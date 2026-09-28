Tại đám cưới xa hoa của NTK nổi tiếng, dàn mỹ nhân Việt đồng loạt lên đồ xinh sang, sành điệu mà vẫn đầy tinh tế.
Một đám cưới quy tụ toàn mỹ nhân Vbiz đương nhiên sẽ không thể thiếu những màn lên đồ khiến hội chị em phải xuýt xoa. Mới đây, đám cưới của NTK Phạm Đặng Anh Thư và chồng doanh nhân đã thu hút sự chú ý khi có sự góp mặt của loạt gương mặt đình đám trong showbiz Việt. Giữa không gian ngập tràn sắc hoa và vẻ đẹp lung linh ấy, dàn mỹ nhân Vbiz mang đến một “bữa tiệc thị giác” với những bộ cánh thanh lịch, sang trọng nhưng vẫn đủ tinh tế để không lấn át cô dâu. Cùng ngắm loạt outfit của các người đẹp, chị em không chỉ được dịp mãn nhãn mà còn có thể bỏ túi kha khá ý tưởng diện đồ đi cưới, đi tiệc vừa xinh vừa sang.
Có thể thấy, dàn mỹ nhân Vbiz đều ưu ái phong cách xinh sang, tinh tế, tập trung vào những thiết kế trơn, không quá nhiều chi tiết. Thay vào đó, phom dáng và chất liệu mới là điểm khiến từng bộ cánh trở nên nổi bật. Từ dàn Hoa hậu, Á hậu đến các gương mặt diễn viên, ca sĩ quen thuộc, ai cũng mang đến những màn lên đồ chỉn chu, đẹp mắt và cực kỳ nịnh dáng.