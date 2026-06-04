Cùng Lalique "ngắm hoàng hôn trong gió hạ" tại Tam Sơn Living

Mùa hè này, nhà chế tác pha lê xa xỉ Pháp lấy không khí, gió và ánh dương làm chủ đề cho những thiết kế home decor mới nhất. Trên chất liệu sáng tác là pha lê trong suốt - chải mờ trứ danh, các nghệ nhân xứ Alsace hun đúc những đường nét uyển chuyển như gió gợn, hình khối thanh khiết và màu sắc trong trẻo.

Giới thiệu trọn vẹn hơn bộ sưu tập với công chúng Việt Nam, Tam Sơn Living đã mời giới truyền thông và người mộ điệu đến sự kiện nhỏ thân mật tại boutique. Bỏ lại nhịp điệu cấp tập của thành phố, boutique Tam Sơn Living đưa các khách mời bước vào khoảng lặng hiếm hoi: ngắm "hoàng hôn trong gió hạ" trên Air de Lalique, lần lượt "làm quen" Alizé và Piou-piou, trước khi thử hoa tay qua trải nghiệm làm charm quạt và vẽ lên quạt giấy một biểu tượng của thương hiệu.

Qua bộ bình, đĩa centerpiece và tượng nhỏ, hư không bỗng hữu hình, tĩnh lặng trở nên sống động, khung cảnh hoàng hôn mùa hè từ thoáng qua ngoài cửa sổ trở thành vĩnh cửu ngay trong không gian sống

Bình Alizé mang phom dáng uyển chuyển với những mạch pha lê sinh động như vạt đầm xếp li suôn mềm của quý cô mùa hạ, ngập ngừng giữa cuốn lấy đôi chân hay thả mình theo gió

Dù lấy thiên nhiên làm leit-motif, Alizé vẫn phảng phất cảm hứng từ thiên tính nữ đã quyến rũ nhà chế tác Pháp trong hơn 130 năm. Đặt vào khung cảnh chiều hè, sắc thái nữ tính ấy bỗng mang hơi thở "la dolce vita" của mùa hè nước Ý

Nếu bình pha lê nhấn mạnh chiều kích thẳng đứng để làm điểm nhấn khi đặt trong không gian khoáng đạt, tương tự một tác phẩm điêu khắc, thì bát pha lê trong bộ sưu tập lại hạ thấp điểm nhìn xuống ngọn gió xoay tròn trên bàn nhỏ trong vai trò điểm neo thị giác của bàn cafe

Air de Lalique gây phấn khích cho người mộ điệu khi mang đến màu sắc mới lần đầu ra mắt: Coral Patina, tái hiện chạng vạng ửng hồng lãng mạn và khoan hoà, ứng dụng kỹ thuật thấm màu cao cấp

Tượng pha lê nhỏ Piou-piou đáng yêu dễ dàng chiếm được cảm tình của nhiều khách mời đã nhìn rõ hơn những đường nét mềm mại, cảm-chạm thích thú pha lê chải mờ chỉ có thể đến từ nghệ thuật thủ công thượng thừa, trên những chú chim với đôi mắt tròn xoe

Cảm hứng lãng mạn có thể chạm đến trời cao, nhưng nhà chế tác Pháp luôn giữ chặt đôi chân trên mặt đất bằng chuyên môn thủ công tinh vi và điêu luyện. Khách mời cảm nhận phần nào tinh hoa ấy khi tự mình trang trí quạt giấy với một biểu tượng Lalique: chim én, giờ đây sẽ luôn vỗ cánh trên logo thương hiệu; và thử sức làm charm quạt thủ công