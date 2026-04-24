Coachella 2026 đã chính thức khép lại, nhưng dư âm của “Bieberchella” vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Sau khi Justin Bieber rời sân khấu vào tối thứ Bảy, mạng xã hội ngay lập tức tràn ngập những đoạn clip ghi lại màn tái xuất của nam ca sĩ. Anh mang trở lại loạt hit gắn liền với tuổi thơ của thế hệ millennials, gợi nhắc thời kỳ YouTube sơ khai đầy hoài niệm. Ở tuần thứ hai, Justin còn mời Billie Eilish - một fan cứng của mình - lên sân khấu và hát tặng cô ca khúc “One Less Lonely Girl”, trong khi Hailey Bieber đứng phía dưới mỉm cười đầy tự hào.

Rõ ràng, vợ chồng nhà Bieber không chỉ diễn, họ đang thực sự vận hành một cỗ máy kinh doanh khổng lồ.

Cặp đôi quyền lực và công thức thành công tại Coachella

Justin và Hailey Bieber hiện đang điều hành một hệ sinh thái thương hiệu song song, và Coachella chính là nơi họ phô diễn sức mạnh đó một cách trọn vẹn. Justin diện các thiết kế từ thương hiệu Skylrk xuyên suốt hai tuần lễ hội, đồng thời bán ra lượng merchandise trị giá tới 15 triệu USD (khoảng 395 tỷ đồng), vượt qua mốc cát-xê 10 triệu USD (263 tỷ đồng) của vai trò headliner Coachella.

Không dừng lại ở đó, Skylrk còn dựng một không gian trải nghiệm mang tên “Skylrk Oasis” ngay trong khuôn viên lễ hội, nơi khách tham dự có thể nghỉ ngơi, mua sắm và “check-in”. Chỉ riêng tuần đầu tiên, hoạt động này đã mang về 2,3 triệu USD giá trị truyền thông (MIV). Sự góp mặt của Hailey Bieber và Kylie Jenner trong các bài đăng quảng bá trước đó cũng góp phần không nhỏ tạo hiệu ứng lan tỏa.

Trong khi đó, Rhode - thương hiệu mỹ phẩm của Hailey đã được bán lại cho e.l.f. Beauty với giá 1 tỷ USD - cũng tổ chức một không gian trải nghiệm riêng mang tên “Rhode World”, thu hút đông đảo influencer và người hâm mộ. Chỉ trong tuần đầu, Rhode đã tạo ra 10 triệu USD giá trị truyền thông.

Khi tình yêu trở thành chiến lược thương hiệu

Giới chuyên môn đánh giá Justin và Hailey là một “cặp đôi kỳ lân” trong nền kinh tế chú ý. Justin sở hữu lượng fan trung thành được xây dựng từ khi còn là thiếu niên, tạo nên cảm giác gần gũi hiếm có. Trong khi đó, Hailey mang đến sự kết nối mạnh mẽ với thế hệ Gen Z nhờ hình ảnh hiện đại, năng động.

Sự kết hợp này tạo ra một mô hình “cặp đôi lý tưởng” trong văn hóa đại chúng: vừa nổi tiếng, vừa gần gũi, vừa có tính thương mại cao. Hai người không chỉ là vợ chồng, mà còn là đối tác chiến lược trong kinh doanh.

Điển hình là chiến dịch đầu năm khi Skylrk công bố Hailey là gương mặt đại diện đầu tiên, kèm theo bộ sưu tập capsule do cả hai cùng thiết kế, mang về hơn 520.000 USD MIV chỉ trong một tuần. Trước Coachella, họ tiếp tục hợp tác ra mắt dòng miếng dán trị mụn “Spotwear” của Rhode, với thiết kế mang đậm DNA thẩm mỹ của Skylrk, tạo nên sự liên kết chặt chẽ giữa hai thương hiệu.

Biến tranh cãi thành công cụ lan tỏa

Hành trình của nhà Bieber không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Justin từng đối mặt với nhiều bê bối trong quá khứ, từ áp lực danh tiếng đến các vấn đề cá nhân. Hailey cũng từng gây tranh cãi khi kết hôn với Justin trong bối cảnh mối quan hệ cũ của anh với Selena Gomez vẫn còn nhiều dư âm.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là cách họ xử lý khủng hoảng. Thay vì né tránh, cả hai chủ động “chơi” cùng câu chuyện. Ví dụ, phát ngôn viral “it’s not clocking to you” (Chưa hiểu vấn đề à?) của Justin đã được đưa thẳng vào album mới, trở thành slogan in trên áo bán tại Coachella. Chính Justin còn phát đoạn clip này trên sân khấu và hát nhép lại, khiến khán giả bật cười.

Chiến lược này giúp họ biến những tình huống tiêu cực thành “inside joke” với fan, qua đó gia tăng độ gắn kết và sức hút.

Hiệu ứng lan tỏa vượt khỏi thương hiệu riêng

Sức ảnh hưởng của Justin và Hailey không chỉ dừng lại ở các thương hiệu họ sở hữu. Bất kỳ nhãn hàng nào xuất hiện cùng họ đều hưởng lợi rõ rệt. Tại Coachella, Justin mặc một chiếc quần denim của LỰU ĐẠN, giúp thương hiệu này cháy hàng trong vòng 24 giờ và tăng 1200% lượt truy cập website.

Hailey cũng tạo hiệu ứng tương tự khi diện các thiết kế từ nhiều thương hiệu khác nhau, từ cao cấp đến bình dân. Một chiếc áo tank top của thương hiệu CSB cô mặc đã giúp lượt truy cập tăng 277% và doanh số tăng gần 90% chỉ trong thời gian ngắn.

Không chỉ dừng ở thời trang, các chiến dịch quảng cáo mà Hailey tham gia cho DKNY hay Saint Laurent cũng mang lại hàng triệu USD giá trị truyền thông chỉ sau một tuần ra mắt.

“Thế giới Bieber” và tương lai còn rộng mở

Điểm đặc biệt trong chiến lược của nhà Bieber là khả năng tạo ra một “brand world” - một hệ sinh thái nơi âm nhạc, thời trang, làm đẹp và đời sống cá nhân hòa quyện với nhau. Tại Coachella, họ biến sự xuất hiện dày đặc của mình thành một cuộc “chiếm lĩnh” có chủ đích, từ sân khấu âm nhạc đến các hoạt động thương hiệu.

Điều này giúp họ tận dụng tối đa sức mạnh của hình ảnh cá nhân, đồng thời tạo ra tăng trưởng tự nhiên mà không cần quá phụ thuộc vào quảng cáo truyền thống.

Khi Justin kết thúc phần trình diễn với câu nói “See y’all soon”, người hâm mộ ngay lập tức đồn đoán về một tour diễn mới. Dù chưa có xác nhận chính thức, nhưng với những gì đã thể hiện, có thể thấy rõ một điều: Coachella có thể đã kết thúc, nhưng đế chế Bieber vẫn đang trên đà mở rộng không ngừng.



Theo Vogue Business, Ảnh IGNV