Dạy trẻ về dinh dưỡng: Vì sao những lời nhắc "ăn rau đi con" không còn đủ?

Khi trẻ cần được hiểu thay vì được nhắc nhở

Giai đoạn tuổi Tween từ 6 đến 12 tuổi là thời điểm trẻ bắt đầu hình thành những thói quen cá nhân rõ nét hơn, trong đó có thói quen ăn uống. Đây cũng là lúc các em chịu tác động ngày càng lớn từ đồ ăn nhanh, các sản phẩm chế biến sẵn hay những xu hướng tiêu dùng xuất hiện trên mạng xã hội.

Vì thế, giáo dục dinh dưỡng cho trẻ không chỉ là câu chuyện khuyến khích ăn nhiều rau xanh hay uống đủ sữa. Điều quan trọng hơn là giúp các em hiểu được mối liên hệ giữa thực phẩm với sức khỏe, giữa những lựa chọn trong bữa ăn hằng ngày với quá trình phát triển thể chất và tinh thần.

Thay vì tiếp cận theo lối truyền đạt kiến thức một chiều, chương trình "Những Bông Hoa Nhỏ - Vườn Tween" lựa chọn bắt đầu từ những trải nghiệm quen thuộc nhất của trẻ. Dinh dưỡng không xuất hiện như một chủ đề tách biệt mà được lồng ghép vào các nội dung về kỹ năng sống, từ bữa sáng trước giờ học, khay cơm bán trú ở trường đến những món ăn vặt hay lần đầu tiên tự vào bếp.

Khi khay cơm bán trú cũng có thể trở thành bài học về dinh dưỡng

Trong tập "Tween Review 100%! Bữa Ăn Bán Trú Có Gì?", chương trình không mở đầu bằng những khái niệm dinh dưỡng khô khan mà đi thẳng vào khay cơm quen thuộc của học sinh. Từng phần ăn được giới thiệu rõ ràng với cơm, rau, canh, món mặn, món xào cùng khu vực salad đa dạng màu sắc. Xen kẽ với hình ảnh món ăn là những thông tin ngắn gọn về tỷ lệ tinh bột, chất béo hay các nhóm chất cần thiết trong khẩu phần.

Kiến thức được chia thành những mẩu thông tin ngắn, gắn trực tiếp với hình ảnh thay vì những bài giảng dài. Đây cũng là cách tiếp cận phù hợp với trẻ em trong bối cảnh các em ngày càng quen thuộc với việc tiếp nhận thông tin thông qua trải nghiệm trực quan.

Không chỉ quan sát, các bạn nhỏ còn được tham gia nhận xét và "review" chính bữa ăn của mình. Khi đó, câu chuyện dinh dưỡng không còn là những quy định từ người lớn mà trở thành một cuộc trao đổi mà trẻ được quyền đưa ra góc nhìn và cảm nhận riêng. Bởi một khẩu phần cân đối chỉ thực sự có ý nghĩa khi người ăn hiểu mình đang ăn gì và vì sao sự cân bằng ấy lại cần thiết.

Từ những bài toán nhỏ của cuộc sống hằng ngày

Một bữa sáng đủ chất trong vòng 5 phút. Một phần ăn hợp lý với ngân sách 10.000 đồng. Hay cách lựa chọn món ăn vặt khi cơn thèm đồ ngọt xuất hiện sau giờ học. Đó đều là những tình huống rất quen thuộc với trẻ em hiện nay.

Trong nhiều tập phát sóng, chương trình đưa các bạn nhỏ vào chính những bối cảnh ấy để tìm lời giải. Kiến thức dinh dưỡng không xuất hiện dưới dạng công thức có sẵn mà được đặt trong các giới hạn về thời gian, chi phí và thói quen sinh hoạt thực tế. Điều này giúp trẻ hiểu rằng dinh dưỡng không phải là những quy tắc cứng nhắc, mà là khả năng đưa ra lựa chọn phù hợp trong từng hoàn cảnh.

