Đằng sau vóc dáng thon gọn của nữ diễn viên đẹp nhất Hàn Quốc

Chae Soo Bin mới đây khiến người hâm mộ chú ý khi chia sẻ loạt ảnh tại phòng tập ballet. Diện trang phục ôm sát cơ thể, nữ diễn viên đẹp nhất Hàn Quốc năm 2026 (theo tạp chí Netizens Choice) khoe vóc dáng mảnh mai cùng thần thái nhẹ nhàng, thanh thoát. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên cô tiết lộ niềm yêu thích với bộ môn nghệ thuật đòi hỏi sự dẻo dai và tính kỷ luật cao này.

Trên trang cá nhân, Chae Soo Bin đăng tải một số hình ảnh trong buổi tập kèm dòng chú thích hài hước: "Ballet thật khó". Trong ảnh, mỹ nhân sinh năm 1994 có mặt tại phòng tập, tập trung thực hiện các động tác và dành thời gian rèn luyện những kỹ thuật cơ bản. Cô lựa chọn bộ đồ ballet hai dây mảnh, kết hợp quần short ngắn và giày múa chuyên dụng. Thiết kế ôm sát giúp tôn lên đường nét cơ thể thanh mảnh, đồng thời mang đến vẻ ngoài gọn gàng, nữ tính đúng tinh thần của bộ môn này.

Chae Soo Bin khoe khoảnh khắc tập luyện giữ dáng.

Thực tế, ballet không phải sở thích mới của Chae Soo Bin. Trước đó, cô nhiều lần chia sẻ hình ảnh luyện tập trên mạng xã hội, cho thấy bản thân dành sự quan tâm nhất định cho bộ môn này. Dù nữ diễn viên thừa nhận việc tập luyện không hề dễ dàng, ballet vẫn là hoạt động cô kiên trì theo đuổi.

Sức hút của ballet không chỉ nằm ở những động tác đẹp mắt mà còn đến từ khả năng tác động đến nhiều nhóm cơ trên cơ thể. Khác với suy nghĩ đây chỉ là bộ môn thiên về sự mềm mại, ballet đòi hỏi người tập phải sử dụng sức mạnh để nâng đỡ và kiểm soát trọng lượng cơ thể. Các động tác như khuỵu gối, duỗi chân, đứng bằng một chân hay giữ thăng bằng đều cần sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều nhóm cơ.

Trong quá trình tập luyện, phần thân dưới phải hoạt động liên tục, đặc biệt là cơ đùi, bắp chân và cơ mông. Bên cạnh đó, cơ bụng và cơ lưng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giữ thân người ổn định, duy trì tư thế đúng và kiểm soát chuyển động. Việc lặp lại các động tác có kiểm soát giúp người tập cải thiện sức mạnh, độ linh hoạt cũng như khả năng giữ thăng bằng. Đây cũng là lý do ballet thường được yêu thích bởi những người muốn rèn luyện vóc dáng theo hướng săn chắc nhưng vẫn chú trọng sự dẻo dai.

Một nghiên cứu được công bố năm 2026 trên Journal of Exercise Rehabilitation cũng ghi nhận những thay đổi tích cực ở nhóm phụ nữ béo phì tham gia chương trình tập ballet. Nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Đại học Quốc gia Jeju thực hiện trên 23 người, chia thành ba nhóm để so sánh. Trong đó, 10 người tham gia tập ballet trong 8 tuần, với tần suất 3 buổi mỗi tuần và mỗi buổi kéo dài 60 phút. Kết quả cho thấy cân nặng trung bình của nhóm này giảm từ 72,7 kg xuống 71,2 kg, tỷ lệ mỡ cơ thể cũng giảm từ 39,8% xuống 38,1%. Một số chỉ số khác như sức mạnh cơ lưng, độ linh hoạt và khả năng giữ thăng bằng cũng được cải thiện.

Tuy nhiên, ballet không phải bộ môn có thể vội vàng chinh phục, đặc biệt với người mới bắt đầu. Những động tác đứng trên đầu ngón chân bằng giày pointe (giày mũi cứng chuyên dụng) đòi hỏi nền tảng thể lực và kỹ thuật vững vàng. Người tập cần xây dựng sức mạnh ở bàn chân, cổ chân, cơ bụng và cơ lưng trước khi thử sức với các kỹ thuật nâng cao. Việc lựa chọn lớp học dành cho người mới, làm quen với tư thế cơ bản và tăng dần cường độ sẽ giúp hạn chế nguy cơ chấn thương.

Bên cạnh đó, cổ chân cũng là khu vực cần được chú ý bởi những động tác bật nhảy, tiếp đất sai kỹ thuật hoặc sử dụng giày không phù hợp đều có thể dẫn đến bong gân. Người tập nên khởi động kỹ trước mỗi buổi học, điều chỉnh thời lượng luyện tập phù hợp và dành thời gian nghỉ ngơi để cơ thể phục hồi. Nếu cơn đau ngày càng nghiêm trọng hoặc khiến bản thân phải thay đổi tư thế để tránh đau, việc tạm dừng tập luyện và thăm khám là điều cần thiết.

Từ những hình ảnh tại phòng tập, có thể thấy ballet đang là một trong những hoạt động được Chae Soo Bin yêu thích. Dù bản thân nữ diễn viên cũng thừa nhận bộ môn này khá vất vả, sự kiên trì của cô cho thấy đằng sau những động tác mềm mại, uyển chuyển là quá trình rèn luyện đòi hỏi không ít sức lực và kỷ luật.

Không chỉ Chae Soo Bin, ballet còn đang trở thành bộ môn được nhiều mỹ nhân Hàn Quốc lựa chọn để rèn luyện vóc dáng. Những cái tên như Suzy, Seohyun (SNSD), Son Na Eun (Apink), Park Ji Hyun hay Park Gyu Young đều từng chia sẻ hình ảnh tập luyện tại phòng ballet. Theo The Korea Herald, Suzy bắt đầu làm quen với bộ môn này từ năm 2025 và cho biết cô yêu thích những động tác kéo giãn cơ thể, đồng thời nhận thấy ballet có lợi cho sức khỏe và tư thế.

Sức hút của ballet đến từ khả năng tác động lên nhiều nhóm cơ cùng lúc: người tập phải liên tục kiểm soát chuyển động, giữ thăng bằng và duy trì tư thế chuẩn, qua đó cải thiện sức mạnh cơ bụng, lưng, chân cũng như độ linh hoạt. Việc luyện tập đều đặn còn giúp điều chỉnh tư thế, tăng khả năng phối hợp và tạo cảm giác cơ thể săn chắc, thanh thoát hơn. Đặc biệt, sự kết hợp giữa âm nhạc, chuyển động và kỹ thuật khiến ballet trở thành lựa chọn thú vị cho những người muốn vận động nhưng không thích các bài tập gym đơn điệu.

Ballet đang là bộ môn rất được lòng các mỹ nhân Kbiz.

Ảnh: Instagram.