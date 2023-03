Đề kháng khỏe, bé tăng cân với ColosCare chứa Sữa non 24h giàu kháng thể IgG từ Mỹ

Sở hữu Sữa non 24h nhập khẩu 100% từ Mỹ với hàm lượng cao kháng thể IgG 1200 mg, cùng nhiều dưỡng chất thiết yếu, ColosCare 2 chính là giải pháp dinh dưỡng xua tan nỗi lo ốm vặt, đồng thời cải thiện cân nặng ở trẻ.



Sữa non 24h - Kháng thể tự nhiên giúp trẻ phát triển khỏe mạnh

Sức đề kháng đóng vai trò quan trọng trong việc tăng khả năng phòng vệ và chống lại các tác nhân gây bệnh xâm nhập vào cơ thể trẻ nhỏ.

Đề kháng yếu khiến trẻ dễ ốm, bệnh, nhất là các bệnh liên quan đến đường hô hấp và tiêu hóa. Vòng lặp ốm vặt, lười ăn, chán ăn, tiêu hóa kém kéo dài khiến mẹ bỉm càng thêm lo lắng bởi tình trạng này sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ, khiến con thiếu hụt dinh dưỡng và lớn chậm hơn so với bạn bè đồng trang lứa.

Vòng lặp ốm vặt, lười ăn khiến trẻ chậm tăng cân, dẫn tới chậm phát triển cả về thể chất và trí não

Trong giai đoạn này, bên cạnh bổ sung đầy đủ dinh dưỡng thiết yếu qua các bữa ăn chính, mẹ bỉm có thể giúp con tăng cường đề kháng và cải thiện sức khỏe miễn dịch nhờ sử dụng Sữa non. Giàu kháng thể IgG - kháng thể có khả năng bắt dính cao với các mầm bệnh như virus, vi khuẩn có hại, Sữa non giúp củng cố hệ miễn dịch và tăng đề kháng cho trẻ trong những năm tháng đầu đời. Đặc biệt, Sữa non 24h được các chuyên gia dinh dưỡng và tổ chức y tế đánh giá là loại Sữa non chất lượng nhất, chứa lượng kháng thể IgG cao vượt trội so với các loại Sữa non khác.

Xây dựng "thành trì kháng thể" vững chắc là điều kiện tiên quyết để trẻ có thể phát triển cân nặng đều đặn, không chán ăn, lười ăn hay tiêu hóa kém. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng khuyến cáo bố mẹ cần bổ sung năng lượng và Protein trên mức tiêu thụ hằng ngày để trẻ có thể tăng cân khỏe mạnh.

"Bảo bối dinh dưỡng" ColosCare 2 với Sữa non 24h từ Mỹ - Giải pháp giúp đề kháng khỏe, bé tăng cân

Là sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt đến từ nhãn hàng ColosCare, ColosCare 2 bổ sung Sữa non 24h nhập khẩu 100% từ Mỹ, với hoạt tính sinh học cao cùng hàm lượng kháng thể IgG cao vượt trội hơn 1200mg. Kết hợp cùng bộ ba dưỡng chất HMO, Lactoferrin và Beta-Glucan, ColosCare 2 giúp tăng cường sức đề kháng tự nhiên ở trẻ, hạn chế tình trạng nhiễm khuẩn, cải thiện sức khỏe đường hô hấp, tiêu hóa.

ColosCare 2 bổ sung Sữa non 24h nhập khẩu 100% từ Mỹ, với hàm lượng kháng thể IgG hơn 1200mg, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng ở trẻ

Sản phẩm dinh dưỡng công thức ColosCare 2 với năng lượng đạt khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đồng thời bổ sung Protein, Canxi, Vitamin D3 giúp bé tăng cân, cao lớn vượt trội. Chưa hết, bộ đôi chất xơ HMO kết hợp lợi khuẩn Probiotic trong sản phẩm hỗ trợ sức khỏe đường ruột, giảm táo bón, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, từ đó giúp trẻ tăng cân khỏe mạnh.

ColosCare 2 sở hữu năng lượng đạt theo khuyến nghị của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), cùng Protein, Canxi, D3 giúp bé tăng cân vượt trội

Nhãn hàng ColosCare cũng có các sản phẩm bổ sung dưỡng chất phù hợp theo từng độ tuổi, tương ứng với từng giai đoạn phát triển khác nhau của trẻ. Bên cạnh sản phẩm sữa bột, ColosCare còn cung cấp phiên bản sữa pha sẵn tiện lợi 110ml và 180ml, có giá trị dinh dưỡng tương đương với sữa bột. Đồng thời, hương vị thơm ngon, dễ uống cũng là một điểm cộng đắt giá giúp ColosCare "chinh phục" khẩu vị bé yêu.

Trong những năm tháng đầu đời của trẻ, bộ đôi ColosCare chính là "chìa khóa vàng" bổ sung dinh dưỡng, giải quyết vấn đề miễn dịch và cân nặng, đồng hành cùng mẹ trên chặng đường hỗ trợ trẻ đề kháng khỏe, tăng cân vượt trội.

