Đâu đâu cũng đang nói về lọ body oil "tuyệt đối điện ảnh" này: Thơm sang cả người, bề dày lịch sử hơn 200 năm

Trong thời đại mà các thương hiệu mỹ phẩm đua nhau theo đuổi phong cách tối giản có một thương hiệu đang đi ngược lại dòng chảy và đang thành công rực rỡ. Đó chính là Officine Universelle Buly 1803, hay còn gọi tắt là Buly - một thương hiệu mỹ phẩm xa xỉ đến từ Pháp, mang trong mình hơn 200 năm lịch sử và nghệ thuật làm đẹp.

Dạo gần đây, Officine Universelle Buly đang trở thành cái tên được nhắc đến rần rần trên các nền tảng MXH, đặc biệt trong cộng đồng beauty lovers và travel content creators. Hashtag #officineuniversellebuly đã thu về hàng triệu lượt xem, với vô số video unboxing, review và shopping haul từ các cửa hàng Buly trên khắp thế giới.

Điều đặc biệt khiến Buly viral không chỉ nằm ở chất lượng sản phẩm, mà còn ở trải nghiệm mua sắm cực kỳ "aesthetic". Các creator đua nhau quay lại quy trình personalization (cá nhân hóa) tại cửa hàng: chọn màu vỏ, khắc chữ calligraphy tay, đóng gói công phu như một tác phẩm nghệ thuật chỉn chu. Nhiều video về việc customize lip balm hay lược tại Buly đã đạt từ vài trăm nghìn đến hàng triệu views.

Lịch sử: Từ thế kỷ 19 đến hiện tại

Câu chuyện bắt đầu từ năm 1803, khi Jean-Vincent Bully - một nhà chưng cất, nhà điều chế nước hoa và chuyên gia mỹ phẩm - mở cửa hàng đầu tiên trên con phố nổi tiếng rue Saint-Honoré ở. Sản phẩm nổi tiếng nhất của ông là "Vinaigre de Bully" (giấm Bully) - một loại giấm thơm được ca tụng vì tác dụng làm sạch và chữa lành, đồng thời nuôi dưỡng làn da.

Trong thế kỷ 19, Paris có hơn 139 tiệm nước hoa cạnh tranh gay gắt. Để vượt trội, Bully đã phát triển các công thức độc đáo, trong đó giấm được truyền thêm cam quýt, gia vị hoặc hoa để biến thành sản phẩm làm đẹp. Officine Universelle Buly đã giành được nhiều giải thưởng danh giá tại Exposition Universelle năm 1867 và 1878.

Tuy nhiên, dù thành công rực rỡ, thương hiệu cuối cùng đã biến mất khỏi thị trường. Năm 2014, doanh nhân Ramdane Touhami và Victoire de Taillac-Touhami - một cặp vợ chồng người Pháp - đã quyết định hồi sinh Buly với tên gọi "Officine Universelle Buly 1803". Cửa hàng Buly đầu tiên được mở tại Paris năm 2014, và kể từ đó đã mở rộng nhanh chóng ra toàn thế giới. Tháng 10/2021, tập đoàn xa xỉ LVMH đã mua lại Officine Universelle Buly, đưa thương hiệu này vào danh mục các maison danh giá.

Triết lý thương hiệu: Giữa quá khứ và hiện tại

Hiện nay, Officine Universelle Buly có hơn 800 biến thể sản phẩm được sưu tầm từ khắp nơi trên thế giới, phần lớn mang tên truyền thống của Pháp nhằm tôn vinh các công thức làm đẹp cổ xưa nhưng được kết hợp với kỹ thuật mỹ phẩm hiện đại.

Điểm đặc biệt nhất của Buly nằm ở trải nghiệm mua sắm. Mỗi cửa hàng Buly được thiết kế như những nhà thuốc cổ điển của Pháp thế kỷ 19, với tủ gỗ óc chó đánh bóng, mặt bàn đá cẩm thạch, vòi nước cổ, bình chứa của nhà hóa học, chai lọ bằng gốm sứ và thủy tinh.

Sản phẩm bestseller: Huile Antique - Dầu cổ xưa

Review Huile Antique của người dùng (Nguồn TikTok).

Trong số hàng trăm sản phẩm của Buly, dòng Huile Antique (Dầu Cổ Xưa) là một trong những bestseller được yêu thích nhất. Huile Antique là hỗn hợp các loại dầu thực vật tự nhiên làm đẹp: dầu mè, dầu mơ, dầu dừa và dầu thầu dầu cùng với squalene. Dầu mè là một kho báu độc đáo: đây là chiết xuất thực vật đầu tiên trên thế giới ở Mesopotamia cách đây 3500 năm.

Công thức này đóng vai trò như một chất làm mềm tự nhiên. Dầu mè giàu chất chống oxy hóa - Vitamin E, lecithin và sesamolin - bảo vệ da chống lão hóa. Dầu mơ củng cố lớp hydrolipid của da và ngăn ngừa mất nước. Cuối cùng là dầu dừa, làm mềm, săn chắc và phục hồi độ rạng rỡ nhờ có Vitamin E, K và hàm lượng sắt dồi dào.

Điểm tiện lợi lớn nhất là sau khi thoa, Huile Antique được hấp thụ nhanh chóng vào da, không để lại cảm giác dính rít, vì vậy bạn có thể mặc quần áo ngay sau khi sử dụng.

Trong số nhiều phiên bản mùi hương của Huile Antique, Madagascar Amber (Hổ Phách Madagascar) là một trong những lựa chọn được yêu thích nhất.

Dòng Huile Antique có giá chính hãng 41,67€ (hơn 1,2 triệu đồng) cho chai 190ml. Hiện tại Buly có khoảng 25 cửa hàng trên toàn cầu ở các thành phố như: Paris, Hong Kong, New York, San Francisco, London, Tokyo, Kyoto, Osaka, Seoul và Taipei. Người dùng Việt Nam có thể mua qua website chính thức buly1803.com hoặc order từ các bên trung gian.

Một reviewer chia sẻ: "Lọ body oil này có lẽ là sản phẩm số 1 tôi mua từ Buly, và tôi đã đặt mua chai thứ hai dù phí vận chuyển rất đắt. Mùi hương Mexican Tuberose thật tuyệt vời. Dầu khô kết hợp hoàn hảo với làn da vừa làm sạch, còn ẩm để khóa độ ẩm. Tôi thậm chí còn nhỏ vài giọt lên cánh tay hoặc đuôi tóc như nước hoa".

Tuy nhiên cũng có ý kiến trái chiều. Một người dùng cho biết: "Tôi mong đợi một mùi hương hổ phách ấm áp, nhựa cây tự nhiên với chút hoa và cam quýt... nhưng dù là dầu body nó RẤT NỒNG! Tôi phải chà xà phòng mạnh ngay lập tức nhưng một giờ sau vẫn còn ngửi thấy".

Điều này cho thấy, Huile Antique có mùi hương rất đặc trưng và mạnh, không phải ai cũng yêu thích. Nên thử mẫu trước khi mua full size. Nhưng nếu bạn là người yêu thích mỹ phẩm xa xỉ, đam mê nước hoa và body care có mùi hương đặc trưng, sẵn sàng bỏ ra 1,5-2 triệu đồng cho một chai body oil, thì Huile Antique Madagascar Amber của Buly chính là lựa chọn đáng trải nghiệm.