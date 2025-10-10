Dấu ấn Jonathan Anderson

Mở ra chương mới trong sự phát triển của Dior

Ngày 1/10 vừa qua, các ngôi sao hàng đầu đã có mặt tại Tuần lễ Thời trang Paris để chứng kiến nhà thiết kế người Bắc Ireland Jonathan Anderson ra mắt bộ sưu tập thời trang nữ ready-to-wear đầu tiên cho Dior – sự kiện được xem là dấu mốc mới trong lịch sử của nhà mốt danh tiếng.

Hàng ghế đầu của show diễn có sự góp mặt của Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron, dàn sao hạng A như Charlize Theron, Johnny Depp, Jennifer Lawrence, hai gương mặt nổi bật của K-pop Jimin và Jisoo cùng nhiều tên tuổi nổi bật khác.

Thiết kế trong BST mới được Dior trình làng do Jonathan Anderson thiết kế

Trong tuyên bố giới thiệu bộ sưu tập, Dior cho biết đây là lời tri ân đến những thiết kế kinh điển của thương hiệu: “Bước vào thế giới của Dior đòi hỏi sự đồng cảm với lịch sử, khả năng giải mã ngôn ngữ thời trang – vốn là một phần của trí tưởng tượng tập thể – cùng sự kiên định để lưu giữ những giá trị ấy. Không phải để xóa bỏ, mà để bảo tồn, đôi khi trở lại với những dấu ấn cũ như một cách hồi tưởng ký ức".

Thương hiệu mô tả “cảm xúc đứng sau tầm nhìn của buổi diễn” là “sự hòa quyện giữa hài hòa và đối lập”.

Màn ra mắt của Anderson nhanh chóng nhận được lời khen từ giới thời trang quốc tế. Twof Vogue đánh giá Anderson đã “mở ra một Dior táo bạo mới”, trong khi tờ The Independent nhận xét bộ sưu tập “vừa lãng mạn, nổi loạn, vừa tươi mới và dễ ứng dụng”, mang đến cho Dior “luồng sinh khí trẻ trung” mà không làm mất bản sắc vốn có.

BST mới đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ báo chí

“Tại Dior, Jonathan Anderson không chỉ kế thừa một thương hiệu, mà còn một định chế văn hóa. Màn ra mắt cho thấy anh sẵn sàng đón nhận thử thách đó”, tờ báo viết.

Nhà thiết kế người Ireland Jen Kelly, cho rằng đây là bước ngoặt quan trọng trong hành trình của Anderson.

“Mọi ánh mắt đều dõi theo buổi diễn này và kỳ vọng là vô cùng lớn”, cô nói với BBC News. “Jonathan trẻ trung, năng động và đầy ý tưởng. Tôi tin anh và đội ngũ của mình muốn tạo nên dấu ấn mạnh mẽ".

11 năm rực rỡ với Loewe

Trước khi gia nhập Dior, Anderson - 41 tuổi - từng đảm nhiệm vai trò giám đốc sáng tạo của Loewe suốt 11 năm. Theo ước tính của Morgan Stanley, dưới thời Jonathan Anderson, doanh thu của Loewe tăng từ 230 triệu Euro năm 2014 lên 1,07 tỷ Euro năm 2024.

Mảng thời trang may sẵn của Loewe cũng cất cánh, với các bộ sưu tập mang đậm tinh thần thử nghiệm, tinh giản nhưng vẫn thực dụng, phù hợp cho đời sống hàng ngày. Trong khi đó, dòng sản phẩm đồ da tiếp tục khẳng định vị thế. Anderson luôn đặt thủ công truyền thống ở vị trí trung tâm, thể hiện qua việc sáng lập Giải thưởng Thủ công của Quỹ Loewe (Loewe Foundation Craft Prize) năm 2016 nhằm tôn vinh và bảo tồn những nghề thủ công đang dần mai một.

Jonathan Anderson chia tay Loewe sau 11 năm gắn bó

Được đánh giá là nhà thiết kế toàn diện với tầm nhìn thương hiệu rõ ràng, Anderson luôn tạo dấu ấn khác biệt trong các chiến dịch quảng bá của Loewe. Những chiến dịch có sự tham gia của những ngôi sao như Maggie Smith, Jamie Dornan và Daniel Craig luôn thu hút sự chú ý của truyền thông và người dùng.

