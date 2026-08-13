Khi các nhóc tì trở lại trường học, vợ chồng doanh nhân Cường Đô La và siêu mẫu Đàm Thu Trang mới đây cũng cập nhật khoảnh khắc đưa hai con tựu trường, không quên chụp ảnh check-in như thường lệ. Nếu như năm trước, cả hai từng gây chú ý khi chọn đôi giày Loro Piana Summer Charms Walk Loafer làm đồ đôi, thì năm nay chỉ còn Đàm Thu Trang trung thành với item này.

Thế nhưng, cặp đôi doanh nhân - siêu mẫu lại có lựa chọn khác thú vị hơn. Không phải hàng hiệu giá trị cao, đôi đôi của cả hai lần này lại là chiếc vòng sức khỏe WHOOP 5.0 trên cổ tay.

Nhìn thoáng qua, WHOOP trông không có gì quá đặc biệt, thậm chí có phần "khó hiểu" với nhiều người: một thiết kế có kích thước tương đương đồng hồ đeo tay nhưng hoàn toàn không có màn hình, chỉ là một vòng vải mỏng quấn quanh cổ tay, lặng lẽ đo đạc các chỉ số cơ thể rồi liên kết trực tiếp với ứng dụng trên điện thoại.

Cường Đô La và Đàm Thu Trang cùng đeo WHOOP, biến thiết bị công nghệ thành món phụ kiện đôi trong những khoảnh khắc đời thường.

Thiết kế này thực chất đã xuất hiện trên thị trường từ năm 2012, nhưng phải đến thời gian gần đây, đặc biệt khi thế hệ WHOOP 5.0 ra mắt cùng sự đồng hành của siêu sao Cristiano Ronaldo với vai trò nhà đầu tư lẫn Đại sứ toàn cầu nó mới thực sự tạo nên một cơn sốt.

Với những vận động viên, đây là một công cụ phục vụ hiệu suất thi đấu và theo dõi sức khỏe. Nhưng khi xuất hiện trên cổ tay những người không nhất thiết phải là người chơi thể thao chuyên nghiệp, WHOOP bắt đầu mang một ý nghĩa khác - dấu hiệu của lifestyle. Đó là lối sống của những người kỷ luật, coi việc ngủ đủ, tập luyện, phục hồi và theo dõi cơ thể như một phần của hình ảnh cá nhân.

Cường Đô La chọn WHOOP với dây dệt tông trung tính, hoàn thiện vẻ ngoài gọn gàng, tối giản.

Được CR7 ví như "bác sĩ trên cổ tay", thiết bị này duy trì mô hình đăng ký thành viên (membership) bắt buộc từ $199 đến $359/năm (khoảng 5 đến 9 triệu đồng/năm) kèm theo hệ sinh thái dây đeo thay thế đa dạng có giá khoảng $50 (hơn 1 triệu đồng).

Cristiano Ronaldo phối WHOOP cùng trang phục Gucci, cho thấy món phụ kiện công nghệ này hoàn toàn có thể bước vào những set đồ hypebeast.

Thiết kế nhìn gần với vòng tay hơn là thiết bị thể thao là lý do nhiều người trong cộng đồng thời trang thích WHOOP hơn các fitness tracker khác.

Vốn đã nổi tiếng với bộ sưu tập đồng hồ gồm những cái tên đình đám như Richard Mille, Patek Philippe hay Audemars Piguet, Cường Đô La gần đây lại cho thấy sự ưu ái lớn đến chiếc vòng này khi liên tục dùng Whoop như món phụ kiện độc tôn.

Nam doanh nhân còn sở hữu nhiều hơn một phiên bản màu sắc cho chiếc vòng công nghệ này để phối đồ linh hoạt: từ bản dây dệt tông màu trung tính nhã nhặn đeo cặp cùng vợ, cho đến phiên bản dây màu nâu bò lịch lãm khi vi vu lái xe ra biển. Chiếc vòng sức khỏe gọn nhẹ giờ đây đã hoàn toàn thay thế cho vị trí của những chiếc đồng hồ đắt giá trên cổ tay trái của Cường Đô La.

Chiếc vòng tay đồng hành cùng nam doanh nhân trong nhiều phong cách, hoạt động đời thường.

Lingling Kwong còn đeo smart band cùng váy dạ hội.

Nếu đồng hồ xa xỉ thường đóng vai trò như một điểm nhấn thể hiện cá tính và địa vị, WHOOP ngược lại càng kín đáo càng dễ hòa vào outfit. Đây cũng là một trong những lý do những thiết bị theo dõi sức khỏe đang dần được nhìn nhận như một phần của phong cách sống.

Chiếc nhẫn thông minh Oura Ring cũng tương tự. Nhìn ra thế giới, việc các tỷ phú, siêu sao quốc tế hay dàn idol K-pop đình đám cất bớt trang sức xa xỉ để kết nạp các thiết bị công nghệ theo dõi sức khỏe đang trở thành một trào lưu bùng nổ.

Ra đời từ năm 2015 bởi công ty Oura Health (Phần Lan), chiếc nhẫn nhỏ gọn này đã trải qua 4 thế hệ nâng cấp và hiện là món phụ kiện "ruột" của hàng loạt tên tuổi đình đám như Lisa, Jennie (BLACKPINK), V (BTS), Kim Kardashian... Có mức giá dao động quanh mốc 10 - 11 triệu đồng, Oura Ring chinh phục giới sao nhờ sự cân bằng hoàn hảo giữa hiệu năng công nghệ và tính thẩm mỹ thời trang.

V (BTS) chọn smart ring như một món phụ kiện tối giản, dễ dàng hòa vào phong cách thường ngày.

Thiết bị này đóng vai trò như một trợ lý sức khỏe thầm lặng. Tương tự smartwatch, chiếc nhẫn đo lường liên tục nhịp tim, thân nhiệt, nồng độ oxy trong máu và chỉ số giấc ngủ. Điều này giúp các ngôi sao có lịch trình làm việc khắc nghiệt kiểm soát tốt năng lượng và duy trì tinh thần làm việc bền bỉ.

Bên cạnh đó, Oura Ring còn "ngụy trang" hoàn hảo dưới dạng trang sức cao cấp. Không có màn hình hiển thị nhấp nháy, chiếc nhẫn trông hệt như một món phụ kiện thời trang tinh tế. Lisa (BLACKPINK) từng gây sốt khi diện phiên bản màu trắng; V (BTS) chọn bản gốm xanh đậm cực kỳ nam tính dễ dàng kết hợp cùng nhẫn trang sức trong trang phục sân bay cho tới thời trang trình diễn.

Lisa cũng từng xuất hiện với smart ring, đưa món phụ kiện công nghệ này vào những lựa chọn thời trang trình diễn.

Từ chiếc vòng WHOOP 5.0 đến nhẫn Oura Ring 4, giới siêu giàu và dàn sao hạng S đang định nghĩa lại khái niệm xa xỉ. Không còn phụ thuộc vào độ lấp lánh của đồng hồ đắt đỏ hay kim cương, gu ăn mặc thượng lưu giờ ưu tiên những món trang sức công nghệ gọn nhẹ - nơi sự riêng tư và sức khỏe mới là đẳng cấp thực sự.

Ảnh: IGNV, Internet