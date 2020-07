Cùng diện áo blouse bánh bèo: Lisa “dừ” hơn bình thường, Seo Ye Ji dịu dàng sang chảnh

Vốn là "nàng thơ" của Celine, Lisa thường xuyên khoác lên mình những bộ cánh sang trọng của thương hiệu Pháp. Và ở một diễn biến khác thì Seo Ye Ji trong "Điên Thì Có Sao" cũng được xây dựng phong cách thời trang đẳng cấp bằng loạt trang phục đắt tiền, nên chuyện cô xúng xính áo hiệu từ nhà mốt Celine xem ra cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Cũng vì thế mà Lisa và Seo Ye Ji gần đây mới có duyên nợ đụng hàng. Cả hai cùng diện áo blouse tương đối khó nhằn, kén dáng và mang lại hình ảnh khác biệt nhau.



Trong buổi live countdown MV "How You Like That" vào tháng trước, Lisa xuất hiện trong set đồ với áo blouse kín cổng cao tường, quần jeans và giày loafer tạo nên vẻ ngoài trưởng thành, cổ điển.

Trăm năm xoã tóc là thế nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà lần đó "búp bê sống" quyết định đổi gió sang style búi thấp khiến diện mạo có phần lạ lẫm hơn.

Nhiều người nhận xét Lisa trong lối ăn diện này có vẻ "dừ" hơn nhưng nhìn chung, cô vẫn cân kiểu áo blouse cổ cao thành công, chứ nếu đổi lại là người khác diện lên thì ắt khó mà có "happy ending" rồi!

Trong tập 11 của "Điên Thì Có Sao", Seo Ye Ji bất ngờ diện item tương tự như của đoá hồng Black Pink. Cách phối đồ của cô nàng khá giống với người mẫu hãng khi kết hợp áo blouse nền nã và chân váy hoa. Bên cạnh đó, Seo Ye Ji phối set đồ với giày cao gót, toát lên vẻ dịu dàng nhưng không "thắm thơm".

"Khùng nữ" trong bộ phim đang hot cũng tinh tế chọn kiểu tóc buộc nửa trẻ trung. Mái tóc bob mới "tậu" cũng phát huy "quyền năng" khi giúp cô nàng trông ngọt ngào, xinh xẻo.

Được biết, chiếc áo blouse màu beige của Celine có giá khoảng 33 triệu đồng.

Nếu không thể "đu" theo các sao Hàn diện áo xa xỉ, vậy bạn có thể để mắt đến những kiểu áo blouse khác kiểu dáng tương tự giá mềm hơn.

Nơi mua: Chee cloth

Nơi mua: Cactus Clothing SG - 310k



Nơi mua: The Phoebe



Nơi mua: Dottie