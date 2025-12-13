Da căng bóng như Kim Yoo-jung: 5 món skincare chị em nên sắm ngay mùa cuối năm

Làn da căng bóng, trong veo như Kim Yoo-jung luôn là "ước mơ" của nhiều chị em. Cuối năm thời tiết hanh khô, da dễ xỉn màu và mất độ đàn hồi, vì vậy đây là thời điểm lý tưởng để nâng cấp chu trình skincare. Chỉ cần tập trung vào ba bước: tẩy da chết - làm sạch sâu - dưỡng ẩm - chống nắng - nâng tông, bạn hoàn toàn có thể sở hữu làn da mịn mướt, sáng khỏe. Dưới đây là 5 món skincare đang "cháy hàng" và giảm giá mạnh trên Lazada, cực phù hợp để tút lại làn da mùa lễ hội.

1. Combo 3 Tẩy Da Chết Dove Lựu Đỏ - Da mềm mịn, sáng bóng từ bước đầu tiên

Tẩy tế bào chết body là chìa khóa để da luôn mịn màng và đều màu. Bộ 3 tẩy da chết Dove hương lựu đỏ giúp loại bỏ lớp da sần sùi, làm mềm vùng da thô ráp như khuỷu tay, đầu gối. Kết cấu scrub mịn không gây rát da, trong khi dưỡng chất đặc trưng của Dove lại giúp da mềm ngay sau khi tắm. Đặc biệt, combo này đang giảm 13,57% trên Lazada, từ 597.000 còn 516.000, rất thích hợp để đầu tư cho mùa cuối năm khi da thường khô hơn và dễ xỉn màu.

2. Nước tẩy trang bí đao Bigsize 500ml - Sạch sâu, giảm dầu, ngừa mụn

Để da đạt độ căng bóng kiểu Hàn, bạn phải bắt đầu với bước làm sạch chuẩn chỉnh. Nước tẩy trang bí đao giúp làm sạch lớp kem chống nắng, makeup và bụi bẩn nhưng vẫn giữ da ẩm mượt, không gây khô căng. Bí đao còn hỗ trợ kiểm soát dầu và giảm mụn ẩn - cực hợp với da hỗn hợp hoặc da dễ bí tắc mùa lạnh. Hiện tại, sản phẩm đang giảm cực mạnh 48,45% trên Lazada - từ 580.000 chỉ còn 299.000, nên đây gần như là một trong những deal "ngon - bổ - rẻ" nhất để chăm da dịp cuối năm.

3. Combo 2 Sữa chống nắng Anessa Gold Milk SPF50+ - Bảo vệ da tối ưu, hiệu ứng glow tự nhiên

Không thể đạt được làn da trong trẻo như Kim Yoo-jung nếu thiếu kem chống nắng. Anessa Gold Milk nổi tiếng với kết cấu mỏng nhẹ, kiềm dầu tốt nhưng vẫn để lại lớp finish bóng khỏe thanh thoát đúng chuẩn da Hàn. Dùng mỗi ngày sẽ hạn chế sạm da, ngăn lão hóa và giúp da luôn sáng mịn. Combo 2 chai này đang giảm 25,28% trên Lazada, từ 1.404.000 xuống còn 1.049.000, vô cùng kinh tế cho những ai phải dùng chống nắng thường xuyên. Vừa tiết kiệm, vừa yên tâm sử dụng lâu dài.

4. Gel Dưỡng Ẩm Colorkey Luminous - Cấp nước đa tầng, hỗ trợ sáng da

Nếu muốn da căng bóng, giữ ẩm là điều quan trọng nhất. Gel dưỡng Colorkey Luminous có texture mỏng nhẹ, thấm nhanh, không nhờn dính, phù hợp cho cả da dầu và da nhạy cảm. Công thức cấp ẩm sâu giúp bề mặt da lúc nào cũng mượt mà, nhìn ngậm nước tự nhiên. Sản phẩm đang được giảm 8,33% trên Lazada - từ 288.000 còn 264.000, mức giá rất dễ chịu cho một sản phẩm dưỡng ẩm dùng được cả ngày lẫn đêm.

5. Kem nâng tông Carslan - "Kem lười makeup" cho da sáng mịn tức thì

Kem nâng tông Carslan là bảo bối cho những ngày bạn lười trang điểm nhưng vẫn muốn da trông tươi sáng, căng bóng. Chất kem mịn, tiệp da, che phủ nhẹ giúp da trắng tự nhiên mà không hề bị bệt hay bí. Thành phần chiết xuất thực vật còn hỗ trợ dưỡng ẩm, làm dịu da, phù hợp với mọi loại da.Hiện sản phẩm đang giảm tới 34,12% trên Lazada - từ 469.000 còn 309.000, quá lý tưởng để sắm cho mùa lễ hội khi bạn cần một lớp nền đẹp mà không phải makeup cầu kỳ.

Muốn sở hữu làn da căng bóng như Kim Yoo-jung không hề khó: chỉ cần làm sạch đúng cách, dưỡng ẩm đầy đủ và đừng bao giờ bỏ qua kem chống nắng. Bộ 5 sản phẩm trên vừa phù hợp mọi loại da, vừa đang có mức giá giảm cực hời trên Lazada. Cuối năm là thời điểm tuyệt vời để đem về những món skincare chất lượng, giúp làn da luôn trong trẻo, rạng rỡ và sẵn sàng cho mùa lễ hội. Chăm đều mỗi ngày, bạn sẽ thấy da sáng mịn rõ rệt chỉ sau vài tuần!

