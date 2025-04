Cute nhất trend "See You Later, Alligator" gọi tên em bé 2 tuổi này, ngọng líu ngọng lô được các mẹ thi nhau "xin vía"

Mấy ngày nay lướt MXH, có một bài hát được các mẹ bỉm và em bé tua đi tua lại không biết bao nhiêu lần: "See you later, alligator/In a while, crocodile/Give a hug, lady bug/Blow a kiss, jelly fish/See you soon, big baboon/Out the door, dinosaur/Takecare, polar bear/Wave goodbye, butterfly"...

Giai điệu quá hay khiến cho bài hát này bất ngờ trở thành trend. Hội hot girl đến hot mom đua nhau thể hiện tài năng ca hát, khoe chất giọng ngọt ngào. Không chỉ vậy, các em bé cũng mê mẩn, gia nhập ngay chặng đua trend.

Một trong số đó là bé gái 2 tuổi Aimee (sống tại TP HCM). Xem clip mà ai cũng mê mẩn giọng ca líu lô của Aimee, bé xíu mà nói tiếng Anh khá chuẩn và chính xác. Không chỉ hát, cô bé còn biết làm động tác phụ họa chuẩn chỉnh nữa.

Chỉ có 2 ngày được nghe nhạc mà Aimee đã thuộc thế rồi. Nhìn cô bé đáng yêu khiến hội chị em thi nhau xin vía, chỉ mong sau này có một cô con gái ngọt ngào, cưng xỉu như vậy.

Chị Diễm Phương là mẹ của Aimee chia sẻ con gái biết nói từ khá sớm. Ở nhà, chị Phương cũng đồng hành cùng con như mua sách song ngữ để cùng con đọc truyện.

Đó có thể là các chủ đề như trái cây, động vật, màu sắc... Bên cạnh dạy từ vựng, chị Phương thường lồng ghép dạy thêm cho con các mẫu câu đơn giản trong các tình huống hằng ngày như con thích ăn gì, con tên gì, các câu chúc theo dịp...

"Trộm vía Aimee là một em bé biết nói sớm và con hợp tác và chịu hát, nên nói nhanh hơn các bạn. Ngay từ khi con còn trong bụng mẹ đến khi con lớn thì mình luôn nói chuyện với con rất nhiều để hỗ trợ con phát triển tốt hơn.

Khi Aimee còn ở trong bụng mẹ, thay vì thai giáo bằng cách chỉ nghe nhạc, đọc truyện, mình đã quyết định học IELTS và thạc sĩ. Mình nghĩ khi mẹ nghe - nói - đọc - viết thì phần nào con cũng sẽ tiếp thu thụ động, ngoài ra lúc đó mình cũng có cơ hội nâng cao chuyên môn để sau này dạy con và phục vụ cho công việc.

Em bé Aimee

Khi con mới sinh đến khi biết nói vài từ đơn giản, mình và ba bé Aimee luôn nói chuyện với con. Một số hoạt động mình làm cùng con là đọc sách, chơi flashcard, cho con nghe nhạc tiếng Anh, hát cho con nghe, nhảy múa với các bài hát đó cùng con.

Khi Aimee nói được 3-4 từ liên tiếp bạn đã bắt đầu ráp từ để hát thành một bài hoàn chỉnh. Bài hát tiếng Anh đầu tiên bạn hát được là Twinkle twinkle little star khi đó Aimee mới 14 tháng tuổi", chị Phương chia sẻ.

Bài đồng dao trẻ con nổi tiếng "See You Later, Alligator" vốn là một ca khúc vui nhộn được trẻ em phương Tây hát với các câu từ ngộ nghĩnh. Thông qua giai điệu nhẹ nhàng, ca từ gần gũi, các em bé sẽ có thêm vốn từ tiếng Anh bởi học ngoại ngữ thông qua các bài hát sẽ dễ hơn rất nhiều. Mẹ nào có con nhỏ nhớ thử cho con mình nghe xem bé có thích không nhé.