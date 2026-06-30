Sở hữu vẻ đẹp lai cuốn hút với đường nét sắc sảo, Cổ Lực Na Trát từ lâu đã được xem là một trong những mỹ nhân nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ và được xếp vào nhóm “tứ đại mỹ nhân Tân Cương” thế hệ mới. Nữ diễn viên gây ấn tượng với từng đường nét được ví đẹp hoàn hảo nhue tranh vẽ.

Mới đây, cô nàng tiếp tục khiến mạng xã hội xôn xao với khoảnh khắc xuất hiện tại sân bay. Khi tháo khẩu trang, toàn bộ đường nét gương mặt sắc nét, góc cạnh cùng làn da trắng sáng của nữ diễn viên lập tức trở thành tâm điểm, khiến nhiều người phải trầm trồ trước visual “không góc chết”.

Đoạn video hút 2 triệu lượt xem của Cổ Lực Na Trát chỉ sau hơn 1 ngày đăng tải. (Nguồn: TikTok)

Xuất hiện tại sân bay với phong cách đời thường, Cổ Lực Na Trát vẫn dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn nhờ visual nổi bật. Không cần trang phục cầu kỳ hay lớp trang điểm đậm, mỹ nhân Tân Cương chỉ diện trang phục đơn giản với áo phông, mũ lưỡi trai và những món phụ kiện tối giản nhưng vẫn toát lên khí chất sang trọng. Điểm gây ấn tượng nhất chính là gương mặt với ngũ quan sắc nét: sống mũi cao, đường nét hàm thanh tú cùng đôi mắt sâu tạo nên vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa lạnh lùng đặc trưng của minh tinh xứ Trung. Dù bị che khuất một phần bởi chiếc mũ, khoảnh khắc Cổ Lực Na Trát tháo khẩu trang khoe góc nghiêng sắc bén, sống mũi cao cực phẩm cũng khiến người xem phải cảm thán. Qua ống kính cam thường, ngôi sao sinh năm 1992 vẫn ghi điểm với làn da trắng mịn không tì vết. Góc nghiêng cực bén của Cổ Lực Na Trát qua ống kính cam thường. Netizen dành nhiều khen cho nhan sắc đời thường của Cổ Lực Na Trát, cho rằng minh tinh xứ Trung ăn mặc đơn giản vẫn sang ngút ngàn. Nhan sắc và khí chất của Cổ Lực Na Trát nhiều lần được chứng minh qua những lần xuất hiện xuất hiện trước công chúng. Sở hữu gương mặt với tỷ lệ hài hòa, đường nét sắc sảo cùng vẻ đẹp lai cuốn hút, nữ diễn viên thường được ví như “gương mặt bước ra từ công nghệ AI” nhờ ngũ quan tinh xảo, gần như không có góc chết. Ngũ quan đẹp siêu thực được ví như AI của Cổ Lực Na Trát tại sự kiện mới đây. Tạo hình đơn giản giúp nữ minh tinh đẹp như một tiểu thư tài phiệt đời thực. (Ảnh: Weibo) Với lợi thế visual cuốn hút, Cổ Lực Na Trát còn khiến người xem khó rời mắt bởi những tạo hình được đầu tư chỉn chu, từ váy áo lộng lẫy, kiêu sa đến phong cách tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng mỗi khi tham dự sự kiện. Những thiết kế ôm dáng càng làm nổi bật thân hình mảnh mai, bờ vai thanh thoát cùng thần thái sang chảnh, xứng danh một trong những Đệ nhất mỹ nhân Hoa ngữ.