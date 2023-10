Đây là list local brand Việt đẹp mê tơi mà hội sành điệu Thái truyền tai nhau, Lisa cũng shopping theo danh sách này

Vài năm trở lại đây, local brand Việt đã có bước nhảy vượt bậc khi liên tục đạt được những thành tựu ấn tượng, hết được các siêu sao nổi tiếng trên thế giới như: BLACKPINK, Olivia Rodrigo,... diện đồ, đến có được tiếng thơm ở các thị trường nước bạn. Trong số đó phải kể đến xứ Chùa Vàng - Thái Lan. Nhờ sự đầu tư và chăm chút hơn vào mẫu mã cũng như chất lượng sản phẩm, các local brand Việt đang được giới mộ điệu nước bạn vô cùng yêu thích và nhiệt tình lăng xê.

Trên các trang mạng xã hội Thái Lan, netizen còn truyền nhau danh sách các local brand Việt đẹp mê tơi với đủ loại phong cách khác nhau để dân tình có thể shopping khi đến Việt Nam. Có vẻ như, Lisa và hội bạn thân cũng đã đi theo 1 vài gợi ý của danh sách này và có một ngày mua sắm mệt nghỉ tại TP.HCM trong ngày 17/10 vừa qua. Hãy cùng điểm danh lại một vài cái tên nổi bật đang ''gây sốt'' tại Thái Lan, khiến hội sành mê không lối thoát.

1. Rechic

Rechic là thương hiệu thời trang thiết kế ''quen mặt'' với các bạn trẻ Việt Nam. Phong cách thời trang mà Rechic hướng tới là sự trẻ trung, nữ tính với các thiết kế chú trọng đến phom dáng vừa vặn và tôn được đường nét trên cơ thể người mặc. Các sản phẩm đến từ local brand này không chỉ phù hợp xu hướng, mà còn có giá thành hợp lý và chất lượng ''ổn áp''. Đây cũng là một trong những địa chỉ được cô nàng Lisa (BLACKPINK) ghé đến đầu tiên trong chuyên du lịch ngắn ngày vừa rồi ở Việt Nam.

Nơi mua: Rechic

2. Naked By V

Nếu bạn yêu thích gu thời trang trẻ trung, đáng yêu thì có lẽ Naked By V là lựa chọn lý tưởng nhất. Các thiết kế của local brand này không những trendy mà còn có sự đa dạng về màu sắc và họa tiết. Và đây chính là một trong những lý do giúp Naked By V chiếm được cảm tình của các tín đồ mặc đẹp Thái Lan. Giá thành các sản phẩm của brand này tương đối rẻ, dao động từ 300.000 - 700.000 VND.



Nơi mua: Naked By V

3. STRESSMAMA

STRESSMAMA nổi tiếng với những thiết kế hiện đại và cá tính. Tuy ''sinh sau đẻ muộn'' nhưng local brand này vẫn nhận được nhiều sự chú ý của khách hàng tại nước nhà và cả nước bạn Thái Lan. Không chỉ có đồ nữ, STRESSMAMA còn mang đến nhiều thiết kế ấn tượng cho nam giới. Các BST của local brand này luôn có tính đa dạng, mới mẻ và ứng dụng cao. Do đó, trong tour shopping vừa rồi tại TP.HCM, Lisa cũng không thể bỏ lỡ địa chỉ mua sắm này. Dân tình còn bắt gặp Lisa và những người bạn, tay sách túi lớn túi bé khi bước ra khỏi cửa hàng. Đủ biết là mê cỡ nào rồi đó.

Nơi mua: STRESSMAMA

4. tiemmem



Nếu yêu thích các item thời trang nữ tính, mộng mơ và phảng phất xu hướng Y2K, bạn nhất định phải ghé qua cửa hàng tiemmem. Là một trong những điểm đến shopping của Lisa, tiemmem gây ấn tượng với những thiết kế xinh xắn, đáng yêu và không kém phần quyến rũ. Chưa kể, giá thành các sản phẩm ở đây cực kỳ ''mềm'' chỉ khoảng 160.000 - 400.000 VNĐ mà thôi.

