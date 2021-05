“Đánh bay” mụn lưng với bí quyết từ MC Mù Tạt VTV6 và Blogger iam mai trang

Vậy đâu là giải pháp cho vấn đề phiền toái này? MC Mù Tạt và Blogger iammaitrang sẽ bật mí cho bạn ngay sau đây.

Mụn lưng phổ biến chỉ sau mụn mặt

Thực tế mụn có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trên cơ thể như mặt, ngực, vai, cổ, và tất nhiên cả ở lưng. Theo thống kê của everydayhealth về những người bị mụn thì có 92% người bị mụn trên mặt và 60% người bị mụn ở lưng. Con số này cho thấy số người bị mụn ở lưng cũng phổ biến không kém so với người bị mụn mặt.

Mụn lưng là tình trạng phổ biến ở nhiều người

Điều này bắt nguồn từ việc da lưng cũng là một vùng da nhạy cảm nhưng lại nằm ở vị trí khuất, không tiện vệ sinh và thường được che đậy bởi các lớp áo, nên nhiều người đã "vô tình" bỏ qua việc chăm sóc vùng cơ thể này kỹ càng. Kết quả là xuất hiện các đốm mụn trên lưng như mụn đầu đen, đầu trắng và mụn mủ… Kéo theo đó vùng da lưng cũng trở nên sần sùi, thâm sạm, gây mất thẩm mỹ và mất tự tin với người có mụn lưng.

Nguyên nhân thực sự gây mụn lưng

Mụn lưng có thể xuất hiện ngay cả khi bạn không làm điều gì bất thường, mà đơn giản là do vùng lưng tiết nhiều dầu hơn bình thường. Theo các chuyên gia da liễu, nguyên nhân gây mụn lưng cũng tương tự như các mụn khác, đều do hiện tượng dầu thừa và da chết tích tụ gây bít tắc lỗ chân lông, tạo điều kiện cho vi khuẩn hoành hành và sinh mụn.

Ngoài ra tình trạng mụn lưng có thể đến từ một số yếu tố như:

- Các sản phẩm chăm sóc da như dưỡng ẩm, dưỡng trắng toàn thân, do có tính dưỡng ẩm đặc thù có thể gây tắc nghẽn lỗ chân lông, mất cân bằng tuyến bã nhờn - nguyên nhân trực tiếp gây mụn.

- Mặc dù các nang lông ở trên lưng có thể giữ lại mồ hôi và vi khuẩn, từ đó gây nổi mụn, nhưng nhiều người không có thói quen thay ngay quần áo sau khi cơ thể vận động mạnh, tiết nhiều mồ hôi.

Thay quần áo sau khi vận động mạnh để loại bỏ chất bẩn và mồ hôi

- Ăn quá nhiều đồ nóng, đồ chiên dầu mỡ cũng là cách gián tiếp tạo cơ hội cho mụn "hoành hành" trên vùng lưng. Cơ thể bạn sẽ tăng tiết mồ hôi và dầu như một cách thải bỏ các độc tố trong cơ thể cũng như những chất không thể hấp thụ hết.

- Đặc biệt mụn lưng xuất hiện do nhiều người chưa vệ sinh vùng cơ thể này đúng cách. Các sản phẩm sữa tắm vẫn chưa được làm sạch hoặc tế bào chết tích tụ lại lâu ngày sẽ gây mụn lưng.

Vệ sinh cơ thể không đúng cách có thể gây ra mụn lưng

- Ngoài ra ga giường hay vỏ gối - nơi chúng ta dành 8 tiếng một ngày để nghỉ ngơi - khi quá bẩn và không được vệ sinh sẽ dễ khiến người dùng mắc các bệnh về viêm đường hô hấp, viêm da dị ứng (triệu chứng tiêu biểu là mụn lưng).

Ngoài ra mụn lưng có thể xuất hiện do di truyền, khi bạn bước vào độ tuổi dậy thì, mất cân bằng hormone, cơ thể căng thẳng và mệt mỏi do công việc, cuộc sống, cơ thể dị ứng với bột giặt, hoặc do vải quần áo mặc không sạch sẽ...

Sử dụng giải pháp thiên nhiên để trị mụn lưng - bí quyết "thần sầu" của MC Mù Tạt VTV6 và Blogger iammaitrang

Như đã đề cập, tình trạng mụn lưng xảy ra có nguyên nhân chính nằm ở việc cơ thể tiết ra bã nhờn nhiều và tích tụ da chết. Thay đổi thói quen có thể giúp bạn ngăn chặn tình trạng mụn lưng lan rộng, tuy nhiên những vết mụn hay vết thâm có sẵn trên da sẽ không thể biến mất.

Thay vào đó, nhiều chị em lựa chọn các sản phẩm trị mụn lưng có trên thị trường. Có rất nhiều sản phẩm hỗ trợ trị mụn hiệu quả hiện nay, trong đó không thể không kể tới Combo Mụn lưng của Cỏ Mềm. Đây cũng là combo được MC Mù Tạt VTV6 và blogger iammaitrang khuyên dùng bởi thành phần dịu nhẹ, gần gũi với thiên nhiên và hiệu quả vượt trội.

MC Mù Tạt khuyên dùng combo Mụn lưng tới từ Cỏ Mềm

Lifestyle blogger Mai Trang chia sẻ: "Đây đều là những sản phẩm được làm từ thiên nhiên, vậy nên chúng ta vừa có thể bảo vệ môi trường, lại hoàn toàn tốt cho sức khỏe. Tất cả những sản phẩm này đều có chứng nhận của Sở y tế về đảm bảo chất lượng và độ an toàn, nên chúng ta có thể yên tâm sử dụng mà không lo lắng việc gây hại cho sức khỏe của mình."

Combo của Cỏ Mềm mang đến giải pháp từ thiên nhiên cho tấm lưng mướt mượt

Combo gồm 2 sản phẩm thiên nhiên an toàn:

- Xà bông Tinh than tre: Bột than hoạt tính trong sản phẩm giúp loại đi bã nhờn dư thừa, thải độc và làm thoáng lỗ chân lông. Đặc biệt sản phẩm không chứa silicon gây bít tắc, viêm nang lông gây mụn như sữa tắm hóa chất.

- Muối tắm Cafe cốt dừa: Sự kết hợp giữa bột cafe mịn và muối biển tinh khiết làm sạch nhẹ nhàng và loại bỏ tế bào chết. Dầu dừa, dầu olive có trong sản phẩm còn giúp xóa mờ vết thâm sẹo, tái tạo và làm sáng đều màu da.

Sử dụng combo này bằng cách tắm bằng Xà bông Tinh than tre hàng ngày, kết hợp sử dụng Muối tắm Cafe cốt dừa 1-2 lần/tuần. Rất nhiều chị em đã chia sẻ thành công sau 3 tuần sử dụng sản phẩm này.

