Đệ nhất mỹ nhân showbiz: Gương mặt sinh ra để cả thiên hạ nhung nhớ, mặc đẹp cũng là chuyện chẳng cần gắng sức

Thời gian có thể là kẻ thù của nhan sắc, nhưng điều đó dường như không đúng với Irene (Red Velvet). Dù làng giải trí xứ Hàn hội tụ vô số "bóng hồng" thế hệ mới thì danh xưng "đệ nhất mỹ nhân" của Irene vẫn sừng sững khó lay chuyển. Mới đây, một đoạn clip ghi lại cận cảnh nhan sắc của Irene với cùng góc mặt, cùng kiểu tạo hình nhưng cách nhau tới 8 năm đã nhanh chóng gây chú ý. Điều đáng nói là visual của nữ idol gần như không có dấu hiệu “trượt phong độ”, thậm chí vẫn giữ nguyên nét trẻ trung, rạng rỡ. Không ngoa khi nói Irene chính là một trong những mỹ nhân Hàn sở hữu nhan sắc "ăn thịt Đường Tăng”: đẹp bền bỉ, trẻ thách thức thời gian, càng ngắm càng khiến người ta muốn khen.

Để có được vẻ ngoài tuyệt phẩm ấy, Irene luôn chăm chút diện mạo vô cùng kỹ lưỡng. Bên cạnh nhan sắc đẹp như tượng tạc, phong cách thời trang của cô cũng gây ấn tượng chẳng kém, góp phần không nhỏ trong việc tôn lên khí chất và vẻ ngoài cuốn hút. Ngắm loạt outfit của Irene mới thấy, chỉ cần chọn đúng trang phục, nhan sắc vốn đã nổi bật lại càng được nâng tầm, trẻ trung và cuốn hút hơn bội phần.

Irene xinh tựa tiên nữ khi diện thiết kế đầm lụa hai dây màu xanh dương, kết hợp cùng layout makeup mắt cùng tông, tạo nên tổng thể vừa trong trẻo, ngọt ngào vừa trendy. Chất liệu lụa đang được các tín đồ thời trang đặc biệt ưu ái trong mùa hè năm nay nhờ vẻ mềm mại, óng ánh và nữ tính. Từ áo, chân váy đến những thiết kế váy hai dây, đồ lụa đều là lựa chọn đáng để chị em bổ sung vào tủ đồ nếu muốn diện mạo thêm phần sang trọng mà không cần phối đồ quá cầu kỳ.

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Irene ở tuổi 35 vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung ngọt ngào, phần nhiều là nhờ gu ăn vận sành điệu và thời thượng. Trong một outfit, cô ghi điểm với thiết kế áo cổ yếm nổi bật bởi họa tiết chấm bi cùng phom dáng bồng nhẹ. Kiểu áo này vừa mang nét nữ tính, duyên dáng, vừa phù hợp để diện đi chơi hay dạo phố. Phom áo khéo léo tạo điểm nhấn ở vòng eo, đồng thời giúp tổng thể vóc dáng trông cân đối và thanh thoát hơn. Đây cũng là item đáng để chị em tham khảo và bổ sung vào tủ đồ cho những ngày muốn lên đồ nhanh gọn mà vẫn điệu đà, yêu kiều.

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Tủ đồ của Irene có không ít những thiết kế váy xinh xắn, nữ tính. Trong một outfit, cô lựa chọn mẫu đầm dáng ngắn ôm nhẹ cơ thể, nổi bật với phần dây bản to và những chi tiết nơ được bố trí khéo léo. Điểm nhấn nhỏ này giúp tổng thể thêm phần điệu đà, ngọt ngào mà vẫn giữ được nét trẻ trung, cuốn hút.

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Diện đầm hai dây dáng dài, Irene được netizen ưu ái ví von “thua tiên nữ mỗi đôi cánh”, đủ để thấy visual cuốn hút đến nhường nào. Thiết kế với chất liệu mềm nhẹ, rủ bay theo từng chuyển động càng tôn lên vẻ đẹp mong manh, thướt tha và đầy nữ tính của nữ idol. Đây cũng là công thức lên đồ đáng để chị em tham khảo nếu yêu thích phong cách nhẹ nhàng, bay bổng: chỉ cần một chiếc váy có độ rủ đẹp là đã đủ tạo nên diện mạo duyên dáng, cuốn hút mà không cần phối quá nhiều phụ kiện.

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Thời trang sân bay của Irene chưa bao giờ khiến dân tình thất vọng. Cô lựa chọn thiết kế áo không tay màu trắng, phối đơn giản cùng quần jeans nhưng vẫn tạo nên tổng thể hài hòa, thanh lịch và đầy sang trọng. Công thức lên đồ tối giản này cũng là gợi ý dễ áp dụng cho chị em: chỉ cần kết hợp những item cơ bản, thêm một vài phụ kiện tinh tế là đã có ngay outfit sân bay vừa thoải mái vừa sành điệu.

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Irene lựa chọn áo len mỏng dáng lửng phối cùng quần trắng, tạo nên tổng thể trẻ trung, thanh lịch và thời thượng. Cô khéo léo thêm một chiếc thắt lưng làm điểm nhấn, vừa giúp outfit bớt đơn điệu vừa tạo cảm giác gọn gàng, cân đối hơn. Công thức phối đồ tối giản nhưng tinh tế này xứng đáng được chị em bỏ túi, đi làm hay đi học hay dạo phố cuối tuần đều có thể dễ dàng áp dụng.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần

Irene không cần mix match cầu kỳ nhưng diện gì lên người cũng dễ dàng ghi điểm. Trong một outfit, cô chọn diện một chiếc đầm dài thướt tha, khoác ngoài blazer và hoàn thiện outfit bằng boots, tạo nên tổng thể vừa nữ tính, bay bổng vừa pha chút cá tính, thời thượng. Công thức váy dài + blazer từ lâu đã được nhiều chị em yêu thích bởi khả năng cân bằng nét mềm mại của váy với vẻ thanh lịch, sành điệu của blazer, giúp outfit trở nên có điểm nhấn đồng thời tôn dáng hiệu quả cho người mặc.

Gợi ý mua sắm: Blazer