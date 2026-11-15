Đại mỹ nhân sinh năm 2002 đứng chôn chân trên thảm đỏ vì váy phản chủ

Chiều ngày 14/11, lễ trao giải 2026 Melon Music Awards (MMA 2026) chính thức diễn ra tại Gocheok Sky Dome, Seoul với sự đổ bộ của dàn sao đình đám. Trong đó, màn xuất hiện của 4 mỹ nhân của aespa nhanh chóng thu hút ống kính truyền thông. Tuy nhiên, một sự cố nhỏ đã xảy ra ngay khi nhóm vừa tiến lên khu vực chụp ảnh.

Đi ở vị trí cuối hàng, em út Ningning bất ngờ gặp rắc rối với phần chân váy trắng xòe rộng và dài quét đất. Tùng váy quá khổ khiến mỹ nhân sinh năm 2002 bị vướng ngay khu vực bậc thang thảm đỏ, buộc cô phải đứng "chôn chân" mất một khoảng thời gian khá lâu để loay hoay xoay xở mới có thể tiếp tục di chuyển. Dù gặp tình huống "xu cà na" ngay sóng trực tiếp, Ningning vẫn giữ được biểu cảm điềm tĩnh, thần thái sắc sảo và nhanh chóng lấy lại phong độ để tạo dáng trước báo giới.

Ningning gặp sự cố với tùng váy dài trên bậc thang của MMA 2026.

Tại sự kiện lần này, Ningning lựa chọn thiết kế hai mảnh mang tên Keily đến từ thương hiệu FLEUVE ATELIER (mẫu trang phục có giá thuê khoảng 900.000 KRW, tương đương 16,5 triệu đồng). Thiết kế gồm áo crop-top cúp ngực tối giản phối cùng chân váy maxi bồng bềnh sắc trắng tinh khôi, kết hợp kiểu tóc búi gọn gàng giúp tôn trọn bờ vai trần thanh mảnh và vòng eo nhỏ nhắn của nữ thần tượng.

Để nâng tầm cho bộ cánh tối giản, trên cương vị tân đại sứ thương hiệu của BVLGARI, Ningning đã dát lên người loạt trang sức đắt đỏ. Tổng thể phụ kiện của cô bao gồm vòng cổ Tubogas trị giá 25.100 USD, khuyên tai Tubogas 2.520 USD, hai chiếc vòng tay Tubogas lần lượt có giá 15.500 USD và 9.850 USD, hai nhẫn B.zero1 trị giá 14.200 USD và 11.400 USD cùng mẫu đồng hồ Bvlgari Watch 45.700 USD. Ước tính, tổng giá trị set trang sức trên người cô nàng chạm ngưỡng hơn 124.000 USD (khoảng hơn 3,1 tỷ đồng).

Tân Đại sứ BVLGARI với set phục kiện hơn 3 tỷ đồng.

Bên cạnh câu chuyện thời trang của Ningning, tổng thể đội hình aespa năm nay cũng nhận về nhiều lời khen nhờ sự đồng bộ với hai gam màu đen - trắng chủ đạo, tạo cảm giác hài hòa và sang trọng, lấy lại phong độ đáng kể cho nhóm sau tranh cãi tại thảm đỏ MMA 2025 hồi tháng 12 năm ngoái.

Thời điểm đó, aespa dự sự kiện với 3 thành viên Karina, Winter và Giselle (Ningning vắng mặt vì lý do sức khỏe) và từng bị cư dân mạng nhận xét là mặc trang phục rời rạc, mỗi người một kiểu từ màu sắc đến phom dáng, khiến tổng thể trông thiếu liên kết và không giống một nhóm nhạc, chưa kể chất liệu trang phục còn bị đánh giá là quá mỏng manh so với thời tiết mùa đông.

aespa lựa chọn cơ bản với 2 tone màu trắng đen xen kẽ giữa các thành viên.

aespa năm ngoái bị chê lựa chọn trang phục rời rạc, lạc quẽ.

Về phía Ning Ning, hồi tháng 5/2026, khi cùng Karina lần đầu góp mặt tại siêu tiệc thời trang Met Gala 2026, cô cũng từng khiến người hâm mộ và truyền thông được một phen nháo nhác vì "mất tích". Nếu như Karina sớm sải bước trên thảm xanh với thiết kế Prada mang âm hưởng truyền thống Hàn Quốc và hoàn thành trọn vẹn phần giao lưu, thì Ningning lại biến mất suốt 3 tiếng đồng hồ phát sóng trực tiếp dù đã đăng ảnh chuẩn bị tại khách sạn từ rất sớm.

Ningning gần như là người "chốt sổ" thảm xanh Met Gala 2026 vì lý do đi muộn.

Sự vắng bóng khó hiểu này từng biến cô thành tâm điểm chế ảnh meme trên mạng xã hội X khi fan đùa rằng cô nàng có lẽ đã mải ăn tối hoặc ngủ quên ở đâu đó trên đường đến thảm xanh. Phải đến những giây cuối cùng trước khi livestream của Vogue khép lại, Ningning mới xuất hiện chớp nhoáng ở hậu cảnh của một khách mời khác mà không có phỏng vấn cá nhân, khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối và bức xúc vì thần tượng bỏ lỡ cơ hội tỏa sáng tại sự kiện thời trang danh giá bậc nhất hành tinh.