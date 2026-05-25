Thai phụ M. (SN 1998, quê Ninh Bình) mang thai lần đầu và được phát hiện thai nhi nghi ngờ rối loạn nhịp tim từ tuần thai thứ 22. Tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, các bác sĩ chẩn đoán thai nhi mắc tim bẩm sinh gồm thông liên thất và nhịp chậm xoang.

Đến tuần thai thứ 36, kết quả siêu âm cho thấy nhịp tim thai chỉ dao động 96 - 100 lần/phút, xuất hiện ngoại tâm thu thất nguy hiểm, có nguy cơ suy thai hoặc ngừng tim bất cứ lúc nào. Trước tình trạng này, bệnh viện đã tổ chức hội chẩn liên viện với các chuyên gia tim mạch từ Bệnh viện Nhi Trung ương để xây dựng phương án xử trí tối ưu cho cả mẹ và bé.

Thai phụ được theo dõi sát tại khoa Sản bệnh, monitoring tim thai nhiều lần mỗi ngày. Có thời điểm nhịp tim thai tụt xuống dưới 60 lần/phút, buộc các bác sĩ phải chuẩn bị sẵn phương án cấp cứu ngay tại phòng sinh.

Ngày 16/5, khi nhịp tim thai có lúc xuống dưới 50 lần/phút, ekip quyết định mổ lấy thai khẩn cấp. Bé trai nặng 2,9kg chào đời an toàn và được các bác sĩ tim mạch nhanh chóng đánh giá tình trạng rối loạn nhịp để chuẩn bị đặt máy tạo nhịp tim hỗ trợ ngay sau sinh nếu cần thiết.

Nhờ sự phối hợp khẩn trương giữa các chuyên khoa sản, sơ sinh, gây mê hồi sức và tim mạch, tình trạng của bé tạm thời ổn định sau sinh. Sau đó, trẻ được chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị chuyên sâu về tim mạch.

Theo các bác sĩ, việc khám thai và sàng lọc trước sinh tại các cơ sở chuyên sâu có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát hiện sớm các bất thường tim thai. Với những trường hợp nguy cơ cao, theo dõi sát và hội chẩn đa chuyên khoa kịp thời có thể quyết định cơ hội sống còn của trẻ.