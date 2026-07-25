Đại công chúa đẹp nhất châu Âu: Từ cô bé 2 lần "vô địch" World Cup đến mỹ nhân được ship với Barron Trump

Chiến thắng của đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2026 không chỉ mang về chiếc cúp vàng thứ hai trong lịch sử đất nước, mà còn tạo nên một khoảnh khắc đầy tính biểu tượng đối với Hoàng gia Tây Ban Nha.

Một ngày sau trận chung kết với Argentina, Vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia đã tiếp đón đội tuyển tại Cung điện Zarzuela ở Madrid. Tâm điểm của buổi gặp gỡ chính là hai công chúa Leonor và Sofia khi cùng cầm trên tay chiếc cúp vàng World Cup, tái hiện bức ảnh nổi tiếng từ năm 2010.

Khi ấy, Leonor mới 4 tuổi còn Sofia chỉ mới 3 tuổi. Sau chức vô địch đầu tiên của Tây Ban Nha tại Nam Phi, thủ môn kiêm đội trưởng Iker Casillas đã mang chiếc cúp về Hoàng cung để hai cô bé tận mắt chiêm ngưỡng. Mười sáu năm sau, cũng chiếc cúp ấy trở lại trong tay hai chị em, nhưng lần này họ không còn là những đứa trẻ háo hức mà đã trở thành hai thiếu nữ đại diện cho hình ảnh của Hoàng gia Tây Ban Nha.

Ở tuổi 20, Leonor cùng em gái Sofia trực tiếp có mặt trên khán đài sân MetLife (Mỹ) để cổ vũ đội tuyển. Sau trận đấu, hai chị em tiếp tục lựa chọn cách phối đồ đồng điệu nhưng không giống hệt nhau. Leonor diện áo sơ mi trắng của thương hiệu Tây Ban Nha Mirto kết hợp quần crepe đỏ burgundy và giày kitten heels màu nude.

Trong khi đó, Sofia đảo ngược bảng màu với áo đỏ phối quần trắng, hoàn thiện bằng đôi slingback ballet flats của Magrit. Cách kết hợp đơn giản nhưng tinh tế giúp cả hai vừa nổi bật giữa sắc đỏ truyền thống của La Roja, vừa giữ đúng tinh thần thanh lịch đặc trưng của hoàng gia.

Chiếc cúp vàng World Cup một lần nữa xuất hiện trong tay Công chúa Leonor sau 16 năm, nhưng lần này cô không còn là cô bé 4 tuổi đứng nép sau các cầu thủ. Ở tuổi 20, người kế vị ngai vàng Tây Ban Nha đang dần trở thành một trong những biểu tượng nhan sắc nổi bật của Hoàng gia châu Âu. Từ thần thái trên khán đài World Cup đến những lần xuất hiện trong quân phục hay suit tối giản, Leonor ngày càng cho thấy hình ảnh của một "fashion royal" thế hệ mới: thanh lịch, tiết chế nhưng đủ sức tạo dấu ấn.

Trong rất nhiều bức ảnh lan truyền sau chiến thắng, nụ cười rạng rỡ của Leonor được xem là một trong những hình ảnh đẹp nhất khép lại kỳ World Cup. Công chúng nhận xét cô gần như hòa vào niềm vui của các cầu thủ thay vì giữ khoảng cách thường thấy của một thành viên hoàng gia. Chính sự tự nhiên ấy khiến sức hút của Leonor ngày càng lớn.

Nếu trên sân cỏ, Leonor là biểu tượng của một thế hệ hoàng gia trẻ trung, thì trên mạng xã hội, cô lại thường xuyên trở thành nhân vật chính trong những màn "ghép đôi" cùng Barron Trump - con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Làn sóng này bùng nổ rõ nhất từ năm ngoái, sau khi Barron Trump gây sốt trong lễ nhậm chức của cha. Cùng thuộc thế hệ Gen Z, sở hữu ngoại hình nổi bật, xuất thân quyền lực và đều được xem là những gương mặt trẻ đáng chú ý của hai gia đình nổi tiếng bậc nhất thế giới, Barron và Leonor nhanh chóng trở thành cặp đôi "trong mơ" của không ít cư dân mạng.

Trên nền tảng X, hàng loạt bài đăng, ảnh ghép và thậm chí video AI mô phỏng đám cưới của cả hai liên tục xuất hiện. Tuy nhiên, tất cả đều chỉ dừng ở sự tưởng tượng của cộng đồng mạng. Không có bất kỳ thông tin hay mối liên hệ chính thức nào giữa Barron Trump và Công chúa Leonor.

Visual không cần cầu kỳ vẫn được xem là chuẩn mực của hoàng gia Gen Z

Được nhiều tạp chí châu Âu gọi là một trong những công chúa đẹp nhất lục địa, Leonor sở hữu kiểu nhan sắc không quá sắc sảo nhưng rất dễ tạo thiện cảm. Gương mặt cân đối, nụ cười tươi, chiều cao hơn 1,75 m cùng phong thái điềm tĩnh giúp cô ngày càng giống hình mẫu của một nữ vương tương lai.

Điều thú vị là Leonor gần như không chạy theo xu hướng làm đẹp. Cô trung thành với mái tóc nâu tự nhiên, cách trang điểm rất nhẹ, đôi khi gần như để mặt mộc. Thay vì mỹ phẩm hay kiểu tóc cầu kỳ, thời trang mới là công cụ giúp cô định hình hình ảnh trong từng hoàn cảnh.

Khi tham gia các khóa huấn luyện quân sự, Leonor gây chú ý trong quân phục với thần thái nghiêm nghị, khỏe khoắn. Còn ở những sự kiện ngoại giao, cô thường lựa chọn các bộ suit đơn sắc hoặc váy dáng gọn gàng, kết hợp giày cao gót mũi nhọn để tôn chiều cao và vóc dáng. Phong cách tối giản nhưng chuẩn mực ấy khiến Leonor nhiều lần được ví như hình mẫu quiet luxury của giới hoàng gia trẻ.

Ở tuổi 20, Leonor đang dần bước ra khỏi cái bóng của danh xưng "công chúa". Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, cô đều cho thấy hình ảnh của một người kế vị hiện đại: biết tiết chế trong thời trang, nhất quán trong phong cách và đủ sức tạo nên sức hút mà không cần đến những lựa chọn phô trương. Có lẽ đó mới là lý do khiến cái tên Leonor ngày càng được nhắc đến nhiều như một biểu tượng nhan sắc mới của hoàng gia châu Âu.

Ảnh: X, Instagram