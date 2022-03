Đặt gái Pháp và gái Ý ở cạnh nhau, dễ là bạn sẽ có một màn lườm nguýt, đấu đá ra trò đấy!

Là nơi khai sinh hàng loạt thương hiệu thời trang xa xỉ hàng đầu hành tinh, cả Pháp và Ý đều là những cái nôi của làng mốt, là kinh đô thời trang diễm lệ và chứa đầy tinh hoa của ngành may mặc cao cấp.

Mang những nét đặc sắc rất riêng, 2 kinh đô xa hoa này có những quan điểm đối lập nhau về thời trang. Cũng bởi thế mà nếu đặt một cô gái Pháp và một cô nàng người Ý cạnh nhau, ta sẽ dễ dàng nhận được màn "đấu đá" phong cách gắt gao chẳng kém gì cuộc thi nhan sắc nào.

Gái Ý

Những cô gái Ý, dù có làm ngành nghề nào, cũng không ngại dùng màu sắc và phụ kiện để nói lên tính cách. Họ sẵn sàng makeup đậm và cầu kỳ, sử dụng những phụ kiện lấp lánh, phức tạp để tổng thể trang phục càng thêm phần nổi bật. Tất nhiên, những cô nàng đỏm dáng và tinh tế sẽ biết cân bằng thật khéo, để mọi thứ không trở nên rối rắm.

Nếu trông thấy một cô gái phương Tây ăn mặc cầu kỳ, chải chuốt bóng lộn và ưa thích màu sắc, rất có thể bạn đã chạm mặt một cô nàng Ý

Hoa văn baroque xa hoa nhưng kén người mặc, họa tiết hình học sặc sỡ hay những lớp áo nữ tính và đỏng đánh,... tất cả đều được các cô gái Ý tận dụng triệt để

Nhiều thương hiệu ở Ý như D&G, Versace, Moschino,... chọn phong cách tối đa (maximalism) như nền tảng cho những sáng tạo của họ

Nếu ví von làng thời trang là nơi hội tụ vô số drama, thì chắc hẳn gái Ý là những "drama queen" chính hiệu. Họ đẩy tính cao trào của màu sắc lên tới đỉnh điểm, sử dụng những đôi giày platform cỡ khủng để nối dài cặp chân. Trong năm 2021 - 2022 này, thương hiệu Versace và Valentino của nước Ý đã làm sống dậy mẫu giày cao gót đế thô

Lối kẻ eyeliner mắt này cũng là một "đặc sản" được gái Ý vô cùng yêu thích

Gái Pháp

Trái ngược người Ý, người Pháp lại sống với tuyên ngôn "Less is more" (tạm dịch: càng ít càng tốt). Thay vì "quay cuồng" với một loạt màu sắc và phụ kiện bắt mắt, lòe loẹt, người Pháp chỉ chọn ra những gì tối cần thiết và lọc bỏ những chi tiết thừa thãi.

Có một quy tắc mà hầu như gái Pháp nào cũng thuộc nằm lòng: mỗi khi ra đường, chỉ nên đeo tối đa 3 món phụ kiện trên người. Đó là lý do hiếm khi nào bạn thấy gái Pháp tự biến mình thành chiếc giá treo trang sức biết đi.

Huyền thoại Coco Chanel là người có công tìm ra chủ nghĩa tối giản (Minimalism) và phổ biến nó từ đầu thế kỷ 20. Bà từng khẳng định: "Tính thanh lịch được thể hiện qua sự thanh thoát và uyển chuyển của đường nét nhiều hơn qua các họa tiết trang trí và khâu đính kim sa"

Tương tự, phong cách tối giản được cố NTK Yves Saint Laurent thể hiện thông qua thiết kế mẫu váy Mondrian nổi tiếng

Chủ nghĩa tối giản đóng vai trò quan trọng trong hình thành tư duy ăn mặc của người Pháp. Không phải cô gái nào cũng chạy theo phong cách minimalism, nhưng cái mà họ đeo đuổi chính là sự thanh lịch, nhẹ nhàng và thanh nhã

Thay vì tìm tới giày đế thô cỡ khủng, họ chọn kiểu giày cao gót đế thấp và những mẫu giày xinh xắn vừa tầm

Những đôi sneaker, mule và loafers tiện lợi cũng là các item để người Pháp diện đi muôn nơi

Người Pháp yêu lắm màu son đỏ lãng mạn. Họ có thể ra đường với gương mặt makeup mà như chẳng trang điểm gì

