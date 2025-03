Đằng sau hành trình Đông Nhi và hai tiểu công chúa gia nhập ngôi làng vệ binh

Ra mắt trong những ngày đầu 2025, MV "Giữ Sức Khỏe Em Ơi" thu hút sự quan tâm của đông đảo bố mẹ Việt khi có sự tham gia của 2 gia đình Đông Nhi và Rhymastic. Đặc biệt đây là lần đầu tiên bé Hannie - con gái thứ 2 vừa tròn 6 tháng tuổi của ca sĩ Đông Nhi tham gia một dự án âm nhạc.

Chiếc làng đáng yêu nhất quả đất

Là những thành viên đầu tiên của Làng vệ binh giữ sức khỏe, gia đình 4 người nhà Đông Nhi không khỏi háo hức trước ngày khai máy. Trên phim trường, 2 nhóc tì Winnie và Hannie cười đùa suốt buổi chụp dù phải dậy từ sớm.

Bé Winne và Hannie năng động trên phim trường

Trở lại với công việc sau thời gian ngắn sinh con, Đông Nhi vẫn giữ hình ảnh chuyên nghiệp thường thấy. Qua hình ảnh hậu trường, khán giả còn được chiêm ngưỡng bóng dáng một người mẹ hiện đại, chu toàn khi nữ ca sĩ có thể vừa ghi hình, vừa chăm sóc 2 con gái.

Với Đông Nhi, buổi chụp có thể xem như dịp chụp hình kỷ niệm, hoạt động "ngoại khóa" của gia đình nhờ được làm thoải mái làm việc, chơi đùa cùng các con. Bên cạnh đó, đây là lần đầu tiên cô tham gia một dự án tăng độ nhận biết về bệnh của trẻ ý nghĩa mà lại dễ thương. Nên Đông Nhi không ngần ngại gọi làng vệ binh giữ sức khỏe trong MV là ngôi làng đáng yêu nhất quả đất.

MV có sự tham gia của gia đình ca sĩ Đông Nhi lấy bối cảnh tại làng vệ binh giữ sức khỏe. Tại đây, Cả gia đình cùng khám phá ngôi làng xinh đẹp trước và sau khi bị Phế Cầu Khuẩn đe dọa. Cùng Tai Thông Thái "đánh đuổi" Phế Cầu Khuẩn, mang lại bình yên cho ngôi làng - một lời cảnh báo trực quan giúp bố mẹ chủ động phòng ngừa viêm tai giữa cho con.

Bởi vì, có hơn 80% trẻ em dưới 3 tuổi ít nhất một lần mắc viêm tai giữa cấp(1). Bệnh biểu hiện qua các triệu chứng đau tai, sốt,...(4).

Gia đình Đông Nhi trước khung cảnh ngôi làng bị Phế Cầu Khuẩn(2) tấn công

Vốn đã là mẹ 2 con, Đông Nhi không gặp khó khăn khi khắc họa nỗi lo lắng của các vị phụ huynh trước viêm tai giữa cấp. Với nữ ca sĩ, lắng nghe và hít thở đều quan trọng trong thế giới của bé, bố mẹ cần bảo vệ sức khỏe tai phổi để con được phát triển toàn diện.

Vệ binh tai "đốn tim" mọi "làng viên"

Nhân vật "Tai thông thái" được ca sĩ Đông Nhi ưu ái nhắc đến trong hậu trường MV. Ca sĩ nhấn mạnh hình ảnh chiếc tai to, khỏe xuất hiện cùng lời hát bắt tai giúp các bậc phụ huynh dễ dàng ghi nhớ việc không được lơ là trước viêm tai giữa cấp.

Nhân vật "Tai thông thái" dễ dàng "đốn tim" bé Winnie và gia đình

Theo WHO, viêm tai giữa do Phế Cầu Khuẩn có thể là yếu tố khởi phát của các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác, bao gồm viêm phổi, viêm tai giữa(2). Đây là những căn bệnh do Phế Cầu Khuẩn gây ra có thể khiến bé đối mặt với biến chứng lâu dài như: thủng màng nhĩ, mất thính lực vĩnh viễn, viêm màng não hoặc nhiễm trùng huyết (2) (5).

"Tôi hy vọng dự án lần này của mình và Rhymastic sẽ tiếp cận tới các bậc phụ huynh có con nhỏ về tầm quan trọng của việc bảo vệ bé khỏi viêm tai giữa cấp và viêm phổi(4). Bé khoẻ thì mới phát triển tốt, cả nhà đều vui", nữ ca sĩ chia sẻ về ý nghĩa MV.

Đông Nhi nhấn mạnh, với phụ huynh có con nhỏ như mình, việc hiểu đúng, hành động đúng là rất cần thiết. Cụ thể, các gia đình cần chủ động tìm kiếm hỗ trợ từ chuyên gia y tế để phòng ngừa bệnh từ sớm(3).

Nhớ đúng lịch đủ liều để bảo vệ bé yêu khỏi Phế Cầu Khuẩn từ 6 tuần tuổi(3)

Đồng hành cùng cả gia đình trong MV, ca sĩ - nhạc sĩ Ông Cao Thắng còn xem đây là một cách hiệu quả để dạy bé về chủ đề giữ sức khỏe. Theo anh, con biết quan tâm đến sức khoẻ từ sớm thì lớn lên mới sống khỏe.

Tài liệu tham khảo:

Nội dung tài liệu được Hội Y Học Dự Phòng Việt Nam và Công ty TNHH Dược Phẩm GSK Việt Nam phối hợp biên soạn

Vui lòng tham khảo ý kiến cán bộ y tế để biết thêm thông tin

CODE: NP-VN-GVU-COCO-250001; ADD: 03/2025

Nguồn tham khảo:

(1) Vergison A;Vaccine;2008;26;G5-G10

(2) World Health Organization (WHO) - "Pneumococcal disease"

(3) Hội Y học Dự Phòng Việt Nam. (2023). Khuyến cáo lịch tiêm chủng vắc xin cho mọi lứa tuổi ở Việt Nam (2nd ed.). Nhà xuất bản Y học.

(4) CDC;2022;1-4;Symptoms and Complications of Pneumococcal Disease

(5) Jamal A;Cureus;2022;14;1-7. Etiology, Diagnosis, Complications, and Management of Acute Otitis Media in Children.