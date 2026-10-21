Đây mới là sao Việt duy nhất xuất hiện trong show Victoria's Secret năm nay

Phủ sóng truyền thông suốt 48 giờ qua, Victoria’s Secret Fashion Show 2026 là tâm điểm quy tụ hàng loạt tên tuổi đình đám của làng thời trang toàn cầu. Và Quỳnh Anh Shyn chính là đại diện Việt Nam duy nhất nhận được lời mời bay đến Los Angeles trực tiếp theo dõi show nội y hoành tráng nhất trong năm.

Quỳnh Anh Shyn check-in đường băng kim tuyến của VSFS.

Với lựa chọn trang phục cho lần trở lại này, Quỳnh Anh Shyn tiếp tục thể hiện tinh thần thời trang cá tính vốn là dấu ấn của mình. Thiết kế do Lê Thanh Hòa thực hiện riêng gây chú ý với bảng màu xanh băng chuyển trắng ombre, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thiên nhiên. Sự kết hợp giữa sắc màu lạnh, phom dáng phá cách và chất liệu lông vũ tạo nên tổng thể vừa mềm mại, bay bổng vừa đủ khác biệt để thu hút ánh nhìn tại một sự kiện tầm cỡ.

Phần thân áo sử dụng lông vũ nhuộm màu, được xử lý thủ công nhằm tạo hiệu ứng chuyển sắc tự nhiên. Trong khi đó, chân váy mullet hạ eo được tạo nên từ những nếp xếp ly cắt thủ công cùng kỹ thuật đính kết tỉ mỉ. Các tầng chất liệu xếp lớp giúp trang phục có độ chuyển động rõ nét theo từng bước đi, đồng thời làm nổi bật phom dáng và tinh thần trình diễn của thiết kế.

Mái tóc xanh chuyển sắc cũng là điểm nhấn không thể bỏ qua trong tổng thể tạo hình. Màu tóc nổi bật tạo sự liên kết với sắc xanh của trang phục, giúp diện mạo của Quỳnh Anh Shyn có tính đồng nhất và dễ nhận diện. Trong không gian ngập sắc hồng của Victoria’s Secret, sự tương phản giữa phông nền và bộ cánh càng khiến hình ảnh của fashionista trở nên nổi bật.

Outlook màu xanh băng nổi bật trong mọi khung hình từ sàn diễn đến bầu trời L.A

Quỳnh Anh Shyn mê mẩn căn phòng ngập sắc hồng mà Victoria's Secret chuẩn bị cho cô.

Trên trang cá nhân, cô nàng hào hứng chia sẻ nhiều khoảnh khắc đáng nhớ khi trực tiếp theo dõi các Thiên thần đình đám.

Trên trang cá nhân, Quỳnh Anh Shyn gọi trải nghiệm lần này là "cuộc sống màu hồng của cô gái tóc xanh". Dù chỉ có 3 ngày 2 đêm tại Los Angeles và còn chưa kịp hết jet lag, cô cho biết mình đã được đón tiếp như một nàng công chúa, đồng thời tận hưởng một show diễn hoành tráng với hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Theo chia sẻ của Quỳnh Anh Shyn, điều đọng lại với cô không chỉ là những màn trình diễn mãn nhãn mà còn là nguồn cảm hứng đến từ những người phụ nữ tài năng, xinh đẹp mà mình có dịp chứng kiến tại sự kiện.

"Cuộc sống màu hồng của cô gái tóc xanh" (Clip: IGNV)

Đây là năm thứ hai liên tiếp giọng ca Girl Phố nhận được đặc quyền từ hãng nội y danh tiếng. Chuyến đi đến New York năm ngoái của Quỳnh Anh Shyn từng gây chú ý vì sự cố mất cắp tư trang đáng tiếc. Theo chia sẻ của chính chủ khi đó, sau chuyến bay dài đến Mỹ, Quỳnh Anh Shyn phát hiện khóa vali đã bị mở, toàn bộ trang sức có giá trị đều biến mất, kẻ gian chỉ để lại cho cô đúng hai chiếc vòng bạc làm phụ kiện.

Chuyến đi đến New York của Quỳnh Anh Shyn cho VSFS 2025 hồi năm ngoái từng không trọn vẹn vì sự cố mất phụ kiện.

Ảnh: IGNV

Chhrist