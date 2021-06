“Cứu con với” - Câu nói của em bé 1 tuổi khiến người mẹ vội bế con đến bệnh viện thì phát hiện ra đứa trẻ bị bệnh này

Khi trẻ bước vào giai đoạn tập nói, từ đầu tiên mà cha mẹ luôn mong con mình gọi đó là "ba", "mẹ". Mặc dù những từ này các bé còn không hiểu nghĩa và chưa phát âm rõ ràng, nhưng cha mẹ cảm thấy rất hạnh phúc khi nghe thấy. Tuy nhiên, có một em bé ở Anh trong lần đầu tiên tập nói, cô bé đã phát âm từ "help me, mom" (Cứu con với) một cách rất rõ ràng. Điều này khiến cho người mẹ vô cùng sửng sốt.

Theo trang Mirror, người mẹ này có tên Shawna Annie, trong video mà cô chia sẻ lên TikTok, cô và con gái đang tương tác với nhau. Cô rất mong đứa con gái 1 tuổi của mình gọi tiếng mẹ đầu tiên. Cô lấy điện thoại ra quay video, tính ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này của con thì cô bé bỗng nhiên nói rõ tiếng "help me, mom". Cô không tin nổi, cố gắng nghe lại vài lần trong video và tin chắc những gì mình nghe được là 2 chữ "help me".

Em bé một tuổi nói "help me mom" khiến mẹ ngỡ ngàng.

Video này nhanh chóng nhận được 284.000 lượt thích, 2.100 bình luận và 970.000 lượt xem, khiến tất cả những người đang theo dõi Annie không khỏi sửng sốt. Mọi người đã để lại những bình luận của mình chẳng hạn như: "Trời ơi, con bé nói rõ ràng quá", "Không thể tin đây là lời nói của một đứa trẻ 1 tuổi", "Tôi đã nghe thấy rõ, thực sự cảm thấy kinh khủng".

Annie còn khẳng định rằng, bản thân chưa bao giờ nói ra bất cứ từ ngữ nào tương tự như từ "help me" với con mình. Và đây cũng là từ đầu tiên mà con gái cô nói kể từ lúc mới sinh ra.

Trong lần đầu tiên tập nói, cô bé đã phát âm từ " help me" một cách rất rõ ràng.

Chưa dừng lại ở đó, Annie cảm thấy có điều gì đó không ổn với con mình nên đã bàn bạc với chồng, sau đó cả 2 đưa con gái đến gặp bác sĩ nhi khám. Tại đây, bác sĩ đã chuyển cô bé sang khoa tim mạch để kiểm tra và phát hiện ra tim của cô bé có vấn đề nên thông báo cho cả gia đình về việc mổ tim.



Annie nói: "Có điều gì đó thực sự khiến tôi cảm thấy bất an. Tôi đưa con mình đến gặp bác sĩ nhi và họ đã chuyển con bé đến khoa tim mạch. Con bé được phẫu thuật chưa đầy 1 tháng sau đó".

Ca phẫu thuật đã thành công, cô bé khỏe mạnh trở lại và cuộc sống của gia đình Annie quay trở về như trước. Sau tất cả, cô vẫn không thể quên được câu nói ám ảnh của con gái khi lần đầu tập nói lại là tiếng kêu cứu.

Nguồn: CNT, Mirror