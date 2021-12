Da căng bóng với Thẩm mỹ viện Hàn Quốc Muse Medical - Muse Clinic

Vậy làm thế nào để sở hữu làn da căng mọng nước đó? Ngày nay, phương pháp cấy trực tiếp Hyaluronic Acid (hay còn gọi tiêm cấp ẩm) vào lớp trung bì, giúp cấp nước tức thì, nhằm duy trì độ ẩm và tăng tính đàn hồi, cho làn da mọng căng như nước đã trở nên phố biển và là phương pháp được phụ nữ Hàn Quốc ưa chuộng, đặc biệt là trong thời tiết hanh khô.



Những lợi ích thần kỳ mà liệu trình tiêm cấp ẩm đem lại:

- Da ngậm nước, căng bóng và mịn màng tức thì

- Phục hồi làn da hư tổn, da lão hóa

- Tăng độ đàn hồi

- Kết nối các tế bào collagen, elastin và nguyên bào sợi chặt chẽ giúp duy trì cấu trúc da

- Làm căng bề mặt da, giảm thiểu nếp nhăn

- Làm sáng và đều màu da

- Da cân bằng khả năng điều tiết dầu trên da

- Thu nhỏ lỗ chân lông

- Làm đầy bọng mắt khiến gương mặt trở nên tươi tắn và đầy sức sống

- Mặt mộc tự nhiên - không cần trang điểm cầu kỳ

Trường hợp cần trị liệu:

- Da khô, trang điểm không ăn, da dễ mất nước, đã thoa kem dưỡng ẩm nhưng không hiệu quả.

- Da lão hoá, xệ, chùng nhão, mất đàn hồi

- Muốn cải thiện tone da tươi sáng hơn

- Là liệu trình phải có để có làn da sáng bóng glass skin (hay còn gọi làn da thiên thần)

- Làn da thiếu ẩm dẫn đến đổ nhiều dầu

Thẩm mỹ viện Muse Medical- Muse Clinic là phòng khám hàng đầu về Filler, Botox, các liệu trình điều trị chăm sóc da bằng Laser, hàng loạt liệu trình điều trị mụn, sẹo rỗ, giúp da trắng hồng tự nhiên, chuẩn glass skin căng mọng nước theo xu hướng Hàn Quốc và nhiều liệu trình làm đẹp thời thượng khác.

Thẩm mỹ viện Hàn Quốc Muse Medical - Muse Clinic sở hữu hàng loạt các liệu pháp tiêm cấp ẩm như PDRN, Mulgwang, Baby Skin nhằm mang lại hiệu quả trẻ hóa da, bao gồm cải thiện độ ẩm, độ đàn hồi, độ sần sùi và độ sáng của làn da. Bên cạnh đó, đội ngũ bác sĩ của phòng khám ngoài sở hữu kinh nghiệm chuyên ngành, còn sở hữu gu thẩm mỹ tinh tế chuẩn Hàn Quốc nhằm tôn vinh những nét đẹp tự nhiên vốn có mỗi người.

MUSE CLINIC



Tại sao #MuseClinic được khách hàng yêu thích:

- Công nghệ cao cấp chính hãng từ Hàn Quốc

- Tư vấn 1:1 để tìm ra phác đồ phù hợp với từng loại da, cơ địa

- Sản phẩm nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc, Châu Âu và Mĩ.

- Đội ngũ bác sỹ chuyên khoa trực tiếp đảm nhận với kỹ thuật tiêm hàng đầu Hàn Quốc

Website: www.museclinic.vn

- Hotline: 1900989854

- 10:00 - 19:00 | Thứ 2 - Chủ nhật

- Địa chỉ: 50-52 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

"Hãy là nàng thơ của chính mình

Be your own muse."

#museclinicvn #beyourownmuse