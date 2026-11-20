Một khung hình trích từ phim tài liệu Always Lalisa đang được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến người hâm mộ không khỏi bật cười vì khoảnh khắc quá đỗi đời thường của Lisa (BLACKPINK). Trong đoạn phim, nữ thần tượng xuất hiện với chiếc mũ bảo hiểm xanh, diện nguyên set áo quần đồng bộ rồi cầm lái chiếc xe tay ga với dáng vẻ có phần lúng túng nhưng đầy hào hứng.

Khung hình hậu trường trích từ phim tài liệu Always Lalisa ghi lại cảnh Lisa đội mũ bảo hiểm, xỏ dép tông và vi vu trên chiếc xe tay ga đầy đời thường.

Nhìn tư thế điều khiển xe của cô nàng, ai nấy đều phải phì cười vì vừa thấy quen mắt lại vừa thấy... hơi cấn. Vốn quen cầm lái siêu xe bốn bánh ngoài đời thực nên khi chuyển sang chạy xe hai bánh, Lisa ngồi hơi khom người "cắm đầu" về phía trước, hai tay ghì chặt ghi-đông đầy tập trung. Hài hước nhất là một bên chân mang dép lê của nữ thần tượng cứ thòng hờ xuống sát mặt đường, trông chẳng khác nào đang đi xe đạp và sẵn sàng... phanh gấp bằng dép bất cứ lúc nào. Khoảnh khắc cô nàng vừa rồ ga vừa ngoái lại phía sau cười toe toét càng khiến khung hình thêm phần duyên dáng, đời thường.

Khoảnh khắc bình dân đến mức khó tin khiến netizen Việt trên Threads đồng loạt nhận nhầm siêu sao toàn cầu thành "idol quốc nội" đang chạy xe ra chợ.

Ngay khi bức ảnh này xuất hiện trên Threads, netizen Việt lập tức rần rần vì độ tương đồng khó tin. Nhiều người thú nhận lúc lướt nhanh qua đã giật mình tưởng nhầm một "idol quốc nội" hay chị gái Việt Nam nào đó đang vi vu trong xóm, thậm chí có người còn ví von dáng vẻ này hệt như mẹ mình mỗi sáng phóng xe ra chợ. Không ít bình luận hài hước trêu rằng "dòng máu Đông Nam Á" trong người Lisa trỗi dậy quá mạnh mẽ, nhìn chẳng còn chút khoảng cách nào của một ngôi sao hạng A quốc tế.

Tư thế ngồi hơi khom người cùng một bên chân thòng hờ sát mặt đường như sẵn sàng... phanh xe bằng dép của nữ thần tượng khiến dân tình cười ngất.

Góp công lớn nhất trong việc biến Lisa thành "cô gái hàng xóm" chính là bộ trang phục họa tiết tối màu có phom dáng rộng rãi, thoáng mát. Nhìn thoáng qua, set đồ ngắn tay kết hợp quần dài ống suông này trông hệt như một bộ pijama hay "đồ bộ" mặc nhà kinh điển của hội chị em mỗi khi bước ra đường. Thế nhưng thực chất, đây lại là hàng hiệu chuẩn chỉnh từ Dior với họa tiết Dior Oblique đặc trưng của nhà mốt Pháp.

Bộ đôi gồm áo sơ mi và quần dài được chế tác từ vải lụa twill, đi kèm các chi tiết viền tương phản, túi áo và dấu ấn Christian Dior được đặt tinh tế trên trang phục. Nhìn qua có thể gọi vui là “đồ bộ”, nhưng xét về chất liệu lẫn kỹ thuật hoàn thiện, đây là một set đồ xa xỉ đúng nghĩa.

Theo giá niêm yết trên website Dior Việt Nam, mẫu áo sơ mi ngắn tay Dior Chez Moi cùng họa tiết có giá 81 triệu đồng, trong khi quần dài đồng bộ được niêm yết ở mức 68 triệu đồng. Tổng cộng, hai món đã lên tới 149 triệu đồng - đủ để biến bộ “đồ bộ đi chợ” trong tưởng tượng thành một khoản đầu tư không hề nhẹ.

Cận cảnh thiết kế áo sơ mi ngắn tay và quần dài lụa twill phủ họa tiết Dior Oblique có tổng giá trị khoảng 149 triệu đồng.

Nhìn tổng thể thì chẳng khác gì trang phục mặc nhà bình dân để chạy xe quanh xóm, nhưng qua bàn tay của Dior, chất liệu lụa twill cùng họa tiết biểu tượng đã đẩy giá trị set đồ lên một đẳng cấp hoàn toàn khác. Riêng Lisa thì chứng minh dù khoác lên người trang phục gần 150 triệu đồng, cô vẫn trông gần gũi như bất kỳ cô gái nào đang tranh thủ chạy xe ra phố. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ chỉ nằm ở chiếc "đồ bộ" có giá bằng cả gia tài của không ít người.

Ảnh: Internet