Để hô biến vòng 1 khiêm tốn thành "ra gì này nọ", các nàng chỉ cần sắm áo cúp ngực sexy chanh sả là xong

Mẫu áo cúp ngực tay bồng trễ vai là item đáng tự hào của Nine To Five đấy! Nói thế thì bạn cũng biết chị em "săn đón" em nó như thế nào. Item này vừa tôn lên vòng 1 lẫn che nhược điểm bắp tay to, diện chung với váy ngắn càng chuẩn chỉnh.