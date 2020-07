Cùng hóa thân vào nhân vật hư cấu, Seo Ye Ji mắc lỗi skincare "to đùng ngã ngửa" còn chị đại Son Ye Jin thì không

Vai diễn Go Moon Young do Seo Ye Ji đảm nhận đang là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trên màn ảnh Hàn nhờ tính cách "bá đạo", cộng hưởng với style siêu sang chảnh cùng dung nhan cực phẩm.

Để Go Moon Young đẹp trong mọi phân cảnh thì ngay cả khi cô chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, ekip makeup của "Điên thì có sao" vẫn trang điểm cho nàng "khùng nữ" rất cẩn thận. Kết quả, dù là trước khi ngủ hay vừa thức dậy, gương mặt của Go Moon Young vẫn đầy đủ combo gồm: mi mắt được chuốt cong vút, chút phấn mắt, hay son môi tông hồng/tông nude.

Mới ngủ dậy nhưng môi vẫn hồng, mi vẫn cong và còn sương sương chút phấn mắt.

Đôi mắt của Seo Ye Ji luôn được tô điểm rất cẩn thận, ngay cả khi đi ngủ.

Có ai đi ngủ mà vẫn chuốt mascara đầy đủ như Seo Ye Ji không?

Hiển nhiên, việc bỏ qua bước tẩy trang trong phim Hàn là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được vì phim ảnh vốn là hư cấu, còn các diễn viên thì luôn cần duy trì diện mạo hoàn hảo trong từng phân cảnh. Dẫu vậy trên thực tế, cũng có rất nhiều nàng vướng phải lỗi lầm tai hại này, thậm chí sau khi thấy Go Moon Young đi ngủ cũng đẹp thì chưa biết chừng, có nàng còn học theo mà bỏ qua bước tẩy trang, giữ nguyên lớp trang điểm sương sương khi say giấc nồng cũng nên.

Theo bác sĩ Tiffany Jow Libby tại New York, không làm sạch da trước khi đi ngủ là một trong những lỗi mà cô bắt gặp nhiều nhất ở các khách hàng của mình. Điều này dễ dẫn đến một loạt những vấn đề nhãn tiền như: lỗ chân lông bị bít tắc, ngày càng rộng ngoác về phần nhìn và mụn nổi tùm lum. Về lâu về dài thì theo bác sĩ Jessica Weiser tại New York: "Thói quen không tẩy trang vào buổi tối sẽ tạo điều kiện cho các gốc tự do tấn công làn da trong khi bạn ngủ, và đẩy bạn vào nguy cơ lão hóa sớm".

Chưa hết, việc không tẩy trang nhưng vẫn bôi thoa một loạt các sản phẩm skincare từ serum đến kem dưỡng sẽ chỉ khiến cho các dưỡng chất yên vị trên bề mặt da, không thể thẩm thấu và dẫn đến tình trạng kích ứng. Và nói tóm lại, dù trời có sập, chị em cũng nhất định phải làm sạch da thật kỹ trước khi đi ngủ với cả hai bước: tẩy trang + rửa mặt để đảm bảo sức khỏe cho làn da.

Cùng là các nhân vật hư cấu trong phim nhưng Yoon Seri (Son Ye Jin) của Hạ cánh nơi anh thì thực sự để mặt mộc trước khi skincare và đi ngủ, còn Go Moon Young (Seo Ye Ji) thì không, chị em biết nên học hỏi theo ai rồi đó.

*Gợi ý một số sản phẩm tẩy trang chất lượng:

Garnier SkinActive Micellar Cleansing Water (Khoảng 299.000 VNĐ).

Bioderma Sensibio H2O (Khoảng 448.000 VNĐ).

Then I Met You Living Cleansing Balm (Khoảng 879.000 VNĐ).

Dầu tẩy trang Shu Anti/Oxi skin refining anti-dullness (Giá khoảng 800.000 VNĐ/ 150ml).