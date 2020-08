Để ăn mặc sành điệu nguyên hè, bạn nhất định nên sắm đủ 6 kiểu váy dễ mặc mà tôn dáng sau đây

Váy hở lưng



Hè mà không tranh thủ diện váy hở lưng thì quá phí, nhất là khi item này còn được các biên tập viên làm đẹp của Who What Wear đánh giá cao. Lý do ắt nàng nào cũng dễ đoán được, bởi váy hở lưng vốn làm nên vẻ ngoài sexy, gợi cảm cho mọi cô gái. Xúng xính item mát mẻ này dạo phố, bạn chẳng cần phối đồ cầu kì mà trông vẫn sang.

Váy loang màu

Xu hướng trang phục loang màu dần "thống lĩnh", vì vậy mà các nàng không nên bỏ qua váy loang màu chút nào đâu. Lượn lờ vài shop trên Instagram, bạn nhất định sẽ gặp vài ba kiểu váy cực xịn này. Tìm được item ưng mắt thì nhớ rước về ngay vì chúng sẽ giúp bạn thêm trendy, phong cách khi chưng diện.

Ảnh: IG @30tothesix

Ảnh: IG @gumfresh_club

Váy hai dây

Độ hot của váy hai dây phải nói là chỉ có tăng chứ không hề giảm. Các cô gái sành điệu cũng đã thi nhau khoe dáng với item này từ đầu mùa nắng nóng đến nay. Váy hai dây cũng là item được nhiều shop update, bạn muốn tìm một chiếc váy hai dây hoạ tiếy hoa xinh xẻo hay váy lụa tối giản, váy hai dây bản to là chuyện vô cùng dễ dàng.

Váy cổ yếm

Váy cổ yếm tiểu thư, điệu đà cũng là một trong những item trendy mà hội chị em nên có. Diện kiểu váy này thì bạn thể nào cũng trông nữ tính, nhẹ nhàng hơn, lại còn khoe được bờ vai thon thả. Ngoài ra, khoác lên mình chiếc váy cổ yếm phom suông rộng rãi, bạn sẽ còn thấy thoải mái gấp đôi, diện hè xem ra vô cùng lý tưởng.

Váy chun nhún

Kiểu váy "đi đâu cũng gặp" và vô cùng hợp mốt dịp hè còn có váy chun nhún "bánh bèo", dễ thương. Bất kì cô gái nào cũng sẽ cân thành công item này thôi vì chúng không kén dáng hay kén style. Thậm chí, chất liệu chun co giãn của váy còn giúp bạn thoải mái hơn nữa kìa!

Váy tay bồng

Quen thuộc nhưng vẫn cứ là "hot trend" chính là váy tay bồng sang xịn mịn. Đến lúc này, thì cô gái nào cũng nên sở hữu cho mình vài kiểu váy này thôi. Vài điểm cộng to đùng của em nó là giúp vẻ ngoài thêm xinh xắn, ngọt ngào, đồng thời thiết kế tay bồng còn giúp che khéo nhược điểm bắp tay kém thon.