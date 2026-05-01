Đã quá Minh Hằng, Chi Pu ơi!

Dù chỉ mới bắt đầu những ngày đầu tiên trong chuỗi 4 ngày nghỉ lễ, đường đua sắc đẹp của Vbiz đã trở nên nóng hơn bao giờ hết. Những mỹ nhân hàng đầu Việt Nam như Minh Hằng hay Chi Pu đã liên tục "xả ảnh", tạo nên một cuộc đua nhan sắc đầy mãn nhãn. Trong cái nắng rực rỡ của mùa hè, không gì có thể "tưới mát" tâm hồn người hâm mộ tuyệt vời hơn là những chuyến đi biển và những khung hình "kiệm vải" đầy quyến rũ.

Thay vì chọn những bộ bikini bốc lửa như thường lệ, Minh Hằng lại làm mới mình với bộ ảnh thả dáng trên bãi biển trong trang phục năng động, mang đậm hơi thở nhiệt đới. Thiết kế crop-top kết hợp cùng sơ mi khoác ngoài không chỉ tạo cảm giác phóng khoáng mà còn khéo léo khoe trọn cơ bụng săn chắc, không chút mỡ thừa.

Cơ bụng của mẹ 1 con Minh Hằng khi thả dáng trong ngày đầu nghỉ lễ.

Bí quyết để duy trì vóc dáng "vạn người mê" của mẹ một con không nằm ở những giờ tập gym căng thẳng. Bởi Minh Hằng được biết đến là một trong những "nữ hoàng Pickleball", vô cùng đam mê bộ môn thể thao quốc dân của người trẻ. Người đẹp duy trì tần suất ra sân đều đặn lên tới 5 ngày/tuần, biến việc tập luyện thành niềm vui để nạp đầy năng lượng và giữ gìn đường cong lý tưởng.

Xứng danh tay phẩy vợt đầy đam mê, Pickleball là trợ thủ đắc lực giúp Minh Hằng giữ dáng.

Trong khi đó, Chi Pu lại chọn Hội An làm điểm dừng chân tại một resort cao cấp. Nữ ca sĩ đánh "phủ đầu" kỳ nghỉ lễ dài ngày năm nay, khi mỗi ngày lại "thả xích" một bộ ảnh mới, phô diễn trọn vẹn đường cong "chữ S" và bóng lưng nức nở. Dù check-in tại vùng biển miền Trung nhưng tuyệt nhiên khán giả chưa thấy bóng dáng của bikini hay một lần cô nàng đặt chân xuống nước, thay vào đó là những set đồ khoe dáng đầy tinh tế.

Chi Pi trong một thiết kế của brand Việt AESTHETE.

Màn đụng hàng mẫu mini dress giữa Chi Pu và Ngọc Trinh trong thiết kế của Erysstudio.

Mới đây nhất, Chi Pu khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi diện set đồ satin trơn bóng đến từ thương hiệu cá nhân: Vera By Chipu. Thiết kế tối giản nhưng lại tôn vinh triệt để cơ bụng hoàn mỹ và làn da mịn màng nhờ vào những giờ "đổ mồ hôi, sôi nước mắt" trong phòng tập vài tuần trước khi xách túi đi biển.

Lựa chọn này cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối của Chi Pu dành cho các Local Brand Việt. Với mức giá dễ chịu nhưng sở hữu phom dáng chuẩn, các trang phục này vẫn thừa sức gây ấn tượng mạnh mẽ, minh chứng cho việc: chỉ cần chăm chỉ xây dựng một vóc dáng lý tưởng, bất kỳ món đồ nào cũng có thể trở nên sang xịn mịn.

Người đẹp diện set đồ ngủ thoải mái của Vera By Chipu.

Ảnh IGNV