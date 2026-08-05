Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La

Bệnh nhi trú tại xã Chiềng Khong, tỉnh Sơn La, nhập viện trong tình trạng đau đớn, hoảng sợ với các vết thương phức tạp ở mắt phải và vùng hàm mặt. Theo người nhà, khi đang chơi với đàn chó con của hàng xóm, bé bất ngờ bị chó mẹ lao tới tấn công. Sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Sông Mã, trẻ được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La để tiếp tục điều trị.

Qua thăm khám và chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ xác định vùng hàm mặt của trẻ bị tổn thương nham nhở, khuyết hổng nhiều mô mềm, ảnh hưởng đến các cấu trúc quan trọng như mắt, mũi và vùng mặt. Trẻ được cấp cứu, dùng kháng sinh, giảm đau, đồng thời tiêm huyết thanh kháng dại, vắc xin phòng dại và phòng uốn ván trước khi phẫu thuật.

Kíp mổ do ThS.BS Nguyễn Thị Hồng Chuyên, Trưởng khoa Răng Hàm Mặt, trực tiếp thực hiện đã tiến hành làm sạch vết thương, cắt lọc mô dập nát, lấy dị vật, tạo vạt và khâu tạo hình nhằm phục hồi tối đa cấu trúc vùng hàm mặt. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, hiện sức khỏe bệnh nhi ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi bị chó cắn cần rửa kỹ vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng trong ít nhất 15 phút, sau đó sát khuẩn và nhanh chóng đến cơ sở y tế để được đánh giá nguy cơ, chỉ định tiêm vaccine phòng dại và huyết thanh kháng dại khi cần thiết. Đối với các vết cắn ở vùng đầu, mặt, cổ hoặc gần hệ thần kinh trung ương, người bệnh cần được tiêm huyết thanh kháng dại kết hợp vắc xin càng sớm càng tốt.

Để phòng tránh tai nạn, cha mẹ không nên để trẻ nhỏ chơi một mình với chó, kể cả chó nuôi trong nhà. Đặc biệt, cần thận trọng với chó đang nuôi con, đang ăn hoặc bị thương vì đây là thời điểm chúng dễ tấn công để bảo vệ bản năng. Chó nuôi cần được tiêm phòng dại đầy đủ, rọ mõm khi ra nơi công cộng và quản lý đúng quy định để bảo đảm an toàn cho cộng đồng.