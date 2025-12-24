Da khô, ngứa vào mùa đông có phải do tắm rửa không đúng cách?

Trên thực tế, những phương pháp này không những không làm giảm ngứa mà còn có thể làm cho tình trạng của da thêm tồi tệ hơn.

Những sai lầm khi chăm sóc da vào mùa đông

Nguyên nhân chính gây khô và ngứa da vào mùa đông là do hàng rào bảo vệ da bị tổn thương bởi khí hậu khô hanh. Việc tăng tần suất tắm rửa và làm sạch quá mức vào thời điểm này chỉ mang lại hiệu quả tạm thời nhưng có thể dẫn đến các vấn đề về da nghiêm trọng hơn về sau.

Đặc biệt, hãy tránh rửa mặt bằng nước quá nóng. Da của chúng ta có một lớp dầu tự nhiên trên bề mặt. Nó hoạt động như một lớp màng bảo vệ giúp giữ ẩm cho da. Nhiệt độ nước càng cao, lớp dầu bảo vệ này càng dễ bị hòa tan.

Nên tránh rửa mặt bằng nước quá nóng.

Vào mùa đông, da vốn đã bị mất nước. Việc rửa mặt bằng nước nóng sẽ càng làm tổn thương lớp dầu bảo vệ này, khiến da càng khô và dễ bị hư tổn hơn. Khi đó, chỉ cần những tác động nhỏ từ bên ngoài cũng có thể gây ngứa dữ dội, thậm chí dẫn đến nhiều bệnh ngoài da khác nhau.

Ngoài ra, bạn nên bỏ thói quen chà xát mạnh khi tắm. Bụi bẩn bong ra khi bạn chà xát thực chất là lớp ngoài cùng của da, lớp sừng, một lớp bảo vệ quan trọng cho da. Chà xát mạnh sẽ phá hủy lớp bảo vệ này cùng với lớp dầu tự nhiên trên bề mặt da. Mặc dù chà xát có thể mang lại cảm giác dễ chịu khi bạn bị ngứa, nhưng nó lại làm tổn thương thêm lớp bảo vệ da, khiến da trở nên nhạy cảm hơn.

Biên pháp ngăn ngừa khô da, ngứa da vào mùa đông

Vào mùa đông, bạn nên tắm bằng nước ấm với nhiệt độ không vượt quá 38℃, tránh dùng nước quá nóng. Nhiệt độ nước trên 40℃ có thể làm tổn thương lớp màng của da, gây giãn mạch máu dưới da và làm trầm trọng thêm tình trạng ngứa.

Khi chăm sóc da mùa đông, bạn nên tránh sử dụng xà phòng có tính kiềm mạnh. Mặc dù một số xà phòng này có đặc tính kháng khuẩn, nhưng chúng có thể làm trầm trọng thêm tình trạng khô và căng da ở người già, người có da khô hoặc da nhạy cảm.

Bạn nên tránh tắm với nước quá nóng.

Sau khi tắm xong, bạn hãy nhẹ nhàng dùng khăn thấm khô da và nhớ đừng chà xát mạnh. Thời điểm tốt nhất để thoa kem dưỡng ẩm là trong vòng 3 phút sau khi tắm. Đây là thời gian vàng để phục hồi hàng rào bảo vệ da và nhanh chóng hình thành lớp màng khóa ẩm.

Đối với chăm sóc da mặt, những người có làn da khô và nhạy cảm có thể bỏ qua bước toner vào mùa đông và thoa kem dưỡng ẩm trực tiếp. Nếu bạn thường sử dụng xịt dưỡng ẩm, hãy nhớ vỗ nhẹ cho đến khi thẩm thấu hết, sau đó thoa một lớp mỏng kem dưỡng da mặt hoặc sữa dưỡng thể. Nếu không, nước trong xịt sẽ bay hơi nhanh chóng, hút ẩm từ da và khiến da khô hơn.

Nếu bạn đã có làn da khô và ngứa, bạn có thể giảm tần suất tắm và rút ngắn thời gian tắm để giảm kích ứng da.

Trường hợp nào nên gặp bác sĩ?

Trong mùa đông, có 3 nhóm người có hàng rào bảo vệ da tương đối yếu hơn và cần có biện pháp phòng ngừa. Đầu tiên là người cao tuổi bị suy giảm chức năng tuyến bã nhờn, dẫn đến giảm tiết bã nhờn và giảm tổng hợp lipid giữa các tế bào, khiến da dễ bị tổn thương hơn trong môi trường khô. Tiếp đến là những người có làn da khô hoặc nhạy cảm thường bị mẩn đỏ, rát và bong tróc do mất nước. Cuối cùng là các bệnh nhân mắc các bệnh về da như viêm da cơ địa, vảy nến...

Vào mùa đông, bạn cần có chế độ chăm sóc da kỹ lưỡng.

Các chuyên gia đặc biệt nhắc nhở rằng không nên bỏ qua tình trạng ngứa da. Nếu gặp bất kỳ trường hợp nào trong bốn tình huống sau đây, bạn nên đến khoa da liễu của bệnh viện càng sớm càng tốt.

Tình trạng ngứa dữ dội đến mức ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, khiến bạn mất ngủ cả ngày lẫn đêm, thậm chí gây chảy máu và rỉ dịch do gãi, điều đó cho thấy da bạn đang bị viêm và cần dùng thuốc để kiểm soát.

Nếu phát ban lan rộng từ một mảng da khô, bong vảy nhỏ thành những vùng da đỏ, sẩn, mụn nước, đóng vảy lớn hơn, hoặc lan ra toàn thân, đây có thể là dấu hiệu của bệnh chàm hoặc vảy nến, và cần được chữa trị kịp thời.

Nếu bạn đã dưỡng ẩm cho da đều đặn và đúng cách trong 2 tuần nhưng da vẫn bị khô và ngứa, thậm chí tệ hơn thì chứng tỏ hàng rào bảo vệ da bị tổn thương nghiêm trọng hoặc có bệnh lý da tiềm ẩn. Lúc này, bạn cần tới sự giúp đỡ của các bác sĩ da liễu.

Các triệu chứng toàn thân đi kèm: Ngoài cảm giác khó chịu ở da, bạn cũng có thể gặp các triệu chứng như sốt, mệt mỏi và đau khớp. Điều này cho thấy sức khoẻ của bạn đang có vấn đề và cần được thăm khám ở các bệnh viện.