Đáng chú ý, chương trình không nhìn thực phẩm theo hướng cực đoan, chia thành nhóm "tốt" và "xấu". Thay vào đó, trẻ được hướng dẫn cách cân bằng và điều chỉnh bữa ăn của mình, từ việc lựa chọn món ăn vặt đến cách kết hợp thực phẩm chế biến sẵn với các nhóm thực phẩm khác để có khẩu phần hợp lý hơn.

Khi căn bếp trở thành lớp học kỹ năng sống

Nếu các tập về bữa ăn học đường giúp trẻ quan sát và đánh giá, thì những thử thách nấu ăn lại đưa các em vào vai trò chủ động hơn.

Tại đây, trẻ trực tiếp tham gia lựa chọn nguyên liệu, sơ chế, chế biến và trình bày món ăn. Thông qua từng công đoạn, các em hiểu rằng một món ăn không chỉ được tạo nên từ công thức, mà còn là kết quả của nhiều quyết định liên quan đến nguyên liệu, cách kết hợp và sự cân bằng giữa các nhóm chất dinh dưỡng.

Nhiều thử thách được thiết kế phù hợp với lứa tuổi như nấu ăn trong thời gian giới hạn, chế biến với hộp nguyên liệu bí mật hay thực hiện món ăn mà không sử dụng lửa hoặc dao. Những giới hạn này vừa tạo sự hứng thú, vừa giúp trẻ phát triển tính tự lập trong môi trường an toàn và phù hợp với độ tuổi.

Hiểu giá trị thực phẩm từ nguồn gốc

Một mạch nội dung khác của chương trình đưa các bạn nhỏ đến với hành trình khám phá quy trình sản xuất sữa tại Trang trại TH.

Thay vì chỉ dừng lại ở việc giới thiệu lợi ích dinh dưỡng của sữa, chương trình mở rộng góc nhìn sang nguồn gốc và hành trình tạo nên một sản phẩm thực phẩm hoàn chỉnh.

Từ việc chăm sóc đàn bò, quy trình sản xuất đến khâu kiểm soát chất lượng, trẻ được tiếp cận kiến thức dưới hình thức trải nghiệm và khám phá. Nhờ đó, một ly sữa quen thuộc không chỉ còn là thức uống xuất hiện mỗi ngày trên bàn ăn mà trở thành câu chuyện về quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng và giá trị dinh dưỡng phía sau.

Khi dinh dưỡng trở thành nền tảng cho sự phát triển lâu dài

Bên cạnh những trải nghiệm cụ thể dành cho trẻ em, chương trình cũng góp phần gợi mở câu chuyện rộng hơn về dinh dưỡng học đường.

Thực tế cho thấy, để dinh dưỡng học đường phát huy hiệu quả bền vững, cần có sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, doanh nghiệp và các chính sách hỗ trợ phù hợp. Những sáng kiến nhằm nâng cao nhận thức về dinh dưỡng, xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh hay chuẩn hóa chất lượng bữa ăn học đường đều là những mắt xích quan trọng trong quá trình đó.

Từ những trải nghiệm dành cho trẻ em, câu chuyện dinh dưỡng học đường cũng mở ra những vấn đề ở cấp độ rộng hơn. Đây cũng là vấn đề được TH nhiều lần đề cập trong các hoạt động thúc đẩy dinh dưỡng học đường. Theo đó, việc xây dựng một hành lang chính sách rõ ràng hơn, hướng tới chuẩn hóa chất lượng bữa ăn học đường, các tiêu chí về dinh dưỡng cũng như cơ chế triển khai thống nhất, được xem là một trong những yếu tố quan trọng để giảm khoảng cách giữa các mô hình đang được thực hiện hiện nay.

"Những Bông Hoa Nhỏ - Vườn Tween" không thể thay thế vai trò của chính sách hay giải quyết toàn bộ bài toán dinh dưỡng học đường. Tuy nhiên, chương trình cho thấy một hướng tiếp cận đáng chú ý: đưa kiến thức dinh dưỡng ra khỏi sách vở và gắn với những lựa chọn gần gũi nhất trong cuộc sống của trẻ. Bởi những thói quen lành mạnh không được hình thành từ các bài học lý thuyết đơn thuần, mà bắt đầu từ những lựa chọn rất nhỏ trong mỗi bữa ăn hằng ngày.