“Chúng có nét dị biệt tinh tế và tính nhất quán tuyệt vời”, ông Serge Carreira, giảng viên tại Viện Sciences Po Paris nhận xét.

Anderson cũng hợp tác cùng đạo diễn Luca Guadagnino, đảm nhiệm thiết kế trang phục cho các bộ phim Challengers và Queer.

“Những mã nhận diện thương hiệu mà ông xây dựng, bắt nguồn từ tinh thần thủ công, sẽ là di sản bền vững mà Anderson để lại”, tờ Numero viết.

Đưa tinh thần Anh Quốc vào trang phục

Thương hiệu thời trang Nhật Bản Uniqlo vừa công bố bộ sưu tập đặc biệt kết hợp với JW Anderson, thương hiệu riêng được Jonathan Anderson thành lập năm 2008. Theo đó, bộ sưu tập là sự kết hợp lần thứ 17 của hai bên.

Được lấy cảm hứng từ trang phục dã ngoại truyền thống nước Anh và cảnh sắc hứng khởi của thiên nhiên khi tiết trời trở lạnh, bộ sưu tập được đánh giá mang đến góc nhìn mới về trang phục mùa đông - một sự kết hợp giữa tính ứng dụng và thời trang của hai thương hiệu.

Các thiết kế trong bộ sưu tập kết hợp giữa Uniqlo và JW Anderson

“Bộ sưu tập mùa này mang đến nhiều lựa chọn mới cho tủ đồ mùa đông với các trang phục mang phong cách Anh Quốc dễ phối, hiện đại và đầy năng lượng. Bên cạnh các thiết kế đặc trưng của JW Anderson như áo khoác đa năng, áo choàng poncho, chúng tôi cũng bổ sung những tông màu ấm áp cho trang phục jeans và áo sơ mi Oxford”, Jonathan Anderson chia sẻ về bộ sưu tập mới.

Nhiều tờ báo thời trang dành lời khen ngợi cho màu sắc bộ sưu tập mới với những sắc thái rực rỡ như sắc đỏ cà chua rực rỡ hay sắc xanh lam, xanh mòng két bên cạnh các màu trung tính mùa đông như nâu và trắng ngà.

Sự kết hợp màu sắc của album nhận được nhiều lời khen ngợi

Có lẽ điều này bắt nguồn từ chính quê hương Bắc Ireland của nhà thiết kế khi Anderson chia sẻ, bản thân luôn muốn màu sắc phải “nổi bật”

“Bất kỳ ai từng đến Bắc Ireland đều biết nơi đó u ám và mưa nhiều”, Anderson nói. “Mỗi lần tôi gọi cho mẹ, lúc nào bà cũng nói đang mưa và câu chuyện bao giờ cũng xoay quanh thời tiết.

“Điều tôi thích là khung cảnh xám xịt điểm xuyết sắc xanh, nơi màu sắc phải thực sự nổi bật lên. Đường chân trời thì thấp, khiến mọi thứ dường như nằm trong những gam trung tính. Vì thế, khi còn nhỏ, tôi rất thích màu sắc, thích họa tiết, thích thời trang – bởi chúng tạo nên sự tương phản hoàn toàn với thế giới xung quanh tôi”, nhà thiết kế 41 tuổi chia sẻ thêm.

Anderson tốt nghiệp London College of Fashion, khởi nghiệp trong bộ phận marketing của Prada, trước khi ra mắt thương hiệu riêng JW Anderson năm 2008. Năm 2013, Anderson được bổ nhiệm làm giám đốc sáng tạo của Loewe. Sau 11 năm gắn bỏ, nhà thiết kế Vương quốc Anh tuyên bố rời đi và bến đỗ mới là nhà mốt Dior. Năm 2023, Anderson là người thiết kế trang phục trình diễn tại Super Bowl của Rihanna và váy tham gia Met Gala 2024 của Ariana Grande. Chiếc áo cardigan móc len nhiều màu sắc được Anderson thiết kế cho ngôi sao Harry Styles đã tạo trào lưu trên TikTok trong đại dịch COVID 19 và đã được Bảo tàng Victoria & Albert ở London đưa vào bộ sưu tập thời trang đầu năm nay. Anderson hai năm liên tiếp nhận giải “Nhà thiết kế của năm” tại Fashion Awards 2023 và 2024.



