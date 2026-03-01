Dân tình tò mò với hương thơm loại sữa tắm Hoàng Kim Ngọc lựa chọn: "Nghe nói giống mùi salonpas?"

Hoàng Kim Ngọc được biết đến là nữ diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình phía Bắc. Sau khi lập gia đình và trở thành mẹ hai con, cô ít xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình hơn mà tập trung cho cuộc sống gia đình và các hoạt động cá nhân.

Trên mạng xã hội, Hoàng Kim Ngọc thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường: chăm sóc con cái, cân bằng công việc và cuộc sống, những lựa chọn nhỏ nhưng thiết thực cho bản thân. Chính sự giản dị này khiến những sản phẩm cô sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày cũng nhận được sự quan tâm nhất định.

Lựa chọn của một bà mẹ bận rộn

Là mẹ hai con với lịch trình cá nhân khá dày, Hoàng Kim Ngọc cho biết cô ưu tiên những sản phẩm đáp ứng ba tiêu chí: lành tính, thành phần thiên nhiên và mang lại cảm giác thư giãn sau một ngày dài.

Bộ sản phẩm cô sử dụng gồm sữa tắm thảo dược địa liền và dung dịch vệ sinh x2 nano nghệ đến từ thương hiệu Việt Cỏ Cây Hoa Lá - thương hiệu Việt nổi tiếng với các sản phẩm lành tính, an toàn được mẹ bầu và mẹ sau sinh đặc biệt yêu thích.

Nữ diễn viên chia sẻ: "Không còn gì sung sướng hơn sau một ngày dài mệt mỏi, mình về tắm sữa tắm thảo dược địa liền… nó độc đáo như mình đang đi vào một buổi trị liệu thư giãn chuyên sâu luôn ấy. Ai mà mệt mệt, đau mỏi thì hết bài luôn."

Khi nói về dung dịch vệ sinh, Hoàng Kim Ngọc cho biết: "Mình rất thích loại nano nghệ trà xanh này vì nó sạch, dịu, mát mát, dễ chịu lắm."

Đáng chú ý, Hoàng Kim Ngọc còn cho biết cô sử dụng sản phẩm cho bé Sâu nhà mình vì sự yên tâm về độ an toàn: "Không bị xót da như những loại mình từng dùng trước đó."

Mùi "salonpas" và sự tò mò từ cộng đồng mạng

Trong đoạn video, khi nói về loại sữa tắm mình đang dùng, Hoàng Kim Ngọc hài hước chia sẻ mùi hương "giống mùi salonpas".

Cách so sánh này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận. Nhiều người cho rằng thực chất đó là mùi thảo mộc ấm – thiên về gừng, địa liền, các tinh chất thiên nhiên tạo cảm giác thư giãn cơ thể, đặc biệt phù hợp với những người hay mỏi vai gáy hoặc phụ nữ sau sinh.

Thay vì các mùi hương ngọt hay hoa cỏ phổ biến, dòng sản phẩm này mang sắc thái thảo dược rõ rệt – điều không phải ai cũng quen, nhưng lại dễ tạo ấn tượng mạnh.

Có thể với Hoàng Kim Ngọc, đây chỉ đơn giản là một lựa chọn cá nhân trong thói quen chăm sóc hàng ngày. Tuy nhiên, cách cô ví mùi hương "giống salonpas" lại vô tình mở ra một cuộc trò chuyện thú vị về xu hướng quay trở lại với các sản phẩm thảo mộc – nơi sự thư giãn đến từ cảm giác ấm, sạch và nhẹ nhàng thay vì hương thơm ngọt ngào quen thuộc.

