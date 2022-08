Đây là 5 mẫu giày New Balance sẽ khiến bạn tiếc nuối nếu có bỏ lỡ

Tạo "bão" trong giới yêu sneaker từ cách đây gần chục năm có lẻ, New Balance tưởng như đã trở thành "đứa con ghẻ" mà giới mộ điệu lãng quên và rẻ rúng từ lâu. Vậy mà trong thời gian gần đây, thương hiệu này đã tạo được cú lội ngược dòng ngoạn mục. Là dòng giày thể thao được săn lùng nhiều nhất trong năm nay, có thể nói cái tên này là sản phẩm khiến bạn phải ngắm nhìn thật lâu dù có là fan của bất cứ dòng sneaker này đi chăng nữa.

Và sau đây, xin phép được gợi ý 5 mẫu giày New Balance mà nếu có điều kiện dư dả về tài chính, bạn nên "rinh" ngay một đôi về mà không cần đắn đo điều gì.

New Balance 327

Ra mắt từ cách đây 2 năm, New Balance 327 được NTK Charaf Tajer sáng tạo dựa trên dòng giày di sản thập niên 70 của New Balance, thể hiện tinh thần của những vận động viên điền kinh nhưng vẫn mang hơi hướng hiện đại. Thiết kế của phần trên bằng nylon và da lộn gợi nhớ đến mẫu giày New Balance 320, trong khi các chi tiết nổi bật trên nền màu xám nhạt lại tạo nên điểm thú vị cho sản phẩm này.

New Balance 574

Tương tự như các "anh chị em" khác của mình, New Balance 574 cũng được hoan nghênh bởi tính linh hoạt, bất chấp mọi địa hình và phù hợp với hầu hết mọi phong cách. Phần cấu tạo vòm của mặt trong đôi giày đem tới cảm giác thoải mái cho đôi chân bạn.

New Balance 530

Mang dáng hình to lớn, đồ sộ của những đôi "dad shoes", New Balance chứng minh rằng phom dáng giày "khủng bố" vẫn chưa chịu hạ nhiệt dù đã được ưa chuộng nhiều năm gần đây. Phần thân giày màu trắng đan xen đường viền đen mềm mại, và phần thân giày áp dụng logo chữ N.Với màu sắc đơn giản, dễ ứng dụng và gia tăng chiều cao đáng kể, đôi giày kết hợp hoàn hảo giữa yếu tố cổ điển và hiện đại này tạo sự tương phản rõ nét. Sản phẩm có 4 màu: trắng, đen, xám, vàng.

New Balance CT302

Nổi đình nổi đám khi xuất hiện bên gương mặt "nàng thơ" - nữ ca sĩ IU, mẫu CT302 này càng được gia tăng thêm sức hấp dẫn. Phần đế giày bánh mỳ chắc chắn, dày dặn giúp tăng chiều cao, kết hợp với những đường cắt lượn sóng mềm mại hình chữ N, New Balance CT302 là đôi giày phù hợp để các nàng phối với hầu hết mọi món trang phục trong tủ đồ.

New Balance 550

Là hiện thân của phong cách thời trang thập niên 90, những đôi New Balance 550 có thể được phối với quần jeans baggy hoặc áo gió sặc sỡ, gợi nhớ tới hình ảnh các nghệ sĩ Hip Hop đường phố hay những rapper da màu đình đám thời kỳ ấy. Trong thời điểm mà nền thời trang vẫn "quay cuồng" bởi cảm hứng thập niên 90, một đôi New Balance 550 hoài cổ chắc chắn không phải sự lựa chọn tồi dành cho bạn.

