David Beckham gặp sự cố, vợ cũng phải lên tiếng

Sau những ngày ngập tràn tin tức về mối quan hệ gia đình căng thẳng, mới đây nhà Becks cuối cùng cũng vừa có khoảnh khắc vui nhộn khiến netizen thế giới phải bật cười. Cụ thể, trong một video được chia sẻ trên trang cá nhân, David Beckham đau khổ thông báo về mái tóc vừa bị cắt hỏng của mình. Cùng với đó là dòng chú thích: Không vui chút nào!

Kiểu tóc "lạ" của Beckham gây chú ý (Nguồn @davidbeckham).

Mở đầu video, David Beckham với vẻ mặt bất hạnh, dùng tay che chắn kỹ lưỡng phần đầu. Cùng lúc đó, giọng của bà Beck ở ngay bên cạnh liên tục hỏi chồng chuyện gì đã xảy ra? Nam danh thủ lúc này mới tiết lộ: khi đang cố gắng tự cắt tóc, đầu tông đơ đã vô tình rơi ra, để lại một mảng đầu trắng phớ, khiến anh xấu hổ.

Beckham bất lực khi bị vợ trêu chọc.

Thẳng thắng hết mực, bà Beck nhận xét về tóc mới của chồng là vô cùng kinh khủng. Victoria Beckham không quên nhắc chồng rằng anh rất có thể sẽ trở thành "content" cho những đứa trẻ của họ vì hình ảnh này.

Xem ra David Beckham sẽ khó lòng sửa chữa được sự cố này. Nếu không muốn cạo đầu, e rằng anh sẽ phải đội mũ trong một thời gian.

Bên dưới video đang gây chú ý của cựu danh thủ, cư dân mạng vẫn nhiệt tình động viên anh bằng những lời khen cho vẻ điển trai không hề lung lay. Boss - thương hiệu thời trang mà David Beckham đang giữ tư cách Đại sứ toàn cầu, cũng nhanh chóng để lại bình luận chơi chữ: "And still looking like a Boss" (Trông anh vẫn ra dáng một ông chủ). Thậm chí, người hâm mộ còn cho rằng sẽ sớm có người đến barber và yêu cầu kiểu tóc mới giống Beckham mà thôi.

Với gương mặt đẹp huyền thoại trong làng túc cầu, David Beckham không chỉ là biểu tượng trên sân cỏ mà còn là một fashion icon ở thập niên 90, 2000. Hàng loạt kiểu tóc của nam danh thủ khi ấy từng trở thành xu hướng cho các tín đồ của anh trên khắp thế giới. Trong đó kiểu buzz cut gọn gàng của Beckham từng một thời làm điên đảo giới mộ điệu vì vẻ nam tính, cool ngầu mà nó mang lại.

Kiểu buzz cut nổi đình đám của David Beckham những năm tuổi trẻ.

Mãi đến U50, buzz cut vẫn là kiểu tóc thường được anh lựa chọn lại. Lúc này, không còn là hình tượng của một cậu trai nổi loạn thời trẻ, Beckham được nhận xét có sự phong độ và lịch lãm khi để lại kiểu tóc iconic của mình. Không chỉ David Beckham mà 3 cậu con trai của anh cũng từng ít nhất một lần học theo bố.

Cùng một kiểu tóc nhưng ở mỗi thời kỳ vẻ đẹp của Beckham cho ra một hình tượng khác nhau.