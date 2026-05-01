Đại chiến 2 nhà Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân

Tạo hình trong MV âm nhạc mới Champagne Drop của Triệu Lộ Tư đang trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Xuất hiện trong khung hình mờ ảo bên buồng điện thoại, nữ diễn viên diện một thiết kế váy trắng trễ vai với phần bèo nhún mềm mại, mang đậm cảm giác “nàng thơ” cổ tích.

Mẫu váy mà Triệu Lộ Tư diện trong MV mới nhận được nhiều sự chú ý. (Nguồn: Xiaohongshu)

Tuy nhiên, ngay sau khi hình ảnh được lan truyền, nhiều cư dân mạng nhanh chóng liên tưởng outfit này tới bộ váy mà Ngu Thư Hân từng mặc trước đó. Sự tương đồng về bảng màu trắng kem cùng kiểu dáng khoét vai nữ tính khiến không ít netizen cho rằng hai mỹ nhân Cbiz đang theo đuổi cùng một công thức thời trang. Thậm chí, trên các diễn đàn, nhiều bài đăng đặt hai outfit cạnh nhau để so sánh liên tục xuất hiện, kéo theo loạt tranh luận xem ai là người mặc đẹp hơn, ai có khí chất phù hợp hơn với kiểu váy “tiểu thư bánh bèo” này. Thậm chí, người hâm mộ của Ngu Thư Hân còn cho rằng Triệu Lộ Tư bắt chước phong cách thần tượng của họ, kéo theo tranh cãi bùng nổ MXH.

Nhìn thoáng qua sẽ thấy có phần giống với mẫu váy Ngu Thư Hân từng diện trước đó. (Nguồn: Xiaohongshu)

Thế nhưng, hai thiết kế thực chất lại thuộc hai thương hiệu hoàn toàn khác nhau. Thiết kế mà Triệu Lộ Tư diện trong MV là sản phẩm của Deplumer. Bộ váy mang tinh thần fantasy rõ nét với corset ôm eo, tay sheer phồng lớn cùng chân váy ren xếp tầng tạo cảm giác nhẹ bẫng như nhân vật bước ra từ truyện cổ tích. Đáng chú ý, đây còn là mẫu thiết kế mới, hiện còn chưa chính thức mở bán.

Sau khi MV lên sóng, phía Deplumer cũng đăng tải bài viết chia sẻ về màn xuất hiện của Triệu Lộ Tư. Thương hiệu cho biết BST Thu/Đông lần này được lấy cảm hứng từ “tủ đồ thi vị được tạo nên bởi gió”, với tinh thần tự do, nhẹ nhàng và tĩnh lặng. Deplumer nhấn mạnh thiết kế không trực tiếp mô phỏng hình ảnh chim bay mà chuyển hóa “sự chuyển động của gió” thành ngôn ngữ thời trang thông qua chiffon nhẹ, ren mềm và chân váy xếp tầng chuyển động theo từng bước chân.

Thiết kế mà Triệu Lộ Tư diện trong MV thuộc thương hiệu Deplumer. (Nguồn: Xiaohongshu)

Trong khi đó, outfit của Ngu Thư Hân lại đến từ nhà mốt Balmain. Thiết kế thiên về tinh thần luxury boho pha Y2K với bèo rủ mềm, dây xích kim loại ở eo cùng boots cao cổ cá tính. Nếu tạo hình của Triệu Lộ Tư mang cảm giác mong manh, thơ mộng thì Ngu Thư Hân lại toát lên vẻ sắc sảo, cá tính hơn.

Ngu Thư Hân lại diện thiết kế đến từ nhà mốt Balmain. (Nguồn: Xiaohongshu)

Có thể thấy, điểm giao thoa lớn nhất giữa hai outfit chỉ nằm ở phom váy trễ vai cùng bảng màu trắng kem - vốn là xu hướng đã phủ sóng suốt nhiều mùa gần đây trong các aesthetic như coquette hay balletcore. Còn xét về cấu trúc, chất liệu lẫn tinh thần thương hiệu, đây là hai thiết kế hoàn toàn khác nhau.

Dẫu vậy, việc hai mỹ nhân liên tục bị đặt lên bàn cân cũng không quá khó hiểu. Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân từ lâu vốn được xem là những gương mặt tiêu biểu của thế hệ tiểu hoa 95 theo đuổi hình tượng nữ tính, ngọt ngào và thường xuyên tạo trend thời trang trên mạng xã hội. Chính vì thế, chỉ cần xuất hiện vài điểm tương đồng trong tạo hình cũng đủ khiến netizen lập tức mở “cuộc chiến so sánh” xem ai hơn ai giữa 2 mỹ nhân đình đám Cbiz.