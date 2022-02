Cuộc chiến mặc đẹp của 2 nàng công sở tuổi 30+: Ăn diện thanh lịch đúng chuẩn, không hề hở bạo nhưng lại rất “bốc”

Năm 2021 sốc với cảnh giường chiếu của Song Hye Kyo và phi công trẻ Jang Ki Yong trong "Now, We Are Breaking Up", thì sang năm 2022, các chị đẹp công sở trong phim Hàn còn táo bạo hơn bội phần. Vẫn là những bộ cánh công sở thanh lịch chỉnh chu khiến chị em mê mẩn, ẩn sâu trong đó còn là những bí mật động trời, những màn bùng cháy trên giường khiến bộ phim của 2 chị đẹp tuổi 30+ Park Min Young và Seohyun (em út SNSD) nóng hơn bao giờ hết.

Park Min Young trong phim "Dự Báo Tình Yêu Và Thời Tiết"

Ngay từ những bức hình đầu tiên được hé lộ, nhan sắc và gu thời trang của Park Min Young trong phim mới đã khiến công chúng ngất lịm.

Park Min Young với kiểu tóc và nhan sắc 100 điểm xinh đẹp đủ khiến mọi nàng công sở mê mẩn.

So với "thư ký Kim" ngày trước thì phong cách thời trang của Park Min Young có điểm nhấn hơn nhiều. Vẫn là những chiếc áo blazer hay bộ suit chỉn chu tuyệt đối nhưng khoác lên người Park Min Young lại sang chảnh đúng chuẩn trưởng phòng của một công ty khí tượng.

Luôn tất bật với công việc nhưng không vì thế mà Park Min Young kém đẹp trong phim.

Chỉ ngắm nhìn từ phía sau, đã cảm nhận được khí chất "không thể xem nhẹ" của Park Min Young qua từng bước chân.

Rất nhiều người từng chê Park Min Young ăn mặc quá đơn điệu mỗi khi làm gái văn phòng, nhưng trong bộ phim này lại khác hoàn toàn. Cô nàng luôn xuất hiện với những bộ cánh chỉn chu tinh tế nhưng không kém phần thời thượng thu hút mọi ánh nhìn.

Đương nhiên nàng công sở Park Min Young chẳng thể thiếu những món đồ hiệu xa xỉ. Những chiếc túi xách giá tới vài trăm triệu hay chiếc đồng hồ Hermès giá gần nửa tỷ được cô nàng diện lên phim bình thường như không.

Nhưng đỉnh nhất vẫn là đôi tai ngọc trai sang chảnh kiêu kỳ mà Park Min Young diện khi "bùng cháy" với trai trẻ. Thiết kế đến từ thương hiệu trang sức Bulgari khiến chị em mê ngay lập tức nhưng nghe đến giá thôi cũng phải xây xẩm mặt mày. Đôi khuyên trị giá tới hơn 70 triệu với rất nhiều phiên bản khác nhau.

Giây phút bùng cháy với trai trẻ, đôi khuyên của Park Min Young trở thành điểm sáng đắt giá.

Cận cảnh thiết kế của hãng trang sức Bulgari khiến chị em điên đảo ngay từ tập 2 của phim.

Seohyun trong phim "Tình Yên Và Trói Buộc"

Sang đến Seohyun trong phim mới, công chúng thấy một màn lột xác từ chính cô em út của SNSD. Bộ phim xoay quanh chủ đề công sở nhưng lại có những màn "bùng cháy" cộp mác 18+ nóng bỏng vô cùng.

Ai nhìn Seohyun chắc cũng chỉ dám nghĩ cô vào vai một nàng công sở chuẩn chỉnh với gu thời trang tinh tế, sang chảnh. Nào ngờ ẩn chứa đằng sau những bộ cánh chỉn chu ấy lại là một bí mật động trời.

Cũng là sơ mi trắng và chân váy bút chì như mọi cô nàng công sở khác nhưng Seohyun lại thể hiện một thần thái hoàn toàn khác: Khiêu khích, nóng bỏng hơn bội phần.

Lại thêm một công thức đồ công sở mà nàng nào cũng diện: Áo sơ mi + quần ống rộng + giày cao gót nhưng để nói về độ táo bạo, phóng khoáng thì ai dám đọ được với Seohyun.

Đương nhiên Seohyun nhận về không ít bình luận trái chiều quanh vai diễn táo bạo của mình. Nhưng nếu chỉ set về gu thời trang và độ sexy nóng bỏng thì đúng là Seohyun đã lột xác hoàn toàn.

Nếu không diện đồ công sở thì em út SNSD lại diện váy liền nhẹ nhàng tôn dáng, những thiết kế hack tuổi khéo léo và luôn lòng mọi cô nàng tuổi 30+.

Thế mới nói, đằng sau những bộ cánh hiền dịu của Seohyun ẩn chứa sự táo bạo tột cùng mà không ai có thể hình dung được.