Nơi mua: tiemmem

5. L SEOUL

L SEOUL là thương hiệu thời trang chuyên thiết kế nổi bật với các mẫu váy dự tiệc cho các cô nàng trendy và thích phong cách trẻ trung, sang trọng. Được thành lập từ năm 2016, thương hiệu này luôn tâm niệm mang đến những sản phẩm thời thượng, tinh tế, sang trọng với giá thành tốt nhất cho người tiêu dùng. Tại Thái Lan, L SEOUL đang được rất nhiều cô nàng sành điệu ưa thích và lựa chọn. Thậm chí còn được bình chọn là brand Việt hot nhất tại Thái.

Nơi mua: L SEOUL

6. Onon MADE

Ưu điểm của Onon MADE so với nhiều thương hiệu local brand trên thị trường chính là khả năng sáng tạo không giới hạn. Đến với local brand này, chị em có thể tìm được các mẫu váy áo từ mơ mộng, bay bổng đến sành điệu, phóng khoáng. Nói cách khác, những cô gái lựa chọn OnOn MADE luôn là cô nàng của thời đại, diện lên mình những thiết kế tỉ mỉ, cao cấp và sang xịn.

Nơi mua: Onon MADE

7. She By Shj

Nhắc đến local brand có nhiều mẫu váy áo ''viral'' mà giá còn ''nhẹ túi'' thì nhất định không được bỏ qua She By Shj. Thương hiệu này có rất nhiều thiết kế đẹp mắt được các cô nàng điệu đà và theo đuổi style tươi tắn lựa chọn. Không những vậy, đây còn là địa chỉ mua sắm ''ruột'' của các sao nữ đình đám Vbiz như: Chi Pu, Phí Phương Anh, Salim, Ngọc Trinh,...

Nơi mua: She By Shj

8. Mamavirus

Mamavirus là địa chỉ mua sắm dành cho các cô gái trẻ năng động và cởi mở. Các mẫu váy áo của brand này không chỉ dừng lại ở sự trẻ trung, thời thượng mà còn có nét gợi cảm, năng động cực kì phù hợp với các cô nàng có cá tính và gu thời trang độc đáo. Chưa hết, chất liệu các sản phẩm của Mamavirus luôn có sự tỉ mỉ và chi tiết để đem đến trải nghiệm mặc đẹp tốt nhất cho khách hàng.

Nơi mua: Mamavirus

9. BUPBES

BUPBES không chỉ là local brand Việt đang ''làm mưa làm gió'' tại Thái Lan mà còn được giới mộ điệu Hàn Quốc và trên toàn thế giới yêu thích. Thương hiệu này mang tới các thiết kế đậm chất high teen, pha lẫn Y2K cá tính. Điểm nhận diện của các thiết kế nhà BUPBES chính là những chi tiết tua rua bắt mắt, tông màu nổi bật và những đường xẻ tinh tế. Các thiết kế của BUPBES luôn có độ ôm dáng cố định để tôn được hình thể mềm mại của những cô nàng sành mặc.

Nơi mua: BUPBES

10. Tingoan

Các cô nàng mê style tiểu thư, sang trọng chắc chẳng còn lạ lẫm gì với Tingoan. Đến với Tingoan là đến với thiên đường quần áo điệu đà với mẫu mã đa dạng, kiểu dáng xinh xắn phù hợp với mọi nhu cầu từ đi học, đi chơi, dạo phố hay đi tiệc. Với giá thành dao động từ 300.00 - 600.000 VNĐ, local brand này sẽ giúp chị em có được những lựa chọn chất lượng và sành điệu nhất cho tủ đồ của bản thân.

Nơi mua: Tingoan

Bên cạnh những cái tên nổi bật nêu trên, thị trường local brand Việt còn có rất nhiều ứng cử viên sáng giá khác như: Vintage Gout, Huelleyrose, Oceana London, LIBÉ Workshop, Dottie, La Lune... đủ sức chinh phục mọi khách hàng ở nhiều quốc gia khác nhau, chứ không chỉ Thái Lan.