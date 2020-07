Cùng diện bra top hàng hiệu, Hyuna kín đáo bất ngờ nhưng Rosé nửa kín nửa hở mới gọi là xuất sắc

Như bao cuộc đụng hàng khác, pha "so kè" phong cách giữa Rosé và Hyuna với cùng một chiếc bra top cũng gây chú ý cư dân mạng. Bởi hai idol đại diện cho hai lối ăn mặc khác nhau, mỗi người diện áo theo một kiểu nhưng đều thể hiện được vẻ "chất chơi", cá tính của riêng mình. Cũng nhờ vậy mà dân tình khi ngắm nghía liền có thêm hai ý tưởng diện bra sành điệu học hỏi từ 2 mỹ nhân.



Chiếc bra top của Marine Serre từng được Rosé chưng diện trong MV "How You Like That". Nhưng nếu để cô nàng diện độc item này thì dễ là quá hở hang, ấy thế nên stylist mới layer thêm tank top tông xuyệt tông bên trong để tạo nên "combo" nịnh mắt vừa khoe eo tinh tế, vừa không phô trương da thịt quá đà.

Ngoài ra, cô nàng còn kết hợp set váy, áo khoác và giày lông, khiến tổng thể trông vô cùng ngầu và ấn tượng.

Mới đây, Hyuna cũng diện bra top tương tự, thế nhưng cách cô nàng lựa chọn là mix áo phông đen ở trong, tạo nên sự tương phản, nổi bật cho set đồ. Hiếm lắm dân tình mới thấy Hyuna lên đồ kín bưng, nhưng nhờ style phối đồ rất "chơi" nên nhìn chung cô vẫn toát lên nét gợi cảm, táo bạo lắm!

Nếu một ngày đẹp trời, bạn muốn thử layer bra top bên ngoài cho mới mẻ, thì có thể chọn cách mix & match đơn giản nhưng "độc" kiểu Hyuna, hoặc nếu không thì cứ chọn crop top cùng màu kết hợp áo bra bên ngoài như Rosé tính ra lại trông hay ho, nền nã.

Được biết, mẫu bra top này là thiết kế của thương hiệu Marine Serre có giá bán khoảng 3,4 triệu đồng và đang tạm sold out trên website chính thức.

Nếu muốn tìm kiểu bra top cá tính, đẹp xịn giông giống của idol thì dưới đây là một vài mẫu bạn có thể tham khảo qua.



Nơi mua: Zara - 399k

Nơi mua: Lace The Label - 250k