh hiện tại.

Với các dòng sản phẩm đa dạng, hiệu quả nhưng giá cả lại cực phải chăng Fatz Baby đang là một trong những thương hiệu được khá đông hot mom và chị em bỉm sữa tìm đến khi có nhu cầu mua sắm các vật dụng hỗ trợ chăm sóc con nhỏ.