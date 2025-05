Dạy con hay như người Nhật: Triết lý giáo dục sâu sắc đằng sau việc cho trẻ tự đi học - "Mục đích của giáo dục là tạo ra những con người có thể sống tự lập"

Trên đường phố Nhật Bản, bạn thường có thể nhìn thấy cảnh tượng này: Học sinh tiểu học mặc đồng phục, đeo ba lô lớn, đi bộ hoặc đi phương tiện công cộng đến trường và về nhà một mình hoặc theo nhóm hai hoặc ba người. Hiện tượng này khiến nhiều du khách nước ngoài ngạc nhiên - tại sao cha mẹ Nhật Bản lại không đưa đón con mình, phải chăng họ quá bận rộn hay có gì khác ẩn chứa sau đó?

Điều này không chỉ phản ánh sự an toàn về giao thông và an sinh xã hội tốt mà còn phản ánh triết lý giáo dục độc đáo: Cho phép trẻ em học cách chịu trách nhiệm và phát triển trong khi tự lập. Xã hội Nhật Bản sử dụng cách tiếp cận có vẻ "tự do" này để bồi dưỡng tính cách độc lập và nhận thức xã hội cho thế hệ tiếp theo trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Trí tuệ giáo dục này đáng để chúng ta suy ngẫm.

Tích hợp giáo dục vào cuộc sống hàng ngày

Việc học sinh tiểu học Nhật Bản tự đi học là một hoạt động quan trọng của "giáo dục cuộc sống". Từ thời Edo cho đến nền giáo dục hiện đại, Nhật Bản luôn coi trọng việc bồi dưỡng năng lực của trẻ em trong cuộc sống hàng ngày. Cặp sách không chỉ chứa sách giáo khoa mà còn có chức năng sắp xếp đồ đạc; Trên đường đến trường, trẻ em không chỉ cần nhớ đường đi mà còn phải ý thức quản lý thời gian.

Nhà giáo dục người Nhật Kuniyoshi Ohara đã từng nói: "Mục đích của giáo dục là đào tạo ra những con người có thể sống tự lập". Hành vi hàng ngày đi học một mình thực chất là một quá trình sống được thiết kế cẩn thận. Trẻ em học cách đọc tín hiệu giao thông, tính toán thời gian và xử lý tình huống khẩn cấp thông qua việc thực hành nhiều lần. Những khả năng này có giá trị hơn điểm số trong bài kiểm tra. Chính khái niệm tích hợp giáo dục vào cuộc sống hàng ngày này cho phép trẻ em Nhật Bản dần dần nắm vững các kỹ năng sống tự lập.

Tất cả người lớn đều được coi là "người giám hộ tạm thời"

Phương pháp giáo dục này cũng phản ánh văn hóa "cha mẹ cùng nuôi dạy con" độc đáo của xã hội Nhật Bản. Trong cộng đồng người Nhật, tất cả người lớn đều được coi là "người giám hộ tạm thời" sẵn sàng giúp đỡ trẻ em khi cần. Chủ cửa hàng sẽ chú ý đến sự an toàn của học sinh đi qua, và bà lão hàng xóm sẽ giúp đỡ những đứa trẻ quên mang ô. "Phương pháp nuôi dạy con theo kiểu làng quê" này tạo ra một mạng lưới xã hội an toàn.

Điều đáng chú ý hơn là các học sinh cuối cấp sẽ dẫn dắt các học sinh mới và đảm nhận trách nhiệm chăm sóc các em. Như nhà giáo dục người Nhật Toshiyuki Shiomi đã nói: "Trong nền văn hóa tập thể của Nhật Bản, sự phát triển cá nhân không bao giờ là một quá trình biệt lập". Cảm giác cộng đồng này không chỉ đảm bảo sự an toàn cho trẻ em mà còn bồi dưỡng ý thức trách nhiệm và sự giúp đỡ lẫn nhau, đồng thời xây dựng mối quan hệ tin cậy vô hình giữa các thành viên trong xã hội.

Hình ảnh lưng của một học sinh tiểu học Nhật Bản đi học một mình mang đến cho chúng ta nguồn cảm hứng sâu sắc: nền giáo dục thực sự không nằm ở lượng kiến thức được truyền đạt mà ở lượng năng lực được bồi dưỡng; vấn đề không nằm ở mức độ bảo vệ được cung cấp mà ở mức độ tin tưởng được trao đi.

Khi cha mẹ còn lo lắng về sự an toàn của con cái mình, có lẽ chúng ta nên nghĩ nhiều hơn về cách xây dựng một môi trường xã hội cho phép trẻ em lớn lên một cách an toàn và độc lập, thay vì tước đi cơ hội phát triển của trẻ thông qua sự bảo vệ quá mức. Mục tiêu cuối cùng của giáo dục là bồi dưỡng tính cách độc lập, và điều này cần bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt như để trẻ em tự đi học.

Trên cơ sở đảm bảo an toàn, việc trao cho trẻ em sự tự do phù hợp sẽ giúp trẻ hiểu thế giới thông qua việc khám phá và học cách chịu trách nhiệm. Đây có thể là sự khôn ngoan mà chúng ta nên học hỏi nhiều nhất từ nền giáo dục Nhật Bản.