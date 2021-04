Để da đẹp lên từng ngày và chẳng lo lão hóa, bạn cần dùng đúng sản phẩm theo từng độ tuổi

Thực tế, ở mỗi độ tuổi đều cần có một chế độ chăm sóc da mặt riêng mà ai cũng phải lưu ý. Điều này là bởi ở mỗi độ tuổi riêng biệt, làn da sẽ có sự thay đổi, càng lớn tuổi, tốc độ tái tạo tế bào của làn da càng chậm, lượng collagen sản sinh cũng sụt giảm dần, từ đó khiến da sần sùi, xỉn màu và hình thành nếp nhăn lão hóa. Vì vậy nếu muốn duy trì làn da khỏe đẹp thì bạn cần ghim ngay bí kíp lựa chọn sản phẩm dưỡng da theo đúng độ tuổi để "bắt đúng bệnh", giúp da đẹp lên từng ngày.

1. Đầu những năm 20 tuổi: Vitamin C

Đầu những năm 20 tuổi của bạn là thời điểm tuyệt vời để bắt đầu sử dụng vitamin C và bạn nên tiếp tục sử dụng nó trong suốt những năm tháng trưởng thành. Nhờ khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ cảu Vitamin C mà có thể mang đến khả năng bảo vệ làn da của bạn khỏi các gốc tự do có thể đẩy nhanh các dấu hiệu lão hóa, bao gồm nếp nhăn, da sần sùi và vết sạm nắng. Ngoài ra, cũng có vô số nghiên cứu khoa học chứng minh việc dùng vitamin C và kem chống nắng song song sẽ giúp tăng cường các đặc tính, giúp cả 2 hoạt động tốt hơn. Sử dụng Vitamin C từ đầu những năm 20 tuổi sẽ giúp bạn duy trì làn da trẻ đẹp, đều màu và chống lão hóa hiệu quả.

Sản phẩm gợi ý:

Kiehl's Powerful-Strength Line-Reducing Concentrate

Vari:hope 8 days Pure Vitamin C Ampoule Plus

Nơi mua: Vari:hope; Giá: 450k

2. Những năm 20 tuổi: Axit Alpha Hydroxy (AHA)

AHA là các thành phần tẩy tế bào chết giúp tái tạo bề mặt da và làm sáng da. Thời điểm lý tưởng để sử dụng sản phẩm chứa AHA chính là từ những năm 20 tuổi; tùy theo tình trạng của làn da mà bạn có thể lựa chọn sản phẩm chứa AHA ở nồng độ từ thấp đến cao. Thông thường AHA trong các sản phẩm skincare thường ở dạng axit glycolic và axit lactic. Axit glycolic là axit có nguồn gốc tự nhiên từ đường mía, thiên về khả năng giải quyết các vấn đề về sắc tố, làm mềm các nếp nhăn. Axit lactic cũng có những công dụng trên nhưng còn có thêm khả năng giữ ẩm, tránh kích ứng.

Sản phẩm gợi ý:

Paula's Choice Skin Perfecting 8% AHA Lotion

Nơi mua: Paula's Choice; Giá: 910k

Cosrx AHA Whitehead Power Liquid

Nơi mua: Cosrx; Giá: 320k

3. Ngoài tuổi 30: Retinol (Vitamin A)

Từ tuổi 30 làn da của các chị em bắt đầu có nhiều biến đổi, tốc độ sản sinh collagen giảm dần khiến da lão hóa không phanh, không còn vẻ căng mướt mượt mà như trước. Những tác hại của ánh nắng mặt trời, đốm thâm cũng dần hiện rõ khiến da mất đi vẻ căng sáng. Khi bạn còn trẻ, sự trao đổi chất của da tái tạo theo chu kỳ khoảng 28 ngày nhưng khi bạn 30 - 40 tuổi, chu kỳ tái tạo sẽ dần kéo dài đến khoảng 45 ngày. Do đó, da sau khi phục hồi sẽ mất nhiều thời gian hơn so với khi còn trẻ, nên sau tuổi 30, phụ nữ cũng cần chú ý chăm sóc da hơn so với khi 20 tuổi.

Retinol là một dạng vitamin A mạnh có khả năng tăng tốc độ tái tạo của làn da, ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm, làm mịn và làm đều màu da. Từ những năm ngoài 30 tuổi, bạn nên bắt đầu bổ sung vào chu trình skincare những sản phẩm có chứa retinol để giúp da dẻ luôn hồng hào, hạn chế các dấu hiệu lão hóa.

Sản phẩm gợi ý:

Obagi 360 Retinol 1.0%

Nơi mua: Obagi; Giá: 1.750k