Một số chị em nghĩ rằng, muốn sở hữu làn da căng bóng và mịn đẹp, quy trình skincare cần lên tới cả chục bước chăm sóc. Tuy nhiên, có nhất thiết phải xây dựng một lộ trình skincare cầu kỳ, nhiều bước thì mới cải thiện được làn da? Theo bác sĩ Divya Shokeen tại California, Hoa Kỳ: "Bằng cách giảm tải việc sử dụng những sản phẩm tiềm ẩn nguy cơ gây kích ứng và làm khô da, làn da của bạn có thể tự cân bằng được dầu tự nhiên, từ đó độ ẩm cải thiện và kết cấu da trở nên mềm mại hơn".

Bác sĩ Brendan Camp tại New York giải thích thêm rằng: "Sự rút gọn khi skincare sẽ cho phép làn da có đủ thời gian và không gian để tiếp nhận các sản phẩm chăm sóc da, đồng thời phục hồi khỏi những tổn thương". Không chỉ cải thiện làn da thêm khỏe mạnh, quy trình chăm sóc da gọn nhẹ còn giúp bạn tiết kiệm thời gian, công sức và cả tiền bạc. Vậy quy trình chăm sóc da tối giản bao gồm những bước như thế nào? Các nàng hãy tham khảo những gạch đầu dòng sau đây.

Làm sạch da (sáng - tối)

Vào buổi sáng, bạn có thể làm sạch làn da nhẹ nhàng bằng nước tẩy trang hoặc sữa rửa mặt dưỡng ẩm. Bước làm sạch da vào buổi sáng có thể loại bỏ vi khuẩn, mồ hôi, dầu thừa… tích tụ qua một đêm, từ đó giúp làn da của bạn sẵn sàng hấp thu dưỡng chất từ các sản phẩm skincare buổi sáng.

Trong quy trình dưỡng da buổi tối, bạn nên làm sạch 2 bước với sản phẩm tẩy trang và sữa rửa mặt. Thao tác làm sạch kép sẽ loại bỏ tàn dư makeup, kem chống nắng và bụi bẩn…, giúp da thoáng sạch, khỏe khoắn hơn. Để hưởng lợi tối đa từ bước làm sạch, các nàng nên chọn sản phẩm tẩy trang và sữa rửa mặt phù hợp với loại da đang sở hữu.

Thoa toner (sáng - tối)

Toner không phải là sản phẩm chăm sóc da bắt buộc. Dẫu vậy, món skincare này vẫn mang đến nhiều lợi ích cho làn da, đặc biệt là khi bạn sở hữu làn da dầu hoặc da hỗn hợp. Toner mang đến hiệu quả cân bằng độ pH, cấp ẩm kịp thời cho làn da. Một số loại toner còn chứa thành phần tẩy tế bào chết giúp làm sạch lỗ chân lông, cải thiện làn da thêm sáng mịn. Chưa hết, việc thoa toner cũng tạo một bước đệm để làn da thẩm thấu tốt hơn dưỡng chất từ serum, kem dưỡng ẩm…

Bôi serum (sáng - tối)

Serum vitamin C được coi là lựa chọn lý tưởng nhất cho quy trình chăm sóc da buổi sáng. Vitamin C nổi tiếng với công dụng làm sáng da, chống oxy hóa và được bác sĩ Corey L. Hartman tại Alabama, Hoa Kỳ coi là thành phần "tiêu chuẩn vàng" trong chăm sóc da. Cùng với kem chống nắng, serum vitamin C sẽ bảo vệ làn da của bạn tốt hơn khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường. Ngoài ra, vitamin C còn mang đến công dụng tăng sinh collagen giúp giảm nếp nhăn, cải thiện làn da thêm mịn màng.

Vào buổi tối, các nàng có thể dùng những loại serum hướng đến mục tiêu chống lão hóa, cải thiện làn da mạnh mẽ. Thành phần trẻ hóa làn da phổ biến nhất chính là retinol, nó mang đến công dụng xóa mờ đốm thâm, làm đầy nếp nhăn và cải thiện kết cấu da thêm mịn màng, tươi sáng.

Bôi kem dưỡng ẩm (sáng - tối)

Kem dưỡng ẩm rất cần thiết đối với làn da. Sản phẩm này đóng vai trò cung cấp độ ẩm để da thêm căng mọng, khỏe khoắn. Kem dưỡng ẩm cũng có vai trò điều tiết bã nhờn nếu bạn sở hữu làn da dầu, hay cải thiện tình trạng da bong tróc, xỉn màu đối với nàng có làn da khô. Chưa hết, bước thoa kem dưỡng ẩm sẽ "khóa chặt" những dưỡng chất tốt từ toner và serum, từ đó giúp làn da của bạn được chăm sóc tối ưu hơn. Chị em nên ưu tiên loại kem dưỡng ẩm phù hợp với làn da và không gây bít tắc lỗ chân lông.

Bôi kem chống nắng (sáng)

Kem chống nắng là sản phẩm quan trọng nhất trong quy trình chăm sóc da. Kem chống nắng giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi tia UV - nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng sạm da và lão hóa sớm. Bạn cần bôi kem chống nắng mỗi ngày, ngay cả khi trời mưa hoặc âm u. Sản phẩm kem chống nắng giúp bảo vệ da hiệu quả cần đáp ứng một số tiêu chí như chỉ số tối thiểu là SPF 30, có công thức quang phổ rộng chống được cả tia UVA lẫn UVB. Ngoài ra, bạn có thể chọn loại kem chống nắng tích hợp thêm công dụng nâng tông, chống ánh sáng xanh, dưỡng ẩm theo nhu cầu của làn da.

