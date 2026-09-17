Mùa thu Hà Nội vừa chạm ngõ cũng là lúc hội mê chụp ảnh tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong năm. Từ những con phố rợp bóng cây đến khoảng xanh ngập nắng, đâu đâu cũng có thể trở thành phông nền cho những bộ ảnh mang đậm chất thu. Hương Liên cũng không ngoại lệ khi mới đây nàng dâu hào môn đã nhập hội với loạt khoảnh khắc đầy thơ mộng.

Hương Liên dưới mùa thu Hà Nội khoe trọn nhan sắc rực rỡ.

Giữa thảm cỏ xanh, ánh nắng xuyên qua tán cây và bó hoa hồng trên tay, Hương Liên xuất hiện với diện mạo ngọt ngào, nhẹ nhàng rất hợp không khí đầu thu. Đặc biệt, thay vì ăn diện cầu kỳ, cô chỉ chọn những món đồ mang gam màu dịu mắt, kiểu dáng nữ tính và mềm mại, vừa hòa vào khung cảnh vừa tạo nên tổng thể lãng mạn. Đây cũng chính là kiểu lên đồ mà chị em hoàn toàn có thể tham khảo nếu đang muốn tranh thủ những ngày Hà Nội đẹp trời để thực hiện một bộ ảnh mùa thu cho riêng mình.

Hương Liên diện váy hai dây dáng dài màu kem, phần thân trên ôm nhẹ, điểm xuyết những chi tiết thêu ren hoa nhỏ xinh rồi buông mềm xuống dưới. Gam màu dịu dàng kết hợp chất liệu có độ bay khiến tổng thể vừa nữ tính vừa mang chút hơi hướng cổ điển. Thay vì để nguyên váy hai dây, cô khoác thêm cardigan mỏng đồng màu. Chính cách mặc tưởng như rất ngẫu hứng này lại khiến trang phục có thêm nét mềm mại, lãng mạn và cực hợp tiết trời đầu thu. Không cần váy áo quá phô trương, cả công thức vẫn đủ xinh để hội chị em muốn “sao chép” cho một buổi chụp ảnh mùa thu.

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Đáng chú ý, Hương Liên còn chọn đúng một món đồ mà chỉ cần nhìn thấy thôi, nhiều cô gái có lẽ đã nghĩ ngay đến mùa thu: cardigan. Cứ đến những ngày trời bắt đầu dịu mát, chiếc áo mềm mại này lại được yêu thích nhờ vẻ nữ tính, nhẹ nhàng và khả năng kết hợp linh hoạt. Ngoài khoác cùng váy hai dây như Hương Liên, cardigan còn có thể đi với chân váy, quần jeans hay váy liền, đủ để trở thành món đồ đáng sắm khi mùa thu vừa tới.

Tham khảo loạt công thức dưới đây, chị em chắc chắn sẽ có thêm kha khá ý tưởng lên đồ với cardigan để mặc đẹp suốt mùa thu.

1. Cardigan + chân váy

Muốn mặc cardigan theo kiểu xinh xắn, nhẹ nhàng thì chân váy gần như là "cạ cứng". Cardigan dáng lửng đi cùng chân váy cạp cao giúp phần eo trông gọn hơn, đồng thời tạo cảm giác đôi chân dài thêm một chút. Những nàng mê vibe tiểu thư có thể chọn chân váy midi, còn muốn trẻ trung và cá tính hơn thì nhất định phải là mini skirt.

Màu sắc cũng chẳng cần mix&match phức tạp, nàng chỉ cần làm thân với các tông cơ bản như kem, be, hồng phấn, xanh nhạt hay xám đều dễ tạo cảm giác mềm mại đúng chất mùa thu. Cài kín cardigan để mặc như một chiếc áo len mỏng cũng xinh, mà mở vài cúc rồi layer cùng áo hai dây lại cho ra một mood hoàn toàn khác tùy nàng lựa chọn đó nhé!

2. Cardigan + jeans

Một chiếc cardigan mềm mại đi cùng jeans xanh là combo "bất hủ" chẳng cần suy nghĩ nhiều mà vẫn dễ ghi điểm. Jeans giúp cardigan bớt "bánh bèo", còn cardigan lại khiến denim quen thuộc trông nữ tính và có gu hơn. Chị em có thể chọn cardigan ôm nhẹ để tổng thể gọn gàng hoặc oversized nếu thích vẻ ngoài thoải mái. Thêm sneaker là trẻ trung, ballet flats sẽ ngọt ngào hơn, còn loafer lại lập tức tăng vài phần thanh lịch. Một công thức nhưng đổi giày thôi cũng đủ biến hóa đủ kiểu rồi.

3. Cardigan + quần ống rộng tông nâu

Nếu muốn outfit nhìn "thu" ngay từ bảng màu, hãy thử đưa nâu, beige và kem vào set đồ. Cardigan đi cùng quần ống rộng nâu tạo cảm giác ấm áp, thanh lịch nhưng vẫn rất hiện đại. Vì quần đã có độ rộng nhất định, cardigan dáng lửng hoặc phom vừa người sẽ giúp cân bằng tỷ lệ tốt hơn. Với những nàng thích phong cách tối giản nhưng vẫn muốn outfit trông có gu, đây là công thức đáng lưu lại.

4. Cardigan + sơ mi

Dành cho hội công sở, cardigan còn có thể trở thành lớp áo hoàn thiện cho những outfit sơ mi vốn khá nghiêm túc. Chỉ cần khoác một chiếc cardigan len mỏng bên ngoài sơ mi, tổng thể lập tức mềm mại và gần gũi hơn mà vẫn giữ được nét chỉn chu. Chị em có thể kết hợp cùng quần âu để đi làm hoặc đổi sang chân váy khi muốn tăng độ nữ tính. Cardigan màu kem, be, xám hay pastel cũng dễ phối nhất, đặc biệt hợp với bảng màu trung tính thường xuất hiện nhiều vào mùa thu.

Cardigan vốn là kiểu item không cần quá cầu kỳ vẫn đủ sức khiến outfit mùa thu trông xinh xắn và có gu hơn hẳn. Nếu đang muốn bổ sung một em vào tủ đồ để tranh thủ những ngày trời bắt đầu se lạnh, chị em có thể nghía qua vài lựa chọn dưới đây, từ kiểu basic dễ mặc hằng ngày đến những thiết kế điệu đà hơn để tha hồ đổi mood:

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